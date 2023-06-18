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Спецоперация, 18 июня: Путин поблагодарил добровольцев и военных в ДНР - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 18.06.2023 (обновлено: 22:40 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1879031386.html
Спецоперация, 18 июня: Путин поблагодарил добровольцев и военных в ДНР
Спецоперация, 18 июня: Путин поблагодарил добровольцев и военных в ДНР - РИА Новости, 18.06.2023
Спецоперация, 18 июня: Путин поблагодарил добровольцев и военных в ДНР
В день 245-летия со дня основания Херсона Минобороны РФ сообщило об масштабных потерях украинской стороны в живой силе и технике, а добровольцы и военнослужащие РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T22:19
2023-06-18T22:40
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
херсон
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В день 245-летия со дня основания Херсона Минобороны РФ сообщило об масштабных потерях украинской стороны в живой силе и технике, а добровольцы и военнослужащие России в зоне спецоперации услышали слова благодарности со стороны президента страны Владимира Путина за героизм и готовность защищать Родину. "На Марьинке (ДНР – ред.) работают ребята героически, это правда - абсолютно!" - сказал Путин в ходе состоявшейся на завершающейся неделе встречи с военкоррами, кадры которой в воскресенье были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Ход спецоперацииНа херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинские - "Мста-Б" и "Гиацинт-Б", а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам на краснолиманском направлении, пресечена деятельность двух ДРГ, уничтожены до 70 солдат, одна БМП, самоходка "Акация" и гаубица Д-30, отметили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что войска Украины потеряли в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях почти 800 военнослужащих и 70 танков. Российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, также сообщило министерство. Кроме того, российские системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников, ракету Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS, заключили в МО РФ. На международной аренеТурецкая сторона получала предложение о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины, Москва не была против посредничества Анкары, но переговоры стран-гарантов не привели к конкретике, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка про убийства русских, заявил, что "русские за это должны наказывать, и мы будем это делать". Ситуация в Херсонской областиУкраинские силовики обстреляли пункт временного размещения в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. В своем телеграм-канале он также заявил по случаю 245-летия со дня основания Херсона, что сегодня есть все возможности освободить его от украинских войск – "вырвать город из рук тех, кто не достоин его наследия, случайных пришельцев, прислужников врагов человечества". Он назвал это непростой задачей, но выразил уверенность, что "Херсон будет освобождён".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
херсон
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Уничтожение бронетехники ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники Украины российской артиллерией. В ролике демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего над районом перемещения украинской бронетехники. Затем показаны взрывы от попадания снарядов российской артиллерии.
2023-06-18T22:19
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Минобороны РФ об уничтожении украинских националистов на Донецком направлении
Брифинг МО. До 210 украинских националистов уничтожено на Донецком направлении, отражено восемь атак противника
2023-06-18T22:19
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PT5M46S
"Слезы наворачиваются". Многодетный отец о разрушенном доме после обстрела ВСУ
Украинские войска, регулярно обстреливающие Белгородскую область, уничтожили купленный в ипотеку дом многодетной семьи в Новой Таволжанке, уничтожена и машина. По словам местного жителя Михаила, он с женой и тремя детьми сейчас живет в Белгороде, а в село приезжает покормить домашний скот.
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россия, херсонская область , херсон, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Херсон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Спецоперация, 18 июня: Путин поблагодарил добровольцев и военных в ДНР

Спецоперация, 18 июня: Путин поблагодарил добровольцев и отметил героизм военных в ДНР

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В день 245-летия со дня основания Херсона Минобороны РФ сообщило об масштабных потерях украинской стороны в живой силе и технике, а добровольцы и военнослужащие России в зоне спецоперации услышали слова благодарности со стороны президента страны Владимира Путина за героизм и готовность защищать Родину.
«
"На Марьинке (ДНР – ред.) работают ребята героически, это правда - абсолютно!" - сказал Путин в ходе состоявшейся на завершающейся неделе встречи с военкоррами, кадры которой в воскресенье были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Ход спецоперации

На херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинские - "Мста-Б" и "Гиацинт-Б", а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам на краснолиманском направлении, пресечена деятельность двух ДРГ, уничтожены до 70 солдат, одна БМП, самоходка "Акация" и гаубица Д-30, отметили в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что войска Украины потеряли в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях почти 800 военнослужащих и 70 танков.
Российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, также сообщило министерство.
Кроме того, российские системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников, ракету Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS, заключили в МО РФ.

На международной арене

Турецкая сторона получала предложение о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины, Москва не была против посредничества Анкары, но переговоры стран-гарантов не привели к конкретике, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка про убийства русских, заявил, что "русские за это должны наказывать, и мы будем это делать".

Ситуация в Херсонской области

Украинские силовики обстреляли пункт временного размещения в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем телеграм-канале он также заявил по случаю 245-летия со дня основания Херсона, что сегодня есть все возможности освободить его от украинских войск – "вырвать город из рук тех, кто не достоин его наследия, случайных пришельцев, прислужников врагов человечества". Он назвал это непростой задачей, но выразил уверенность, что "Херсон будет освобождён".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьХерсонВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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