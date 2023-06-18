Иркутская область подписала на ПМЭФ соглашения на 800 миллиардов рублей
Соглашения об инвестициях более 800 миллиардов рублей подписаны на ПМЭФ Иркутской областью
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
Флаги-баннеры форума ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область подписала соглашения с общим объемом инвестиций более 800 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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"Наша делегация завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме. Хотел бы обозначить основные итоги. Мы подписали 23 соглашения, из них 7 с общим объемом инвестиций 841 миллиард рублей", - сказал Кобзев.
Самым масштабным стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в вопросах реализации проекта по созданию Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское. Центр обеспечит важнейшие решения в сфере развития малотоннажной и среднетоннажной химии, в том числе по видам продукции, которые сейчас в России не производятся, а также будет способствовать укреплению социальной стабильности в регионе. Уже учреждена управляющая компания - ООО "Федеральный центр химии "Усолье-Сибирское".
Кроме того, на полях ПМЭФ заключены соглашения о строительстве в Иркутской области завода трансмиссий и редукторов, о создании распределительного центра сельхозпродукции, о формировании промышленного комплекса по производству электрооборудования и центра технологических компетенций и другие.
Глава Приангарья также отметил, что среди подписанных соглашений 5 межрегиональных с главами Липецкой, Челябинской, Омской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга. По словам Игоря Кобзева, каждый регион, с которым Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве, имеет свои сильные стороны, рассматриваются возможности создания совместных проектов, в том числе по увеличению туристического потока через разработку новых направлений авиасообщения, развитию инновационной инфраструктуры и других.
Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно, начиная с 1997 года. За это время он завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. В 2023 году ПМЭФ прошел под девизом "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
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