https://ria.ru/20230618/putin-1878988715.html

Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию

Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию - РИА Новости, 18.06.2023

Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию и готовность защищать Родину, кадры показали в программе "Москва... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:34

2023-06-18T13:34

2023-06-18T13:34

россия

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию и готовность защищать Родину, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". В ходе встречи с военкорами главу государства спросили, что бы он сказал не только кадровым военным, но и добровольцам. "Что же им можно пожелать? Не только пожелать. Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую Родину. Вы знаете, я в контакте с ними", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230610/dobrovoltsy-1877381652.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин