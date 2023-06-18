https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1879031386.html

Спецоперация, 18 июня: Путин поблагодарил добровольцев и военных в ДНР

Спецоперация, 18 июня: Путин поблагодарил добровольцев и военных в ДНР - РИА Новости, 18.06.2023

Спецоперация, 18 июня: Путин поблагодарил добровольцев и военных в ДНР

В день 245-летия со дня основания Херсона Минобороны РФ сообщило об масштабных потерях украинской стороны в живой силе и технике, а добровольцы и военнослужащие РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T22:19

2023-06-18T22:19

2023-06-18T22:40

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

херсон

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В день 245-летия со дня основания Херсона Минобороны РФ сообщило об масштабных потерях украинской стороны в живой силе и технике, а добровольцы и военнослужащие России в зоне спецоперации услышали слова благодарности со стороны президента страны Владимира Путина за героизм и готовность защищать Родину. "На Марьинке (ДНР – ред.) работают ребята героически, это правда - абсолютно!" - сказал Путин в ходе состоявшейся на завершающейся неделе встречи с военкоррами, кадры которой в воскресенье были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Ход спецоперацииНа херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинские - "Мста-Б" и "Гиацинт-Б", а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам на краснолиманском направлении, пресечена деятельность двух ДРГ, уничтожены до 70 солдат, одна БМП, самоходка "Акация" и гаубица Д-30, отметили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что войска Украины потеряли в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях почти 800 военнослужащих и 70 танков. Российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, также сообщило министерство. Кроме того, российские системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников, ракету Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS, заключили в МО РФ. На международной аренеТурецкая сторона получала предложение о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины, Москва не была против посредничества Анкары, но переговоры стран-гарантов не привели к конкретике, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка про убийства русских, заявил, что "русские за это должны наказывать, и мы будем это делать". Ситуация в Херсонской областиУкраинские силовики обстреляли пункт временного размещения в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. В своем телеграм-канале он также заявил по случаю 245-летия со дня основания Херсона, что сегодня есть все возможности освободить его от украинских войск – "вырвать город из рук тех, кто не достоин его наследия, случайных пришельцев, прислужников врагов человечества". Он назвал это непростой задачей, но выразил уверенность, что "Херсон будет освобождён".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

херсон

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение бронетехники ВСУ на Запорожском направлении Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники Украины российской артиллерией. В ролике демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего над районом перемещения украинской бронетехники. Затем показаны взрывы от попадания снарядов российской артиллерии. 2023-06-18T22:19 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, херсонская область , херсон, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский