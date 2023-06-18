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Российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/pvo-1878992847.html
Российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow
Российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow - РИА Новости, 18.06.2023
Российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников, ракету Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:06
2023-06-18T14:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников, ракету Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 18 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 239 вертолетов, 4686 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10156 танков и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11028 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников, ракету Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 18 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 239 вертолетов, 4686 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10156 танков и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11028 единиц специальной военной автомобильной техники.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Запад хочет триллион долларов, чтобы не восстанавливать Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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