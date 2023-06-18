https://ria.ru/20230618/ssha-1878966660.html

В конгрессе США предложили сократить объем помощи Киеву, сообщают СМИ

В конгрессе США предложили сократить объем помощи Киеву, сообщают СМИ - РИА Новости, 18.06.2023

В конгрессе США предложили сократить объем помощи Киеву, сообщают СМИ

Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предлагают сократить на более чем 2,5 миллиарда долларов сумму, которую Пентагон... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T09:20

2023-06-18T09:20

2023-06-18T14:42

украина

россия

китай

дмитрий песков

сергей лавров

конгресс сша

пентагон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предлагают сократить на более чем 2,5 миллиарда долларов сумму, которую Пентагон хочет потратить на производство ракет, в частности, для Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на проект документа. "Комитет особенно обеспокоен тем, что министерство не может предоставить реалистичную оценку затрат и продолжает эти многолетние заказы на закупку без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей", — говорится в отчете конгрессменов.Вместо закупок ракет законодатели предлагают перенаправить средства на совершенствование военной подготовки, техобслуживание, а также исследование новых технологий. В свою очередь, Пентагон стремится оснастить Украину и подготовиться к потенциальному конфликту с Китаем. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230617/obeschanie-1878821872.html

https://ria.ru/20230616/demarsh-1878764714.html

украина

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, китай, дмитрий песков, сергей лавров, конгресс сша, пентагон, в мире