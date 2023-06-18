https://ria.ru/20230618/putin-1878998818.html
Путин рассказал о каналах получения информации о потерях Киева
Путин рассказал о каналах получения информации о потерях Киева - РИА Новости, 18.06.2023
Путин рассказал о каналах получения информации о потерях Киева
Все данные о потерях украинской стороны подтверждаются в разговорах противника между собой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами, кадры РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:09
2023-06-18T15:09
2023-06-18T15:09
специальная военная операция на украине
киев
россия
владимир путин
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Все данные о потерях украинской стороны подтверждаются в разговорах противника между собой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами, кадры которой показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Я вам скажу: противник… ну допустим, противник… средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне. Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника - они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230618/putin-1878997326.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал о каналах получения информации о потерях Киева
Президент Путин: данные о потерях Киева подтверждаются в разговорах противника между собой