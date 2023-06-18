https://ria.ru/20230618/putin-1878998818.html

Путин рассказал о каналах получения информации о потерях Киева

Путин рассказал о каналах получения информации о потерях Киева - РИА Новости, 18.06.2023

Путин рассказал о каналах получения информации о потерях Киева

Все данные о потерях украинской стороны подтверждаются в разговорах противника между собой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами, кадры РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T15:09

2023-06-18T15:09

2023-06-18T15:09

специальная военная операция на украине

киев

россия

владимир путин

безопасность

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Все данные о потерях украинской стороны подтверждаются в разговорах противника между собой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами, кадры которой показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Я вам скажу: противник… ну допустим, противник… средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне. Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника - они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230618/putin-1878997326.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, владимир путин, безопасность