https://ria.ru/20230618/roman-1879010116.html
"Не подписывай, Роман!" Британцы поддержали Абрамовича за отказ Украине
"Не подписывай, Роман!" Британцы поддержали Абрамовича за отказ Украине - РИА Новости, 18.06.2023
"Не подписывай, Роман!" Британцы поддержали Абрамовича за отказ Украине
Читатели британской газеты Daily Mail выразили возмущение из-за попыток Лондона заставить российского бизнесмена Романа Абрамовича передать средства от продажи... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T17:12
2023-06-18T17:12
2023-06-18T22:25
в мире
украина
россия
лондон
тони блэр
роман абрамович
джордж буш (младший)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788892330_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_69f482012fc6b49093ffb58586349951.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail выразили возмущение из-за попыток Лондона заставить российского бизнесмена Романа Абрамовича передать средства от продажи футбольного клуба "Челси" Украине.Многие комментаторы посчитали стремление заставить Абрамовича подписать договор о передаче денег украинскому правительству посягательством на частную собственность."Я возмущен британским правительством, которое думало, что оно может потопить футбольный клуб и заставить владельца продать его, а затем отнять у него его деньги! Абсолютный скандал. Ничего не подписывай, Роман, пусть деньги гниют на счету в банке, пока здравомыслие не восстановится", — написал JamesLloydy."Тогда Тони Блэр и Джордж Буш должны продать свои дома и отдать их гражданам Ирака", — заметил Etty Obz."При чем тут "Челси"? Это деньги "Челси" от продажи клуба, которые вы хотите передать Зеленскому, который на самом деле и так получает миллиарды со всего Запада без всякой отчетности", — считает piece of ebony."Почему британское правительство и Премьер-лига изначально позволили Абрамовичу купить "Челси", зная, что его деньги идут из России? Даже заставлять его продавать "Челси" было совершенно незаконно, но теперь, чтобы довести ситуацию до абсурда, они еще и указывают ему, что делать с деньгами. Возьмите себя в руки, люди, вы выставляете себя на посмешище!" — возмущен Earth transit.Абрамович был владельцем английского "Челси" с лета 2003 года. В начале марта 2022-го российский бизнесмен объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче "Челси" консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая того же года.
https://ria.ru/20230617/nato-1878903808.html
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
https://ria.ru/20230618/vengriya-1878948208.html
украина
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788892330_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_208b9c00017b70b9ce31959d64a1aa36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, лондон, тони блэр, роман абрамович, джордж буш (младший)
В мире, Украина, Россия, Лондон, Тони Блэр, Роман Абрамович, Джордж Буш (младший)
"Не подписывай, Роман!" Британцы поддержали Абрамовича за отказ Украине
Читатели DM поддержали Абрамовича за отказ передавать Украине средства от продажи "Челси"
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
выразили возмущение из-за попыток Лондона заставить российского бизнесмена Романа Абрамовича передать средства от продажи футбольного клуба "Челси" Украине.
Многие комментаторы посчитали стремление заставить Абрамовича подписать договор о передаче денег украинскому правительству посягательством на частную собственность.
Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО
"Я возмущен британским правительством, которое думало, что оно может потопить футбольный клуб и заставить владельца продать его, а затем отнять у него его деньги! Абсолютный скандал. Ничего не подписывай, Роман, пусть деньги гниют на счету в банке, пока здравомыслие не восстановится", — написал JamesLloydy.
«
"Тогда Тони Блэр и Джордж Буш должны продать свои дома и отдать их гражданам Ирака", — заметил Etty Obz.
"При чем тут "Челси"? Это деньги "Челси" от продажи клуба, которые вы хотите передать Зеленскому, который на самом деле и так получает миллиарды со всего Запада без всякой отчетности", — считает piece of ebony.
Запад хочет триллион долларов, чтобы не восстанавливать Украину
"Почему британское правительство и Премьер-лига изначально позволили Абрамовичу купить "Челси", зная, что его деньги идут из России
? Даже заставлять его продавать "Челси" было совершенно незаконно, но теперь, чтобы довести ситуацию до абсурда, они еще и указывают ему, что делать с деньгами. Возьмите себя в руки, люди, вы выставляете себя на посмешище!" — возмущен Earth transit.
Абрамович был владельцем английского "Челси" с лета 2003 года. В начале марта 2022-го российский бизнесмен объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче "Челси" консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая того же года.
В Венгрии указали на нарушение прав меньшинств на Украине