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В конгрессе США предложили сократить объем помощи Киеву, сообщают СМИ - РИА Новости, 18.06.2023
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09:20 18.06.2023 (обновлено: 14:42 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/ssha-1878966660.html
В конгрессе США предложили сократить объем помощи Киеву, сообщают СМИ
В конгрессе США предложили сократить объем помощи Киеву, сообщают СМИ - РИА Новости, 18.06.2023
В конгрессе США предложили сократить объем помощи Киеву, сообщают СМИ
Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предлагают сократить на более чем 2,5 миллиарда долларов сумму, которую Пентагон... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T09:20
2023-06-18T14:42
украина
россия
китай
дмитрий песков
сергей лавров
конгресс сша
пентагон
в мире
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предлагают сократить на более чем 2,5 миллиарда долларов сумму, которую Пентагон хочет потратить на производство ракет, в частности, для Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на проект документа. &quot;Комитет особенно обеспокоен тем, что министерство не может предоставить реалистичную оценку затрат и продолжает эти многолетние заказы на закупку без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей&quot;, — говорится в отчете конгрессменов.Вместо закупок ракет законодатели предлагают перенаправить средства на совершенствование военной подготовки, техобслуживание, а также исследование новых технологий. В свою очередь, Пентагон стремится оснастить Украину и подготовиться к потенциальному конфликту с Китаем. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230617/obeschanie-1878821872.html
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украина, россия, китай, дмитрий песков, сергей лавров, конгресс сша, пентагон, в мире
Украина, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Конгресс США, Пентагон, В мире
В конгрессе США предложили сократить объем помощи Киеву, сообщают СМИ

Politico: в конгрессе США предложили сократить средства Пентагона на ракеты для Киева

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предлагают сократить на более чем 2,5 миллиарда долларов сумму, которую Пентагон хочет потратить на производство ракет, в частности, для Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на проект документа.
«

"Комитет особенно обеспокоен тем, что министерство не может предоставить реалистичную оценку затрат и продолжает эти многолетние заказы на закупку без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей", — говорится в отчете конгрессменов.

Вместо закупок ракет законодатели предлагают перенаправить средства на совершенствование военной подготовки, техобслуживание, а также исследование новых технологий.
В свою очередь, Пентагон стремится оснастить Украину и подготовиться к потенциальному конфликту с Китаем.
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Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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