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"Не подписывай, Роман!" Британцы поддержали Абрамовича за отказ Украине - РИА Новости, 18.06.2023
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17:12 18.06.2023 (обновлено: 22:25 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/roman-1879010116.html
"Не подписывай, Роман!" Британцы поддержали Абрамовича за отказ Украине
"Не подписывай, Роман!" Британцы поддержали Абрамовича за отказ Украине - РИА Новости, 18.06.2023
"Не подписывай, Роман!" Британцы поддержали Абрамовича за отказ Украине
Читатели британской газеты Daily Mail выразили возмущение из-за попыток Лондона заставить российского бизнесмена Романа Абрамовича передать средства от продажи... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T17:12
2023-06-18T22:25
в мире
украина
россия
лондон
тони блэр
роман абрамович
джордж буш (младший)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail выразили возмущение из-за попыток Лондона заставить российского бизнесмена Романа Абрамовича передать средства от продажи футбольного клуба "Челси" Украине.Многие комментаторы посчитали стремление заставить Абрамовича подписать договор о передаче денег украинскому правительству посягательством на частную собственность."Я возмущен британским правительством, которое думало, что оно может потопить футбольный клуб и заставить владельца продать его, а затем отнять у него его деньги! Абсолютный скандал. Ничего не подписывай, Роман, пусть деньги гниют на счету в банке, пока здравомыслие не восстановится", — написал JamesLloydy."Тогда Тони Блэр и Джордж Буш должны продать свои дома и отдать их гражданам Ирака", — заметил Etty Obz."При чем тут "Челси"? Это деньги "Челси" от продажи клуба, которые вы хотите передать Зеленскому, который на самом деле и так получает миллиарды со всего Запада без всякой отчетности", — считает piece of ebony."Почему британское правительство и Премьер-лига изначально позволили Абрамовичу купить "Челси", зная, что его деньги идут из России? Даже заставлять его продавать "Челси" было совершенно незаконно, но теперь, чтобы довести ситуацию до абсурда, они еще и указывают ему, что делать с деньгами. Возьмите себя в руки, люди, вы выставляете себя на посмешище!" — возмущен Earth transit.Абрамович был владельцем английского "Челси" с лета 2003 года. В начале марта 2022-го российский бизнесмен объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче "Челси" консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая того же года.
https://ria.ru/20230617/nato-1878903808.html
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
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в мире, украина, россия, лондон, тони блэр, роман абрамович, джордж буш (младший)
В мире, Украина, Россия, Лондон, Тони Блэр, Роман Абрамович, Джордж Буш (младший)
"Не подписывай, Роман!" Британцы поддержали Абрамовича за отказ Украине

Читатели DM поддержали Абрамовича за отказ передавать Украине средства от продажи "Челси"

© POOL | Перейти в медиабанкРоман Абрамович
Роман Абрамович
© POOL
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Роман Абрамович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail выразили возмущение из-за попыток Лондона заставить российского бизнесмена Романа Абрамовича передать средства от продажи футбольного клуба "Челси" Украине.
Многие комментаторы посчитали стремление заставить Абрамовича подписать договор о передаче денег украинскому правительству посягательством на частную собственность.
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"Я возмущен британским правительством, которое думало, что оно может потопить футбольный клуб и заставить владельца продать его, а затем отнять у него его деньги! Абсолютный скандал. Ничего не подписывай, Роман, пусть деньги гниют на счету в банке, пока здравомыслие не восстановится", — написал JamesLloydy.
«
"Тогда Тони Блэр и Джордж Буш должны продать свои дома и отдать их гражданам Ирака", — заметил Etty Obz.
"При чем тут "Челси"? Это деньги "Челси" от продажи клуба, которые вы хотите передать Зеленскому, который на самом деле и так получает миллиарды со всего Запада без всякой отчетности", — считает piece of ebony.
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"Почему британское правительство и Премьер-лига изначально позволили Абрамовичу купить "Челси", зная, что его деньги идут из России? Даже заставлять его продавать "Челси" было совершенно незаконно, но теперь, чтобы довести ситуацию до абсурда, они еще и указывают ему, что делать с деньгами. Возьмите себя в руки, люди, вы выставляете себя на посмешище!" — возмущен Earth transit.
Абрамович был владельцем английского "Челси" с лета 2003 года. В начале марта 2022-го российский бизнесмен объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче "Челси" консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая того же года.
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В миреУкраинаРоссияЛондонТони БлэрРоман АбрамовичДжордж Буш (младший)
 
 
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