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В США рассказали, как Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 18.06.2023 (обновлено: 11:22 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/razgrom-1878952182.html
В США рассказали, как Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием
В США рассказали, как Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием - РИА Новости, 18.06.2023
В США рассказали, как Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием
Российские военные ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии, написал обозреватель Wall Street Journal... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T03:50
2023-06-18T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские военные ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии, написал обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур.&quot;Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины&quot;, — заявил он.Как отметил журналист, ВСУ пришлось приостановить наступление из-за неоднозначных результатов первых атак на российские позиции.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.
https://ria.ru/20230618/nato-1878949707.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В США рассказали, как Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием

WSJ: Россия благодаря преимуществу в воздухе уничтожила часть переданной Украине техники

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские военные ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии, написал обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур.
«

"Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины", — заявил он.

Как отметил журналист, ВСУ пришлось приостановить наступление из-за неоднозначных результатов первых атак на российские позиции.
Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.
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