https://ria.ru/20230618/razgrom-1878952182.html
В США рассказали, как Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием
В США рассказали, как Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием - РИА Новости, 18.06.2023
В США рассказали, как Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием
Российские военные ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии, написал обозреватель Wall Street Journal... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T03:50
2023-06-18T03:50
2023-06-18T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские военные ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии, написал обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур."Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины", — заявил он.Как отметил журналист, ВСУ пришлось приостановить наступление из-за неоднозначных результатов первых атак на российские позиции.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.
https://ria.ru/20230618/nato-1878949707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В США рассказали, как Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием
WSJ: Россия благодаря преимуществу в воздухе уничтожила часть переданной Украине техники