Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о каналах получения информации о потерях Киева - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/putin-1878998818.html
Путин рассказал о каналах получения информации о потерях Киева
Путин рассказал о каналах получения информации о потерях Киева - РИА Новости, 18.06.2023
Путин рассказал о каналах получения информации о потерях Киева
Все данные о потерях украинской стороны подтверждаются в разговорах противника между собой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами, кадры РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:09
2023-06-18T15:09
специальная военная операция на украине
киев
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Все данные о потерях украинской стороны подтверждаются в разговорах противника между собой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами, кадры которой показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Я вам скажу: противник… ну допустим, противник… средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне. Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника - они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230618/putin-1878997326.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_1bdf1fc4a90c88be8fa4b8bd11a52df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал о каналах получения информации о потерях Киева

Президент Путин: данные о потерях Киева подтверждаются в разговорах противника между собой

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Все данные о потерях украинской стороны подтверждаются в разговорах противника между собой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами, кадры которой показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Я вам скажу: противник… ну допустим, противник… средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне. Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника - они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков
Вчера, 14:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала