https://ria.ru/20230618/pshenitsa-1879030823.html

В российском посольстве оценили объем поставок пшеницы в Египет

В российском посольстве оценили объем поставок пшеницы в Египет - РИА Новости, 18.06.2023

В российском посольстве оценили объем поставок пшеницы в Египет

Поставки пшеницы из России в Египет превысили восемь миллионов тонн с июля 2022 года, несмотря на попытки ЕС препятствовать этому, заявили в посольстве РФ в... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T21:47

2023-06-18T21:47

2023-06-18T21:47

египет

каир (город)

украина

георгий борисенко

жозеп боррель

евросоюз

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КАИР, 18 июн - РИА Новости. Поставки пшеницы из России в Египет превысили восемь миллионов тонн с июля 2022 года, несмотря на попытки ЕС препятствовать этому, заявили в посольстве РФ в Каире. Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко сообщил РИА Новости, что объем поставок российской пшеницы в Египет может превысить 8 миллионов тонн за текущий сельскохозяйственный год. В воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, прибывший ранее с визитом в Каир, заявил, что ЕС пытается помочь экспортировать более 30 миллионов тонн украинского зерна. В заявлении российской дипмиссии говорится, что представители ЕС "продолжают громко лгать, что помогают экспортировать 30 миллионов тонн зерна с Украины в развивающиеся страны". Посольство отметило, что из этого объёма в Африку попало только 3%. "Что лидеры ЕС реально делают - пытаются помешать поставкам в африканские страны зерна из России, чтобы вызвать голод. Несмотря на такие попытки, с 1 июля 2022 года египтяне получили более восьми миллионов тонн российской пшеницы. Это наглядно показывает, кто на самом деле помогает африканцам", - сообщило посольство.

https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html

египет

каир (город)

украина

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Наталья Макарова

египет, каир (город), украина, георгий борисенко, жозеп боррель, евросоюз