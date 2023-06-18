Захарова заявила о случаях шпионажа до Гершковича

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия неоднократно ловила работников западных СМИ на деятельности, за которую арестовали журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, однако эти случаи огласке не предавалась. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Суд в Москве его арестовал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. "Сколько раз до Гершковича мы просто ловили их на подобного рода деятельности, просто не предавали гласности. И хотели, знаете, много лет выстроить нормальные отношения (с Западом) и обращали внимание, что так делать нельзя", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ. Ее слова приводит RT в телеграм-канале. Ранее Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия неоднократно ловила работников западных СМИ на деятельности, за которую арестовали журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, однако эти случаи огласке не предавалась.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Суд в Москве его арестовал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа
23 мая, 23:40
"Сколько раз до Гершковича мы просто ловили их на подобного рода деятельности, просто не предавали гласности. И хотели, знаете, много лет выстроить нормальные отношения (с Западом) и обращали внимание, что так делать нельзя", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ. Ее слова приводит RT в телеграм-канале.
Ранее Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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