https://ria.ru/20230618/putin-1878997326.html
Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков
Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков - РИА Новости, 18.06.2023
Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков
Информационная работа - один из самых важных боевых участков, но каждое действие должно работать на укрепление работоспособности государства и нельзя... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:56
2023-06-18T14:56
2023-06-18T14:59
россия
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Информационная работа - один из самых важных боевых участков, но каждое действие должно работать на укрепление работоспособности государства и нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия1", где были показаны кадры общения главы государства с военкорами."Информационная работа - один из самых важных боевых участков. И поэтому лучше вот как Андрей сейчас или вот как Максим... Мы встречаемся, вы мне говорите и вы, наверное, видите, что я стараюсь это реализовать… Я буду это делать. Но в чисто информационном пространстве каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства. И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных. Не тот случай и не то время", - сказал он.
https://ria.ru/20230616/blokada-1878728702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков
Путин призвал не поддаваться тому, чтобы частные интересы стали выше государственных