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Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах - РИА Новости, 18.06.2023
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10:08 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/sanitariya-1878971665.html
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах - РИА Новости, 18.06.2023
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в новых регионах России остается стабильной, открыты региональные управления Роспотребнадзора для сохранения устойчивой... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:08
2023-06-18T10:08
пмэф-2023
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в новых регионах России остается стабильной, открыты региональные управления Роспотребнадзора для сохранения устойчивой ситуации, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Нам удаётся сохранить устойчивое санитарно-эпидемиологическое благополучие на новых территориях", - сказала Попова. Она отметила, что для этого там созданы надзорные подразделения - три управления Роспотребнадзора, а также учреждения, обеспечивающие деятельность центров гигиены и эпидемиологии, которые оснащаются оборудованием и технологиями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пмэф
ПМЭФ-2023, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ПМЭФ
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах

Попова: санитарно-эпидемиологическая ситуация в новых регионах России остается стабильной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в новых регионах России остается стабильной, открыты региональные управления Роспотребнадзора для сохранения устойчивой ситуации, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Нам удаётся сохранить устойчивое санитарно-эпидемиологическое благополучие на новых территориях", - сказала Попова.
Она отметила, что для этого там созданы надзорные подразделения - три управления Роспотребнадзора, а также учреждения, обеспечивающие деятельность центров гигиены и эпидемиологии, которые оснащаются оборудованием и технологиями.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПМЭФ
 
 
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