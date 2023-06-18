https://ria.ru/20230618/putin-1878997326.html

Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков

Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков - РИА Новости, 18.06.2023

Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков

Информационная работа - один из самых важных боевых участков, но каждое действие должно работать на укрепление работоспособности государства и нельзя... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:56

2023-06-18T14:56

2023-06-18T14:59

россия

владимир путин

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Информационная работа - один из самых важных боевых участков, но каждое действие должно работать на укрепление работоспособности государства и нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия1", где были показаны кадры общения главы государства с военкорами."Информационная работа - один из самых важных боевых участков. И поэтому лучше вот как Андрей сейчас или вот как Максим... Мы встречаемся, вы мне говорите и вы, наверное, видите, что я стараюсь это реализовать… Я буду это делать. Но в чисто информационном пространстве каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства. И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных. Не тот случай и не то время", - сказал он.

https://ria.ru/20230616/blokada-1878728702.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество