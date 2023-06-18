https://ria.ru/20230618/putin-1878988715.html
Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию
Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию - РИА Новости, 18.06.2023
Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию
Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию и готовность защищать Родину, кадры показали в программе "Москва... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:34
2023-06-18T13:34
2023-06-18T13:34
россия
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию и готовность защищать Родину, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". В ходе встречи с военкорами главу государства спросили, что бы он сказал не только кадровым военным, но и добровольцам. "Что же им можно пожелать? Не только пожелать. Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую Родину. Вы знаете, я в контакте с ними", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230610/dobrovoltsy-1877381652.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию
Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за готовность защищать Родину
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию и готовность защищать Родину, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин"
на канале "Россия 1".
В ходе встречи с военкорами главу государства спросили, что бы он сказал не только кадровым военным, но и добровольцам.
"Что же им можно пожелать? Не только пожелать. Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую Родину. Вы знаете, я в контакте с ними", - сказал Путин.
В Минобороны заявили, что приказ о добровольцах повысит эффективность ВС