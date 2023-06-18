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"Ни сердца, ни души". Как человечество оказалось на пороге новой религии - РИА Новости, 18.06.2023
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Религия
 
08:00 18.06.2023 (обновлено: 08:12 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/religiya-1878766132.html
"Ни сердца, ни души". Как человечество оказалось на пороге новой религии
"Ни сердца, ни души". Как человечество оказалось на пороге новой религии - РИА Новости, 18.06.2023
"Ни сердца, ни души". Как человечество оказалось на пороге новой религии
Искусственный интеллект активно проникает во все сферы жизни. В том числе и духовную. Приобретают популярность подготовленные компьютером богослужения. Это... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:00
2023-06-18T08:12
религия
ватикан
сша
франциск (хорхе марио бергольо)
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Искусственный интеллект активно проникает во все сферы жизни. В том числе и духовную. Приобретают популярность подготовленные компьютером богослужения. Это вызывает споры среди верующих. Из-за чего — в материале РИА Новости.В непривычном форматеНа огромном проекторе над алтарем появляется лицо темнокожего бородатого мужчины. "Дорогие друзья, для меня большая честь стоять здесь и проповедовать вам…" — монотонным голосом произносит он.Затем звучат песнопения и молитвы. Так несколько дней назад прошла служба в лютеранской церкви Святого Павла в Фюрте (Бавария). Пастор не заболел и не был в отъезде. Просто в тот день его заменил бот.Идея принадлежала Йонасу Зиммерляйну — теологу и философу из Венского университета. Он задал электронной системе условия: "Сегодня День евангелической церкви 2023 года в городе Фюрте. Нужно провести службу с проповедью"."На самом деле я скорее сопровождал программу, потому что около 98 процентов результата исходило от машины", — уточнил он.И действительно: музыку, торжественные гимны и тексты молитв подготовила нейросеть. Оставалось сидеть, наслаждаясь возвышенными речами о "преодолении страха смерти" и важности "не терять веру в Христа".Прихожане в целом были под впечатлением. Одни забавы ради снимали происходящее на телефоны. Другие чопорно отказывались подпевать голограмме во время исполнения "Отче наш"."Я думал, получится хуже. Но был приятно удивлен — настолько все удачно. Язык ИИ хорошо проработан, хотя временами слышались шероховатости", — рассказал он.А вот работница IT-сферы Хайдероуз Шмидт возражает: профессиональный интерес пропал уже в самом начале. Аватар на экране вообще не двигался, говорил быстро, отчего трудно было сосредоточиться."Ни сердца, ни души", — призналась она.Эту особенность отметили многие из присутствующих. Эмоции, с которыми служитель пишет проповеди, и делают в конечном счете текст "максимально проникновенным".Автор идеи Йонас Зиммерляйн заверил, что не собирается заменять религиозных лидеров бездушным механизмом. Скорее рассматривает ИИ как помощника в повседневных делах.Лишатся работы раньше времениЭту опцию ранее опробовали в США. В декабре прошлого года исследователь Нового Завета и ответственный редактор христианского сайта "Пересмешник" Тод Брюер попросил ChatGPT написать рождественскую речь.Запрос составил максимально подробный: текст должен строиться на основе Евангелия от Луки; непременно должны быть цитаты из работ Карла Барта, Мартина Лютера, изречений Иринея Лионского и выступлений Барака Обамы.Результат, выданный чатом, поразил Брюера — проповедь превосходила некоторые из тех, что он слышал до этого в церкви. Аналогичную процедуру совершил нью-йоркский раввин Джошуа Франклин. По прочтении люди аплодировали."Я считал, что водители грузовиков потеряют работу из-за новых технологий куда раньше раввинов", — с иронией сказал Франклин.После этого американские духовные лидеры не на шутку обеспокоились. С одной стороны, ИИ сильно облегчает жизнь слишком занятым или ленивым служителям культа, с другой — рано или поздно он может их вытеснить.Падре онлайнСпоры идут и в католической церкви. Там в последнее время тоже наблюдается стойкий интерес к компьютерному разуму. В начале марта создали чат-бот Prega.org, и каждый мог пообщаться с цифровой копией католического монаха XIX века.Разработчики "воскресили" святого падре Пио из Пьетральчины — капуцина, известного великой духовностью и стигматами (ранами на руках и ногах, как у распятого Христа). Поболтать со знаменитым подвижником можно не только о прошлом, но и о современности. Например, он хорошо осведомлен о папе Франциске.В основе нейросети — сочинения святого, поэтому лексика идентичная. Правда, душевная беседа с ним не безвозмездна: нужно указать адрес электронной почты.На этот потенциально опасный аспект Ватикан обратил внимание еще несколько лет назад. Поэтому в 2020-м разработал "Римский призыв к этике искусственного интеллекта". Документ предписывает создателям компьютерного разума соблюдать принципы конфиденциальности, надежности и безопасности.Весной папа римский еще раз призвал мир к "этичному и ответственному использованию" ИИ, поскольку на себе ощутил его силу. В марте по Сети гуляли фотографии Франциска в белом зимнем пуховике. Пользователи наивно обсуждали новый стиль католического лидера. Фейк выдали лишь многочисленные перстни на руках понтифика, которые тот никогда не носит.По примеру Ватикана о разработке "оборонительной" доктрины заговорили и в Русской православной церкви. "Любая запрограммированная этика порочна. Следовательно, любая система искусственного интеллекта, которая принимает решение относительно человека, — плохая", — заявлял в 2021-м член комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации епископ Феоктист (Игумнов).При этом в РПЦ не видят препятствий для включения ИИ в жизнь человека. Важно только, чтобы его алгоритм был прозрачен "для конечных пользователей".Правда, духовенство однозначно выступает против слишком правдоподобного искусственного интеллекта. Ведь это — явное "перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы".Человека не заменитьВ то время как христианские конфессии озабочены гуманистическим аспектом, в некоторых мусульманских странах ИИ — уже неотъемлемая часть жизни.Например, в Саудовской Аравии в прошлом году "трудоустроили" роботов-гидов. Те могут говорить на 11 языках. Среди задач — объяснять паломникам, как совершать ритуалы. В соседнем Бахрейне андроиды постепенно заменяют консультантов по исламскому банкингу.Кроме того, оказалось, что компьютерный разум — неплохое подспорье для ученых. В мае специалисты из Тель-Авивского и Ариэльского университетов разработали программу, способную автоматически переводить древние религиозные тексты на английский язык."Цифровые инструменты &lt;…&gt; с каждым годом становятся все более распространенными, что связано с достижениями в таких областях, как оптическое распознавание символов и автоматическая транслитерация", — говорится в отчете исследователей.Однако они подчеркивают: при всех преимуществах без человеческих знаний и навыков все равно не обойтись.
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ватикан
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ватикан, сша, франциск (хорхе марио бергольо), аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Ватикан, США, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Аналитика - Религия и мировоззрение

"Ни сердца, ни души". Как человечество оказалось на пороге новой религии

© AFP 2023 / Fayez NureldineЛюди возле робота в конференц-центре короля Абдулазиза в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
Люди возле робота в конференц-центре короля Абдулазиза в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / Fayez Nureldine
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Искусственный интеллект активно проникает во все сферы жизни. В том числе и духовную. Приобретают популярность подготовленные компьютером богослужения. Это вызывает споры среди верующих. Из-за чего — в материале РИА Новости.

В непривычном формате

На огромном проекторе над алтарем появляется лицо темнокожего бородатого мужчины. "Дорогие друзья, для меня большая честь стоять здесь и проповедовать вам…" — монотонным голосом произносит он.
Затем звучат песнопения и молитвы. Так несколько дней назад прошла служба в лютеранской церкви Святого Павла в Фюрте (Бавария). Пастор не заболел и не был в отъезде. Просто в тот день его заменил бот.
Идея принадлежала Йонасу Зиммерляйну — теологу и философу из Венского университета. Он задал электронной системе условия: "Сегодня День евангелической церкви 2023 года в городе Фюрте. Нужно провести службу с проповедью".
"На самом деле я скорее сопровождал программу, потому что около 98 процентов результата исходило от машины", — уточнил он.
И действительно: музыку, торжественные гимны и тексты молитв подготовила нейросеть. Оставалось сидеть, наслаждаясь возвышенными речами о "преодолении страха смерти" и важности "не терять веру в Христа".
Прихожане в целом были под впечатлением. Одни забавы ради снимали происходящее на телефоны. Другие чопорно отказывались подпевать голограмме во время исполнения "Отче наш".
© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Эссене, Германия
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Эссене, Германия - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Эссене, Германия
"Я думал, получится хуже. Но был приятно удивлен — настолько все удачно. Язык ИИ хорошо проработан, хотя временами слышались шероховатости", — рассказал он.
А вот работница IT-сферы Хайдероуз Шмидт возражает: профессиональный интерес пропал уже в самом начале. Аватар на экране вообще не двигался, говорил быстро, отчего трудно было сосредоточиться.
"Ни сердца, ни души", — призналась она.
Эту особенность отметили многие из присутствующих. Эмоции, с которыми служитель пишет проповеди, и делают в конечном счете текст "максимально проникновенным".
Автор идеи Йонас Зиммерляйн заверил, что не собирается заменять религиозных лидеров бездушным механизмом. Скорее рассматривает ИИ как помощника в повседневных делах.

Лишатся работы раньше времени

Эту опцию ранее опробовали в США. В декабре прошлого года исследователь Нового Завета и ответственный редактор христианского сайта "Пересмешник" Тод Брюер попросил ChatGPT написать рождественскую речь.
© Дана Акерман Грин/MidjourneyСгенерированное искусственным интеллектом изображение библейского Моисея на фоне неопалимой купины
Сгенерированное искусственным интеллектом изображение библейского Моисея на фоне неопалимой купины
© Дана Акерман Грин/Midjourney
Сгенерированное искусственным интеллектом изображение библейского Моисея на фоне неопалимой купины
Запрос составил максимально подробный: текст должен строиться на основе Евангелия от Луки; непременно должны быть цитаты из работ Карла Барта, Мартина Лютера, изречений Иринея Лионского и выступлений Барака Обамы.
Результат, выданный чатом, поразил Брюера — проповедь превосходила некоторые из тех, что он слышал до этого в церкви. Аналогичную процедуру совершил нью-йоркский раввин Джошуа Франклин. По прочтении люди аплодировали.
"Я считал, что водители грузовиков потеряют работу из-за новых технологий куда раньше раввинов", — с иронией сказал Франклин.
После этого американские духовные лидеры не на шутку обеспокоились. С одной стороны, ИИ сильно облегчает жизнь слишком занятым или ленивым служителям культа, с другой — рано или поздно он может их вытеснить.

Падре онлайн

Споры идут и в католической церкви. Там в последнее время тоже наблюдается стойкий интерес к компьютерному разуму. В начале марта создали чат-бот Prega.org, и каждый мог пообщаться с цифровой копией католического монаха XIX века.
Разработчики "воскресили" святого падре Пио из Пьетральчины — капуцина, известного великой духовностью и стигматами (ранами на руках и ногах, как у распятого Христа). Поболтать со знаменитым подвижником можно не только о прошлом, но и о современности. Например, он хорошо осведомлен о папе Франциске.
© MidjourneyСгенерированное искусственным интеллектом изображение папы римского Франциска в пуховике
Сгенерированное изображение искусственным интеллектом папы римского Франциска в пуховике
© Midjourney
Сгенерированное искусственным интеллектом изображение папы римского Франциска в пуховике
В основе нейросети — сочинения святого, поэтому лексика идентичная. Правда, душевная беседа с ним не безвозмездна: нужно указать адрес электронной почты.
На этот потенциально опасный аспект Ватикан обратил внимание еще несколько лет назад. Поэтому в 2020-м разработал "Римский призыв к этике искусственного интеллекта". Документ предписывает создателям компьютерного разума соблюдать принципы конфиденциальности, надежности и безопасности.
Весной папа римский еще раз призвал мир к "этичному и ответственному использованию" ИИ, поскольку на себе ощутил его силу. В марте по Сети гуляли фотографии Франциска в белом зимнем пуховике. Пользователи наивно обсуждали новый стиль католического лидера. Фейк выдали лишь многочисленные перстни на руках понтифика, которые тот никогда не носит.
По примеру Ватикана о разработке "оборонительной" доктрины заговорили и в Русской православной церкви. "Любая запрограммированная этика порочна. Следовательно, любая система искусственного интеллекта, которая принимает решение относительно человека, — плохая", — заявлял в 2021-м член комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации епископ Феоктист (Игумнов).
При этом в РПЦ не видят препятствий для включения ИИ в жизнь человека. Важно только, чтобы его алгоритм был прозрачен "для конечных пользователей".
© Depositphotos.com / WavebreakmediaПрикосновение человеческой и искусственной рук
Прикосновение мужской и искусственной рук - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Depositphotos.com / Wavebreakmedia
Прикосновение человеческой и искусственной рук
Правда, духовенство однозначно выступает против слишком правдоподобного искусственного интеллекта. Ведь это — явное "перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы".

Человека не заменить

В то время как христианские конфессии озабочены гуманистическим аспектом, в некоторых мусульманских странах ИИ — уже неотъемлемая часть жизни.
Например, в Саудовской Аравии в прошлом году "трудоустроили" роботов-гидов. Те могут говорить на 11 языках. Среди задач — объяснять паломникам, как совершать ритуалы. В соседнем Бахрейне андроиды постепенно заменяют консультантов по исламскому банкингу.
Кроме того, оказалось, что компьютерный разум — неплохое подспорье для ученых. В мае специалисты из Тель-Авивского и Ариэльского университетов разработали программу, способную автоматически переводить древние религиозные тексты на английский язык.
"Цифровые инструменты <…> с каждым годом становятся все более распространенными, что связано с достижениями в таких областях, как оптическое распознавание символов и автоматическая транслитерация", — говорится в отчете исследователей.
Однако они подчеркивают: при всех преимуществах без человеческих знаний и навыков все равно не обойтись.
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