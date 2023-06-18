https://ria.ru/20230618/sanitariya-1878971665.html

Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах

Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах - РИА Новости, 18.06.2023

Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в новых регионах России остается стабильной, открыты региональные управления Роспотребнадзора для сохранения устойчивой... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T10:08

2023-06-18T10:08

2023-06-18T10:08

пмэф-2023

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в новых регионах России остается стабильной, открыты региональные управления Роспотребнадзора для сохранения устойчивой ситуации, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Нам удаётся сохранить устойчивое санитарно-эпидемиологическое благополучие на новых территориях", - сказала Попова. Она отметила, что для этого там созданы надзорные подразделения - три управления Роспотребнадзора, а также учреждения, обеспечивающие деятельность центров гигиены и эпидемиологии, которые оснащаются оборудованием и технологиями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230525/arktur-1874087461.html

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Влада Копылова

здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пмэф