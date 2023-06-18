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Захарова заявила о случаях шпионажа до Гершковича - РИА Новости, 18.06.2023
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01:50 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/shpionazh-1878948600.html
Захарова заявила о случаях шпионажа до Гершковича
Захарова заявила о случаях шпионажа до Гершковича - РИА Новости, 18.06.2023
Захарова заявила о случаях шпионажа до Гершковича
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия неоднократно ловила работников западных СМИ на деятельности, за которую арестовали... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T01:50
2023-06-18T01:50
россия
екатеринбург
эван гершкович
мария захарова
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия неоднократно ловила работников западных СМИ на деятельности, за которую арестовали журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, однако эти случаи огласке не предавалась. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Суд в Москве его арестовал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. "Сколько раз до Гершковича мы просто ловили их на подобного рода деятельности, просто не предавали гласности. И хотели, знаете, много лет выстроить нормальные отношения (с Западом) и обращали внимание, что так делать нельзя", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ. Ее слова приводит RT в телеграм-канале. Ранее Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, екатеринбург, эван гершкович, мария захарова, дмитрий песков, сша, фсб
Россия, Екатеринбург, Эван Гершкович, Мария Захарова, Дмитрий Песков, США, ФСБ
Захарова заявила о случаях шпионажа до Гершковича

Захарова: западных журналистов неоднократно ловили на том, за что арестован Гершкович

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДиректор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия неоднократно ловила работников западных СМИ на деятельности, за которую арестовали журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, однако эти случаи огласке не предавалась.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Суд в Москве его арестовал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа
23 мая, 23:40
"Сколько раз до Гершковича мы просто ловили их на подобного рода деятельности, просто не предавали гласности. И хотели, знаете, много лет выстроить нормальные отношения (с Западом) и обращали внимание, что так делать нельзя", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ. Ее слова приводит RT в телеграм-канале.
Ранее Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День четвертый, главное
© Фотохост-агентство РИА Новости

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

SUP-завтрак (От)Личный Петербург

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

На форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

Торжественная церемония награждения победителей юбилейного, двадцатого конкурса Моя страна - моя Россия

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

Сессия Проект Судьба. Практики и стажировки

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании Аэрофлот

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
РоссияЕкатеринбургЭван ГершковичМария ЗахароваДмитрий ПесковСШАФСБ
 
 
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