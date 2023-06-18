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В российском посольстве оценили объем поставок пшеницы в Египет - РИА Новости, 18.06.2023
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21:47 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/pshenitsa-1879030823.html
В российском посольстве оценили объем поставок пшеницы в Египет
В российском посольстве оценили объем поставок пшеницы в Египет - РИА Новости, 18.06.2023
В российском посольстве оценили объем поставок пшеницы в Египет
Поставки пшеницы из России в Египет превысили восемь миллионов тонн с июля 2022 года, несмотря на попытки ЕС препятствовать этому, заявили в посольстве РФ в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T21:47
2023-06-18T21:47
египет
каир (город)
украина
георгий борисенко
жозеп боррель
евросоюз
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КАИР, 18 июн - РИА Новости. Поставки пшеницы из России в Египет превысили восемь миллионов тонн с июля 2022 года, несмотря на попытки ЕС препятствовать этому, заявили в посольстве РФ в Каире. Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко сообщил РИА Новости, что объем поставок российской пшеницы в Египет может превысить 8 миллионов тонн за текущий сельскохозяйственный год. В воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, прибывший ранее с визитом в Каир, заявил, что ЕС пытается помочь экспортировать более 30 миллионов тонн украинского зерна. В заявлении российской дипмиссии говорится, что представители ЕС "продолжают громко лгать, что помогают экспортировать 30 миллионов тонн зерна с Украины в развивающиеся страны". Посольство отметило, что из этого объёма в Африку попало только 3%. "Что лидеры ЕС реально делают - пытаются помешать поставкам в африканские страны зерна из России, чтобы вызвать голод. Несмотря на такие попытки, с 1 июля 2022 года египтяне получили более восьми миллионов тонн российской пшеницы. Это наглядно показывает, кто на самом деле помогает африканцам", - сообщило посольство.
https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html
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египет, каир (город), украина, георгий борисенко, жозеп боррель, евросоюз
Египет, Каир (город), Украина, Георгий Борисенко, Жозеп Боррель, Евросоюз
В российском посольстве оценили объем поставок пшеницы в Египет

Посольство России: объем поставок пшеницы в Египет за год превысил восемь миллионов тонн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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КАИР, 18 июн - РИА Новости. Поставки пшеницы из России в Египет превысили восемь миллионов тонн с июля 2022 года, несмотря на попытки ЕС препятствовать этому, заявили в посольстве РФ в Каире.
Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко сообщил РИА Новости, что объем поставок российской пшеницы в Египет может превысить 8 миллионов тонн за текущий сельскохозяйственный год. В воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, прибывший ранее с визитом в Каир, заявил, что ЕС пытается помочь экспортировать более 30 миллионов тонн украинского зерна.
В заявлении российской дипмиссии говорится, что представители ЕС "продолжают громко лгать, что помогают экспортировать 30 миллионов тонн зерна с Украины в развивающиеся страны". Посольство отметило, что из этого объёма в Африку попало только 3%.
«
"Что лидеры ЕС реально делают - пытаются помешать поставкам в африканские страны зерна из России, чтобы вызвать голод. Несмотря на такие попытки, с 1 июля 2022 года египтяне получили более восьми миллионов тонн российской пшеницы. Это наглядно показывает, кто на самом деле помогает африканцам", - сообщило посольство.
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ЕгипетКаир (город)УкраинаГеоргий БорисенкоЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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