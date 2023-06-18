https://ria.ru/20230618/sanitariya-1878971665.html
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах - РИА Новости, 18.06.2023
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в новых регионах России остается стабильной, открыты региональные управления Роспотребнадзора для сохранения устойчивой... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:08
2023-06-18T10:08
2023-06-18T10:08
пмэф-2023
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в новых регионах России остается стабильной, открыты региональные управления Роспотребнадзора для сохранения устойчивой ситуации, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Нам удаётся сохранить устойчивое санитарно-эпидемиологическое благополучие на новых территориях", - сказала Попова. Она отметила, что для этого там созданы надзорные подразделения - три управления Роспотребнадзора, а также учреждения, обеспечивающие деятельность центров гигиены и эпидемиологии, которые оснащаются оборудованием и технологиями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230525/arktur-1874087461.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f1e14e01c9e65a5c519a5e2313955c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пмэф
ПМЭФ-2023, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ПМЭФ
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах
Попова: санитарно-эпидемиологическая ситуация в новых регионах России остается стабильной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в новых регионах России остается стабильной, открыты региональные управления Роспотребнадзора для сохранения устойчивой ситуации, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Нам удаётся сохранить устойчивое санитарно-эпидемиологическое благополучие на новых территориях", - сказала Попова.
Она отметила, что для этого там созданы надзорные подразделения - три управления Роспотребнадзора, а также учреждения, обеспечивающие деятельность центров гигиены и эпидемиологии, которые оснащаются оборудованием и технологиями.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Попова рассказала о влиянии варианта коронавируса "Арктур" на эпидситуацию