https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878992074.html

Российские военные отразили атаки ВСУ в Запорожской области

Российские военные отразили атаки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.06.2023

Российские военные отразили атаки ВСУ в Запорожской области

Российские военные отразили атаки трех батальонных тактических групп ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:01

2023-06-18T14:01

2023-06-18T15:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские военные отразили атаки трех батальонных тактических групп ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны."Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены", — сказали в ведомстве.Как уточнили в министерстве, ВСУ безуспешно пытались наступать несколькими волнами около сел Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка. При этом украинские батальонные тактические группы были усилены танками и боевыми бронированными машинами и действовали под прикрытием дымовых завес."За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин", — сказали в ведомстве.Кроме того, в результате комплексного огневого поражения четырех колонн резервов противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230618/proval-1878985627.html

https://ria.ru/20230618/pvo-1878992847.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область