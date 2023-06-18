https://ria.ru/20230618/putin-1878989477.html

Путин отметил огромную работу СМИ, способствующими единству общества

Путин отметил огромную работу СМИ, способствующими единству общества - РИА Новости, 18.06.2023

Путин отметил огромную работу СМИ, способствующими единству общества

Владимир Путин во время беседы с военкорами отметил большую роль СМИ в выстраивании единства российского общества, кадры встречи показали в программе "Москва... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:40

2023-06-18T13:40

2023-06-18T16:22

россия

владимир путин

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин во время беседы с военкорами отметил большую роль СМИ в выстраивании единства российского общества, кадры встречи показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".По его словам, сплоченность населения в период спецоперации стала большим преимуществом для страны. Глава государства отметил, что представители средств массовой информации внесли огромный вклад в консолидацию общества."И оно (единство. — Прим.ред.) в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность", — подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230618/putin-1878988715.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество