https://ria.ru/20230618/serbiya-1878979782.html

Вучич назвал условия для начала переговоров с Приштиной

Вучич назвал условия для начала переговоров с Приштиной - РИА Новости, 18.06.2023

Вучич назвал условия для начала переговоров с Приштиной

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет вести переговоры с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти, пока Приштина не... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:54

2023-06-18T11:54

2023-06-18T12:26

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нато

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БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет вести переговоры с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти, пока Приштина не освободит задержанных сербов.В обращении к гражданам в воскресенье президент Сербии напомнил, что с начала года по вине сербов не был ранен ни один косовский албанец. При этом в ночь на православное Рождество близ села Готовуша албанец из Сил безопасности Косово ранил из пистолета двоих юношей, 23 января косовские полицейские на Бистрицком мосту на севере Косово ранили таксиста, а 29 мая на протестах в Звечане еще одного мужчину ранили двумя пулями со спины.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель призвал сербского и косовоалбанского лидеров провести новый раунд переговоров на следующей неделе в Брюсселе. Косовский "премьер" Альбин Курти ответил, что рассмотрит это предложение."Считаю, что абсолютно бессмысленно разговаривать с человеком, который никогда не хотел разговаривать, и мне не приходит в голову говорить непонятно о чем, до тех пор, пока задержанные сербы не будут освобождены, а знаю, что не собираются этого делать, и пока не отзовут бессмысленные меры", - заявил Вучич и уточнил, что о встречах в рамках диалога на техническом уровне будут принимать решения позднее.Вечером в субботу брат и сестра, косовские сербы 2005 и 2007 года рождения, катались на квадроцикле близ села Рудине муниципалитета Звечан на севере Косово и Метохии. Патруль косовоалбанской полиции их остановил, повалил на землю и избил, подростки помещены в больницу северной Косовска-Митровицы с травмами от ударов и в состоянии шока.В субботу косовоалбанские полицейские на глазах у жены и дочери задержали на КПП "Ярине" на въезде из центральной Сербии медработника больницы северной Косовска-Митровицы Далибора Спасича по подозрению в участии в беспорядках.Тысячи жителей северной Косовска-Митровицы вышли с флагами и транспарантами на мирное шествие в пятницу с требованием освободить Миленковича и двух задержанных при столкновениях 29 мая сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича и тренера по кикбоксингу Милуна Миленковича "Луне", задержанного 13 июня. Вечером в пятницу "министр внутренних дел" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля, сообщил, что задержан четвертый серб за последнее время на севере края. В Лепосавиче косовоалбанская полиция взяла под стражу Неманью Влашковича по подозрению в нападении на журналистов на протестах 29 мая.На территории центральной Сербии в среду были задержаны трое полицейских самопровозглашенной республики Косово. Сербские власти заявили, что их задержали сотрудники антитеррористического подразделения САJ жандармерии в составе МВД. Суд в городе Кралево в пятницу принял решение об их аресте на 30 суток по подозрению в незаконном ношении оружия.Косовский "премьер" Курти после заседания Совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и призвал к освобождению полицейских. Он обвинил Белград в их "похищении" и отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит".Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово.Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики.

https://ria.ru/20230618/kosovo-1878950077.html

https://ria.ru/20230615/kosovo-1878346269.html

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875289871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, приштина, сербия, александр вучич, косово, альбин курти, евросоюз, нато