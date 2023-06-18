https://ria.ru/20230618/razgrom-1878952182.html

В США рассказали, как Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием

В США рассказали, как Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием - РИА Новости, 18.06.2023

В США рассказали, как Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием

Российские военные ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии, написал обозреватель Wall Street Journal... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T03:50

2023-06-18T03:50

2023-06-18T11:22

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские военные ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии, написал обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур."Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины", — заявил он.Как отметил журналист, ВСУ пришлось приостановить наступление из-за неоднозначных результатов первых атак на российские позиции.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.

https://ria.ru/20230618/nato-1878949707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия