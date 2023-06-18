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Поднять любой ценой: саудиты решились на отчаянный шаг - РИА Новости, 18.06.2023
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08:00 18.06.2023 (обновлено: 08:12 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/saudity-1878684081.html
Поднять любой ценой: саудиты решились на отчаянный шаг
Поднять любой ценой: саудиты решились на отчаянный шаг - РИА Новости, 18.06.2023
Поднять любой ценой: саудиты решились на отчаянный шаг
Эр-Рияд сокращает добычу нефти до десятилетнего минимума. Цель — добиться роста котировок. Решение неожиданное и неоднозначное — доля саудитов на ключевых... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:00
2023-06-18T08:12
экономика
brent
arab light
международное энергетическое агентство
saudi aramco
опек
россия
китай
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Эр-Рияд сокращает добычу нефти до десятилетнего минимума. Цель — добиться роста котировок. Решение неожиданное и неоднозначное — доля саудитов на ключевых рынках и так сокращается, переходя к конкурентам, в первую очередь — России. Как изменится общая ситуация — в материале РИА Новости.Радикальный подходНа июньской встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия преподнесла сюрприз. Крупнейший нефтяной экспортер объявил, что в июле добровольно урежет добычу сразу на десять процентов — до девяти миллионов баррелей в сутки. Это на полтора миллиона меньше, чем в начале года и вообще минимум за десять лет. Остальные участники картеля лишь пролонгировали предыдущие ограничения до конца 2024-го.Пока речь только об июле, но продление более чем вероятно. Как пояснил министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман, он "сделает все возможное, чтобы вернуть рынку стабильность".Страны ОПЕК+ производят 40% нефти. &quot;Однако два крупнейших союзника по организации на этот раз не действуют в унисон. Москва ничего не собирается сокращать&quot;, — отмечает Bloomberg. Россию вполне устраивают текущие котировки.Перспектива дефицитаБиржевой рынок воспринял новость позитивно: Brent выросла более чем на три процента, до 78,6 доллара за баррель. Правда, на следующий день снизилась до 74,7.По мнению аналитиков, настоящий эффект проявится, когда саудиты непосредственно приступят к сокращению."Это уже второй раунд снижения предложения со стороны ОПЕК+ в 2023-м, что отражает слабость мировой экономики: развитые страны входят в рецессию, Китай восстанавливается не так быстро, как ожидали. Обсуждаемые в Пекине стимулы могут увеличить спрос на сырье, но с временным лагом в полгода", — говорит Андрей Русецкий, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ.По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие шесть месяцев на рынке возможен дефицит — порядка полутора миллионов баррелей в сутки. Это поднимет цены.По другим прогнозам, решение саудитов лишь удержит котировки от дальнейшего падения.&quot;Пока на бирже нет никакой тенденции, все во власти спекулянтов. Достаточно было слухов о том, что Вашингтон и Тегеран заключают соглашение о снятии ограничений на иранский экспорт, как цены мгновенно пошли вниз, нивелировав весь рост&quot;, — указывает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса &quot;Финмир&quot;.Неоднозначное решениеТаким образом, тактика Эр-Рияда выглядит неоднозначной.С одной стороны, саудитам важно, чтобы нефть закрепилась выше 80 долларов за баррель. Им нужны деньги на мегапроекты, в частности строительство &quot;города будущего&quot; Neom стоимостью около триллиона. С другой — сокращение в одиночку довольно рискованно. Эр-Рияд уже теряет долю на ключевых рынках — в Китае и Индии, уступая ее России и ОАЭ, которые могут продавать нефть дешевле."Москва все активнее конкурирует с ближневосточными союзниками по ОПЕК+ в Азии, отвернувшись от Европы", — замечает The Wall Street Journal.Скорее всего, попытки поднять цены на главный экспортный товар потребуют от Эр-Рияда пожертвовать еще большей долей рынка.Могли просчитатьсяГосударственная Saudi Aramco повысила отпускные цены на июль. Аналитики и трейдеры в замешательстве: нефтяному гиганту, наоборот, следовало их снизить, чтобы конкурировать с Россией и ОАЭ. Притом что рост котировок пока не компенсирует потерю доходов из-за сокращения добычи.У Москвы хорошие скидки, Эр-Рияду в Азии пришлось потесниться. Так, по данным Refinitiv Oil Research, в январе Китай приобретал 2,03 миллиона баррелей в сутки российского сырья, а саудовского — 1,77.В марте Saudi Aramco уже поднимала цены на флагманскую смесь Arab Light, что стало для китайских НПЗ неприятным сюрпризом. Переработчики рассчитывали на обратное — фактический спрос отстает от оптимистичных прогнозов.Нынешние радикальные меры и желание продать подороже могут выйти саудитам боком. Азия окончательно сделает ставку на российские углеводороды.
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россия
китай
саудовская аравия
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Наталья Дембинская
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экономика, brent, arab light, международное энергетическое агентство, saudi aramco, опек, россия, китай, цены на нефть, опек+, саудовская аравия
Экономика, Brent, Arab Light, Международное энергетическое агентство, Saudi Aramco, ОПЕК, Россия, Китай, Цены на нефть, ОПЕК+, Саудовская Аравия

Поднять любой ценой: саудиты решились на отчаянный шаг

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. 14 июня 2018
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. 14 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Эр-Рияд сокращает добычу нефти до десятилетнего минимума. Цель — добиться роста котировок. Решение неожиданное и неоднозначное — доля саудитов на ключевых рынках и так сокращается, переходя к конкурентам, в первую очередь — России. Как изменится общая ситуация — в материале РИА Новости.

Радикальный подход

На июньской встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия преподнесла сюрприз. Крупнейший нефтяной экспортер объявил, что в июле добровольно урежет добычу сразу на десять процентов — до девяти миллионов баррелей в сутки. Это на полтора миллиона меньше, чем в начале года и вообще минимум за десять лет. Остальные участники картеля лишь пролонгировали предыдущие ограничения до конца 2024-го.
Пока речь только об июле, но продление более чем вероятно. Как пояснил министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман, он "сделает все возможное, чтобы вернуть рынку стабильность".
«

Страны ОПЕК+ производят 40% нефти. "Однако два крупнейших союзника по организации на этот раз не действуют в унисон. Москва ничего не собирается сокращать", — отмечает Bloomberg. Россию вполне устраивают текущие котировки.

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Саудовская Аравия на месяц дополнительно сократит нефтедобычу
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Перспектива дефицита

Биржевой рынок воспринял новость позитивно: Brent выросла более чем на три процента, до 78,6 доллара за баррель. Правда, на следующий день снизилась до 74,7.
По мнению аналитиков, настоящий эффект проявится, когда саудиты непосредственно приступят к сокращению.
"Это уже второй раунд снижения предложения со стороны ОПЕК+ в 2023-м, что отражает слабость мировой экономики: развитые страны входят в рецессию, Китай восстанавливается не так быстро, как ожидали. Обсуждаемые в Пекине стимулы могут увеличить спрос на сырье, но с временным лагом в полгода", — говорит Андрей Русецкий, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие шесть месяцев на рынке возможен дефицит — порядка полутора миллионов баррелей в сутки. Это поднимет цены.
По другим прогнозам, решение саудитов лишь удержит котировки от дальнейшего падения.
«

"Пока на бирже нет никакой тенденции, все во власти спекулянтов. Достаточно было слухов о том, что Вашингтон и Тегеран заключают соглашение о снятии ограничений на иранский экспорт, как цены мгновенно пошли вниз, нивелировав весь рост", — указывает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".

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Добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится еще на 200 тысяч баррелей в сутки
14 июня, 11:26

Неоднозначное решение

Таким образом, тактика Эр-Рияда выглядит неоднозначной.
«

С одной стороны, саудитам важно, чтобы нефть закрепилась выше 80 долларов за баррель. Им нужны деньги на мегапроекты, в частности строительство "города будущего" Neom стоимостью около триллиона. С другой — сокращение в одиночку довольно рискованно. Эр-Рияд уже теряет долю на ключевых рынках — в Китае и Индии, уступая ее России и ОАЭ, которые могут продавать нефть дешевле.

"Москва все активнее конкурирует с ближневосточными союзниками по ОПЕК+ в Азии, отвернувшись от Европы", — замечает The Wall Street Journal.
Скорее всего, попытки поднять цены на главный экспортный товар потребуют от Эр-Рияда пожертвовать еще большей долей рынка.
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Минэнерго США ждет роста добычи нефти, несмотря на решения ОПЕК+
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Могли просчитаться

Государственная Saudi Aramco повысила отпускные цены на июль. Аналитики и трейдеры в замешательстве: нефтяному гиганту, наоборот, следовало их снизить, чтобы конкурировать с Россией и ОАЭ. Притом что рост котировок пока не компенсирует потерю доходов из-за сокращения добычи.
У Москвы хорошие скидки, Эр-Рияду в Азии пришлось потесниться. Так, по данным Refinitiv Oil Research, в январе Китай приобретал 2,03 миллиона баррелей в сутки российского сырья, а саудовского — 1,77.
В марте Saudi Aramco уже поднимала цены на флагманскую смесь Arab Light, что стало для китайских НПЗ неприятным сюрпризом. Переработчики рассчитывали на обратное — фактический спрос отстает от оптимистичных прогнозов.
Нынешние радикальные меры и желание продать подороже могут выйти саудитам боком. Азия окончательно сделает ставку на российские углеводороды.
 
ЭкономикаBrentArab LightМеждународное энергетическое агентствоSaudi AramcoОПЕКРоссияКитайЦены на нефтьОПЕК+Саудовская Аравия
 
 
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