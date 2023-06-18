https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878994526.html

Группировка "Восток" пресекла деятельность двух украинских ДРГ

Группировка "Восток" пресекла деятельность двух украинских ДРГ - РИА Новости, 18.06.2023

Группировка "Восток" пресекла деятельность двух украинских ДРГ

Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам на краснолиманском направлении, пресечена деятельность двух ДРГ, уничтожены... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:28

2023-06-18T14:28

2023-06-18T14:28

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам на краснолиманском направлении, пресечена деятельность двух ДРГ, уничтожены до 70 солдат, одна БМП, самоходка "Акация" и гаубица Д-30, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. "В течение суток на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20230618/vsu-1878991066.html

https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878992074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика