https://ria.ru/20230618/pvo-1878992847.html

Российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow

Российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow - РИА Новости, 18.06.2023

Российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников, ракету Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:06

2023-06-18T14:06

2023-06-18T14:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников, ракету Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 18 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 239 вертолетов, 4686 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10156 танков и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11028 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика