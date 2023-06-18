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Группировка "Восток" пресекла деятельность двух украинских ДРГ - РИА Новости, 18.06.2023
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14:28 18.06.2023
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Группировка "Восток" пресекла деятельность двух украинских ДРГ
Группировка "Восток" пресекла деятельность двух украинских ДРГ - РИА Новости, 18.06.2023
Группировка "Восток" пресекла деятельность двух украинских ДРГ
Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам на краснолиманском направлении, пресечена деятельность двух ДРГ, уничтожены... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:28
2023-06-18T14:28
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам на краснолиманском направлении, пресечена деятельность двух ДРГ, уничтожены до 70 солдат, одна БМП, самоходка "Акация" и гаубица Д-30, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. "В течение суток на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230618/vsu-1878991066.html
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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" пресекла деятельность двух украинских ДРГ

Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам на краснолиманском направлении, пресечена деятельность двух ДРГ, уничтожены до 70 солдат, одна БМП, самоходка "Акация" и гаубица Д-30, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
Вчера, 13:52
В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"В течение суток на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - уточнили в МО РФ.
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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Вчера, 14:01
 
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