https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878981582.html

ВСУ применяют в Запорожской области волновой формат атак, заявил Рогов

ВСУ применяют в Запорожской области волновой формат атак, заявил Рогов - РИА Новости, 18.06.2023

ВСУ применяют в Запорожской области волновой формат атак, заявил Рогов

Украинские войска применяют на запорожской линии фронта волновой формат атак, рассчитывая прорвать линию обороны и вклиниться в её глубь, однако ВСУ не удалось... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T12:14

2023-06-18T12:14

2023-06-18T12:14

специальная военная операция на украине

россия

киев

запорожская область

владимир путин

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска применяют на запорожской линии фронта волновой формат атак, рассчитывая прорвать линию обороны и вклиниться в её глубь, однако ВСУ не удалось добиться продвижения, ВСК РФ сдерживают натиски противника, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, подобная тактика применяется украинскими войсками на трех основных участках фронта: Васильевском и Ореховском направлениях, а также в районе Времевского выступа. "Украинские боевики применяют волновой формат атак - на смену одной группе тут же на убой бросается следующая и так дальше, надеясь прорвать линию обороны и вклиниться в глубь её" , - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, несмотря на ожесточенные бои по всей линии фронта, противник не смог добиться ни тактического, ни стратегического продвижения, российские войска сдерживают натиски противника, который атакует при поддержке артиллерии и бронетехники. Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://radiosputnik.ria.ru/20230617/boi-1878893211.html

https://ria.ru/20230617/obstrel-1878938832.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, запорожская область, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность