https://ria.ru/20230618/pvo-1878992847.html
Российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow
Российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow - РИА Новости, 18.06.2023
Российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников, ракету Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:06
2023-06-18T14:06
2023-06-18T14:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников, ракету Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 18 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 239 вертолетов, 4686 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10156 танков и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11028 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 18 украинских дронов и одну Storm Shadow