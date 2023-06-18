https://ria.ru/20230618/soglasheniya-1879018631.html

Иркутская область подписала на ПМЭФ соглашения на 800 миллиардов рублей

Иркутская область подписала на ПМЭФ соглашения на 800 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2023

Иркутская область подписала на ПМЭФ соглашения на 800 миллиардов рублей

На Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область подписала соглашения с общим объемом инвестиций более 800 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T18:50

2023-06-18T18:50

2023-06-18T19:00

иркутская область

экономика

иркутская область

технологии

усолье-сибирское

россия

игорь кобзев

пмэф 2023

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ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область подписала соглашения с общим объемом инвестиций более 800 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "Наша делегация завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме. Хотел бы обозначить основные итоги. Мы подписали 23 соглашения, из них 7 с общим объемом инвестиций 841 миллиард рублей", - сказал Кобзев.Самым масштабным стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в вопросах реализации проекта по созданию Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское. Центр обеспечит важнейшие решения в сфере развития малотоннажной и среднетоннажной химии, в том числе по видам продукции, которые сейчас в России не производятся, а также будет способствовать укреплению социальной стабильности в регионе. Уже учреждена управляющая компания - ООО "Федеральный центр химии "Усолье-Сибирское". Кроме того, на полях ПМЭФ заключены соглашения о строительстве в Иркутской области завода трансмиссий и редукторов, о создании распределительного центра сельхозпродукции, о формировании промышленного комплекса по производству электрооборудования и центра технологических компетенций и другие. Глава Приангарья также отметил, что среди подписанных соглашений 5 межрегиональных с главами Липецкой, Челябинской, Омской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга. По словам Игоря Кобзева, каждый регион, с которым Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве, имеет свои сильные стороны, рассматриваются возможности создания совместных проектов, в том числе по увеличению туристического потока через разработку новых направлений авиасообщения, развитию инновационной инфраструктуры и других. Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно, начиная с 1997 года. За это время он завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. В 2023 году ПМЭФ прошел под девизом "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".

https://ria.ru/20230512/investitsii-1871350679.html

https://ria.ru/20230615/priangare-1878319798.html

иркутская область

усолье-сибирское

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, иркутская область, технологии, усолье-сибирское, россия, игорь кобзев, пмэф 2023