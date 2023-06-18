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Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 18.06.2023
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15:22 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/putin-1879000205.html
Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов
Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 18.06.2023
Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов
Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов, возложит цветы к могиле Неизвестного солдата 22 июня в День памяти и скорби и... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:22
2023-06-18T15:22
россия
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов, возложит цветы к могиле Неизвестного солдата 22 июня в День памяти и скорби и проведет совещание по развитию внутренних водных путей, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Помимо этого, глава государства проведет на неделе совещание с членами правительства и членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230618/armiya-1878997435.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов, возложит цветы к могиле Неизвестного солдата 22 июня в День памяти и скорби и проведет совещание по развитию внутренних водных путей, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Помимо этого, глава государства проведет на неделе совещание с членами правительства и членами Совбеза РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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