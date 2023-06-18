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Иркутская область подписала на ПМЭФ соглашения на 800 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
18:50 18.06.2023 (обновлено: 19:00 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/soglasheniya-1879018631.html
Иркутская область подписала на ПМЭФ соглашения на 800 миллиардов рублей
Иркутская область подписала на ПМЭФ соглашения на 800 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2023
Иркутская область подписала на ПМЭФ соглашения на 800 миллиардов рублей
На Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область подписала соглашения с общим объемом инвестиций более 800 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T18:50
2023-06-18T19:00
иркутская область
экономика
иркутская область
технологии
усолье-сибирское
россия
игорь кобзев
пмэф 2023
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ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область подписала соглашения с общим объемом инвестиций более 800 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. &quot;Наша делегация завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме. Хотел бы обозначить основные итоги. Мы подписали 23 соглашения, из них 7 с общим объемом инвестиций 841 миллиард рублей&quot;, - сказал Кобзев.Самым масштабным стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в вопросах реализации проекта по созданию Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское. Центр обеспечит важнейшие решения в сфере развития малотоннажной и среднетоннажной химии, в том числе по видам продукции, которые сейчас в России не производятся, а также будет способствовать укреплению социальной стабильности в регионе. Уже учреждена управляющая компания - ООО "Федеральный центр химии "Усолье-Сибирское". Кроме того, на полях ПМЭФ заключены соглашения о строительстве в Иркутской области завода трансмиссий и редукторов, о создании распределительного центра сельхозпродукции, о формировании промышленного комплекса по производству электрооборудования и центра технологических компетенций и другие. Глава Приангарья также отметил, что среди подписанных соглашений 5 межрегиональных с главами Липецкой, Челябинской, Омской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга. По словам Игоря Кобзева, каждый регион, с которым Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве, имеет свои сильные стороны, рассматриваются возможности создания совместных проектов, в том числе по увеличению туристического потока через разработку новых направлений авиасообщения, развитию инновационной инфраструктуры и других. Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно, начиная с 1997 года. За это время он завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. В 2023 году ПМЭФ прошел под девизом "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
https://ria.ru/20230512/investitsii-1871350679.html
https://ria.ru/20230615/priangare-1878319798.html
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экономика, иркутская область, технологии, усолье-сибирское, россия, игорь кобзев, пмэф 2023
Иркутская область, Экономика, Иркутская область, Технологии, Усолье-Сибирское, Россия, Игорь Кобзев, ПМЭФ 2023
Иркутская область подписала на ПМЭФ соглашения на 800 миллиардов рублей

Соглашения об инвестициях более 800 миллиардов рублей подписаны на ПМЭФ Иркутской областью

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
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ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область подписала соглашения с общим объемом инвестиций более 800 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«

"Наша делегация завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме. Хотел бы обозначить основные итоги. Мы подписали 23 соглашения, из них 7 с общим объемом инвестиций 841 миллиард рублей", - сказал Кобзев.

Самым масштабным стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в вопросах реализации проекта по созданию Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское. Центр обеспечит важнейшие решения в сфере развития малотоннажной и среднетоннажной химии, в том числе по видам продукции, которые сейчас в России не производятся, а также будет способствовать укреплению социальной стабильности в регионе. Уже учреждена управляющая компания - ООО "Федеральный центр химии "Усолье-Сибирское".
Кроме того, на полях ПМЭФ заключены соглашения о строительстве в Иркутской области завода трансмиссий и редукторов, о создании распределительного центра сельхозпродукции, о формировании промышленного комплекса по производству электрооборудования и центра технологических компетенций и другие.
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Глава Приангарья также отметил, что среди подписанных соглашений 5 межрегиональных с главами Липецкой, Челябинской, Омской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга. По словам Игоря Кобзева, каждый регион, с которым Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве, имеет свои сильные стороны, рассматриваются возможности создания совместных проектов, в том числе по увеличению туристического потока через разработку новых направлений авиасообщения, развитию инновационной инфраструктуры и других.
Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно, начиная с 1997 года. За это время он завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. В 2023 году ПМЭФ прошел под девизом "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".

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