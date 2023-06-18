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Сербия находится на пути в ЕС в ближайшие четыре года, заявил Вучич - РИА Новости, 18.06.2023
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12:49 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/serbiya-1878984968.html
Сербия находится на пути в ЕС в ближайшие четыре года, заявил Вучич
Сербия находится на пути в ЕС в ближайшие четыре года, заявил Вучич - РИА Новости, 18.06.2023
Сербия находится на пути в ЕС в ближайшие четыре года, заявил Вучич
Сербия находится на пути в ЕС, куда вряд ли будет принята в ближайшие 4 года, у БРИКС великое будущее, что станет вопросом для следующих поколений сербов,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:49
2023-06-18T12:49
в мире
сербия
александр вучич
брикс
евросоюз
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БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Сербия находится на пути в ЕС, куда вряд ли будет принята в ближайшие 4 года, у БРИКС великое будущее, что станет вопросом для следующих поколений сербов, заявил президент Александр Вучич. "Что касается БРИКС и ЕС, это становится большим вопросом для будущего, который возникнет, наверняка, и в этой стране. Сербия находится на пути в ЕС, в то время пока я президент, это немногим менее 4 лет. Станет ли она членом ЕС в этот период – очевидно, что нет, нас там не хотят", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье. По его словам, уровень верховенства закона в Сербии или экономическая ситуация не сильно отстают от европейской, включая размеры зарплат и пенсий. При этом, по его данным, БРИКС сегодня имеет 3,2 миллиарда населения, а весь коллективный Запад, включая все страны НАТО, США, Великобританию и Турцию – около 950 миллионов населения. "Коллективный Запад намного теснее связан, намного ближе, чем БРИКС, который должен решить вопрос более тесных связей и внутренние противоречия. У БРИКС великое будущее, без сомнения, а что будет делать Сербия через 15-20 лет - не могу знать", - отметил сербский лидер. Вучич указал, что если в БРИКС вступят Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Нигерия, страны Латинской Америки, Бангладеш, Иран, "тогда карта мира драматично изменится и через 20 лет будет выглядеть совсем по-другому". Он уточнил, что сейчас страны-члены организации с 42,9% мирового населения производят 31% мирового ВВП и привлекут большое число стран, которые захотят "выйти из-под плаща или сапога доминирования Запада, что станет вопросом для будущих поколений сербов".
https://ria.ru/20230618/serbiya-1878979782.html
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в мире, сербия, александр вучич, брикс, евросоюз
В мире, Сербия, Александр Вучич, БРИКС, Евросоюз
Сербия находится на пути в ЕС в ближайшие четыре года, заявил Вучич

Вучич: Сербия находится на пути в ЕС в ближайшие четыре года, у БРИКС великое будущее

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Сербия находится на пути в ЕС, куда вряд ли будет принята в ближайшие 4 года, у БРИКС великое будущее, что станет вопросом для следующих поколений сербов, заявил президент Александр Вучич.
"Что касается БРИКС и ЕС, это становится большим вопросом для будущего, который возникнет, наверняка, и в этой стране. Сербия находится на пути в ЕС, в то время пока я президент, это немногим менее 4 лет. Станет ли она членом ЕС в этот период – очевидно, что нет, нас там не хотят", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье.
По его словам, уровень верховенства закона в Сербии или экономическая ситуация не сильно отстают от европейской, включая размеры зарплат и пенсий. При этом, по его данным, БРИКС сегодня имеет 3,2 миллиарда населения, а весь коллективный Запад, включая все страны НАТО, США, Великобританию и Турцию – около 950 миллионов населения.
"Коллективный Запад намного теснее связан, намного ближе, чем БРИКС, который должен решить вопрос более тесных связей и внутренние противоречия. У БРИКС великое будущее, без сомнения, а что будет делать Сербия через 15-20 лет - не могу знать", - отметил сербский лидер.
Вучич указал, что если в БРИКС вступят Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Нигерия, страны Латинской Америки, Бангладеш, Иран, "тогда карта мира драматично изменится и через 20 лет будет выглядеть совсем по-другому". Он уточнил, что сейчас страны-члены организации с 42,9% мирового населения производят 31% мирового ВВП и привлекут большое число стран, которые захотят "выйти из-под плаща или сапога доминирования Запада, что станет вопросом для будущих поколений сербов".
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