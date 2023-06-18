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Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков - РИА Новости, 18.06.2023
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14:56 18.06.2023 (обновлено: 14:59 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/putin-1878997326.html
Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков
Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков - РИА Новости, 18.06.2023
Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков
Информационная работа - один из самых важных боевых участков, но каждое действие должно работать на укрепление работоспособности государства и нельзя... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:56
2023-06-18T14:59
россия
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Информационная работа - один из самых важных боевых участков, но каждое действие должно работать на укрепление работоспособности государства и нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия1", где были показаны кадры общения главы государства с военкорами."Информационная работа - один из самых важных боевых участков. И поэтому лучше вот как Андрей сейчас или вот как Максим... Мы встречаемся, вы мне говорите и вы, наверное, видите, что я стараюсь это реализовать… Я буду это делать. Но в чисто информационном пространстве каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства. И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных. Не тот случай и не то время", - сказал он.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков

Путин призвал не поддаваться тому, чтобы частные интересы стали выше государственных

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Информационная работа - один из самых важных боевых участков, но каждое действие должно работать на укрепление работоспособности государства и нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия1", где были показаны кадры общения главы государства с военкорами.
"Информационная работа - один из самых важных боевых участков. И поэтому лучше вот как Андрей сейчас или вот как Максим... Мы встречаемся, вы мне говорите и вы, наверное, видите, что я стараюсь это реализовать… Я буду это делать. Но в чисто информационном пространстве каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства. И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных. Не тот случай и не то время", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин заявил, что в борьбе с Россией используют информационную блокаду
16 июня, 17:15
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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