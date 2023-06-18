https://ria.ru/20230618/putin-1878989477.html
Путин отметил огромную работу СМИ, способствующими единству общества
Путин отметил огромную работу СМИ, способствующими единству общества - РИА Новости, 18.06.2023
Путин отметил огромную работу СМИ, способствующими единству общества
Владимир Путин во время беседы с военкорами отметил большую роль СМИ в выстраивании единства российского общества, кадры встречи показали в программе "Москва... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:40
2023-06-18T13:40
2023-06-18T16:22
россия
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин во время беседы с военкорами отметил большую роль СМИ в выстраивании единства российского общества, кадры встречи показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".По его словам, сплоченность населения в период спецоперации стала большим преимуществом для страны. Глава государства отметил, что представители средств массовой информации внесли огромный вклад в консолидацию общества."И оно (единство. — Прим.ред.) в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность", — подчеркнул президент.
https://ria.ru/20230618/putin-1878988715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин отметил огромную работу СМИ, способствующими единству общества
Путин отметил заслуги СМИ в сплочении российского общества