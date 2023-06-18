https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878994526.html
Группировка "Восток" пресекла деятельность двух украинских ДРГ
Группировка "Восток" пресекла деятельность двух украинских ДРГ - РИА Новости, 18.06.2023
Группировка "Восток" пресекла деятельность двух украинских ДРГ
Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам на краснолиманском направлении, пресечена деятельность двух ДРГ, уничтожены... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:28
2023-06-18T14:28
2023-06-18T14:28
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам на краснолиманском направлении, пресечена деятельность двух ДРГ, уничтожены до 70 солдат, одна БМП, самоходка "Акация" и гаубица Д-30, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. "В течение суток на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230618/vsu-1878991066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" пресекла деятельность двух украинских ДРГ
Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам на краснолиманском направлении, пресечена деятельность двух ДРГ, уничтожены до 70 солдат, одна БМП, самоходка "Акация" и гаубица Д-30, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики
и Григоровка Донецкой народной республики
пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"В течение суток на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - уточнили в МО РФ.
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