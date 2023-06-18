https://ria.ru/20230618/roman-1879010116.html

"Не подписывай, Роман!" Британцы поддержали Абрамовича за отказ Украине

"Не подписывай, Роман!" Британцы поддержали Абрамовича за отказ Украине - РИА Новости, 18.06.2023

"Не подписывай, Роман!" Британцы поддержали Абрамовича за отказ Украине

Читатели британской газеты Daily Mail выразили возмущение из-за попыток Лондона заставить российского бизнесмена Романа Абрамовича передать средства от продажи... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T17:12

2023-06-18T17:12

2023-06-18T22:25

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail выразили возмущение из-за попыток Лондона заставить российского бизнесмена Романа Абрамовича передать средства от продажи футбольного клуба "Челси" Украине.Многие комментаторы посчитали стремление заставить Абрамовича подписать договор о передаче денег украинскому правительству посягательством на частную собственность."Я возмущен британским правительством, которое думало, что оно может потопить футбольный клуб и заставить владельца продать его, а затем отнять у него его деньги! Абсолютный скандал. Ничего не подписывай, Роман, пусть деньги гниют на счету в банке, пока здравомыслие не восстановится", — написал JamesLloydy."Тогда Тони Блэр и Джордж Буш должны продать свои дома и отдать их гражданам Ирака", — заметил Etty Obz."При чем тут "Челси"? Это деньги "Челси" от продажи клуба, которые вы хотите передать Зеленскому, который на самом деле и так получает миллиарды со всего Запада без всякой отчетности", — считает piece of ebony."Почему британское правительство и Премьер-лига изначально позволили Абрамовичу купить "Челси", зная, что его деньги идут из России? Даже заставлять его продавать "Челси" было совершенно незаконно, но теперь, чтобы довести ситуацию до абсурда, они еще и указывают ему, что делать с деньгами. Возьмите себя в руки, люди, вы выставляете себя на посмешище!" — возмущен Earth transit.Абрамович был владельцем английского "Челси" с лета 2003 года. В начале марта 2022-го российский бизнесмен объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче "Челси" консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая того же года.

https://ria.ru/20230617/nato-1878903808.html

https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html

https://ria.ru/20230618/vengriya-1878948208.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, россия, лондон, тони блэр, роман абрамович, джордж буш (младший)