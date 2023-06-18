https://ria.ru/20230618/putin-1879000205.html

Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 18.06.2023

Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов, возложит цветы к могиле Неизвестного солдата 22 июня в День памяти и скорби и... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T15:22

2023-06-18T15:22

2023-06-18T15:22

россия

владимир путин

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов, возложит цветы к могиле Неизвестного солдата 22 июня в День памяти и скорби и проведет совещание по развитию внутренних водных путей, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Помимо этого, глава государства проведет на неделе совещание с членами правительства и членами Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230618/armiya-1878997435.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество