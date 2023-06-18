https://ria.ru/20230618/serbiya-1878984968.html

Сербия находится на пути в ЕС в ближайшие четыре года, заявил Вучич

Сербия находится на пути в ЕС в ближайшие четыре года, заявил Вучич - РИА Новости, 18.06.2023

Сербия находится на пути в ЕС в ближайшие четыре года, заявил Вучич

Сербия находится на пути в ЕС, куда вряд ли будет принята в ближайшие 4 года, у БРИКС великое будущее, что станет вопросом для следующих поколений сербов,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T12:49

2023-06-18T12:49

2023-06-18T12:49

в мире

сербия

александр вучич

брикс

евросоюз

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БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Сербия находится на пути в ЕС, куда вряд ли будет принята в ближайшие 4 года, у БРИКС великое будущее, что станет вопросом для следующих поколений сербов, заявил президент Александр Вучич. "Что касается БРИКС и ЕС, это становится большим вопросом для будущего, который возникнет, наверняка, и в этой стране. Сербия находится на пути в ЕС, в то время пока я президент, это немногим менее 4 лет. Станет ли она членом ЕС в этот период – очевидно, что нет, нас там не хотят", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье. По его словам, уровень верховенства закона в Сербии или экономическая ситуация не сильно отстают от европейской, включая размеры зарплат и пенсий. При этом, по его данным, БРИКС сегодня имеет 3,2 миллиарда населения, а весь коллективный Запад, включая все страны НАТО, США, Великобританию и Турцию – около 950 миллионов населения. "Коллективный Запад намного теснее связан, намного ближе, чем БРИКС, который должен решить вопрос более тесных связей и внутренние противоречия. У БРИКС великое будущее, без сомнения, а что будет делать Сербия через 15-20 лет - не могу знать", - отметил сербский лидер. Вучич указал, что если в БРИКС вступят Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Нигерия, страны Латинской Америки, Бангладеш, Иран, "тогда карта мира драматично изменится и через 20 лет будет выглядеть совсем по-другому". Он уточнил, что сейчас страны-члены организации с 42,9% мирового населения производят 31% мирового ВВП и привлекут большое число стран, которые захотят "выйти из-под плаща или сапога доминирования Запада, что станет вопросом для будущих поколений сербов".

https://ria.ru/20230618/serbiya-1878979782.html

сербия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, александр вучич, брикс, евросоюз