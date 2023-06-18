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Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию - РИА Новости, 18.06.2023
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13:34 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/putin-1878988715.html
Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию
Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию - РИА Новости, 18.06.2023
Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию
Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию и готовность защищать Родину, кадры показали в программе "Москва... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:34
2023-06-18T13:34
россия
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию и готовность защищать Родину, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". В ходе встречи с военкорами главу государства спросили, что бы он сказал не только кадровым военным, но и добровольцам. "Что же им можно пожелать? Не только пожелать. Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую Родину. Вы знаете, я в контакте с ними", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию

Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за готовность защищать Родину

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию и готовность защищать Родину, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
В ходе встречи с военкорами главу государства спросили, что бы он сказал не только кадровым военным, но и добровольцам.
"Что же им можно пожелать? Не только пожелать. Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую Родину. Вы знаете, я в контакте с ними", - сказал Путин.
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