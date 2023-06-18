Рейтинг@Mail.ru
ВСУ применяют в Запорожской области волновой формат атак, заявил Рогов - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878981582.html
ВСУ применяют в Запорожской области волновой формат атак, заявил Рогов
ВСУ применяют в Запорожской области волновой формат атак, заявил Рогов - РИА Новости, 18.06.2023
ВСУ применяют в Запорожской области волновой формат атак, заявил Рогов
Украинские войска применяют на запорожской линии фронта волновой формат атак, рассчитывая прорвать линию обороны и вклиниться в её глубь, однако ВСУ не удалось... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:14
2023-06-18T12:14
специальная военная операция на украине
россия
киев
запорожская область
владимир путин
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877595430_0:123:3195:1920_1920x0_80_0_0_8b49713bfacd4539a742b35ac3ea7c80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска применяют на запорожской линии фронта волновой формат атак, рассчитывая прорвать линию обороны и вклиниться в её глубь, однако ВСУ не удалось добиться продвижения, ВСК РФ сдерживают натиски противника, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, подобная тактика применяется украинскими войсками на трех основных участках фронта: Васильевском и Ореховском направлениях, а также в районе Времевского выступа. "Украинские боевики применяют волновой формат атак - на смену одной группе тут же на убой бросается следующая и так дальше, надеясь прорвать линию обороны и вклиниться в глубь её" , - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, несмотря на ожесточенные бои по всей линии фронта, противник не смог добиться ни тактического, ни стратегического продвижения, российские войска сдерживают натиски противника, который атакует при поддержке артиллерии и бронетехники. Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://radiosputnik.ria.ru/20230617/boi-1878893211.html
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878938832.html
россия
киев
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877595430_21:135:2572:2048_1920x0_80_0_0_8d0e4b9efab4a5f35652756f9e0a99e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, запорожская область, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Запорожская область, Владимир Путин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ применяют в Запорожской области волновой формат атак, заявил Рогов

Рогов заявил, что ВСУ применяют в Запорожской области волновой формат атак

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом
Военнослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска применяют на запорожской линии фронта волновой формат атак, рассчитывая прорвать линию обороны и вклиниться в её глубь, однако ВСУ не удалось добиться продвижения, ВСК РФ сдерживают натиски противника, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, подобная тактика применяется украинскими войсками на трех основных участках фронта: Васильевском и Ореховском направлениях, а также в районе Времевского выступа.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Военкор рассказал о тяжелых боях в Запорожской области
17 июня, 15:38
"Украинские боевики применяют волновой формат атак - на смену одной группе тут же на убой бросается следующая и так дальше, надеясь прорвать линию обороны и вклиниться в глубь её" , - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, несмотря на ожесточенные бои по всей линии фронта, противник не смог добиться ни тактического, ни стратегического продвижения, российские войска сдерживают натиски противника, который атакует при поддержке артиллерии и бронетехники.
Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
ВСУ обстреляли село в Запорожской области, есть погибшие
17 июня, 22:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЗапорожская областьВладимир ПутинВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала