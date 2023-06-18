https://ria.ru/20230618/proval-1878985627.html
В Киеве Зеленскому сообщили причину провала наступления ВСУ
В Киеве Зеленскому сообщили причину провала наступления ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
В Киеве Зеленскому сообщили причину провала наступления ВСУ
Наступление ВСУ провалилось из-за серьезного просчета президента Владимира Зеленского, начавшего его без должного количества западного вооружения, заявил бывший РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:59
2023-06-18T12:59
2023-06-18T17:51
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олег соскин
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Наступление ВСУ провалилось из-за серьезного просчета президента Владимира Зеленского, начавшего его без должного количества западного вооружения, заявил бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Наступление началось, и ничего не получается. <…> Наших много погибло, раненых много", — посетовал он.Как указал политолог, долгожданное контрнаступление ВСУ провалилось, поскольку Зеленский начал его без необходимого для успеха вооружения. У Украины нет достаточного количества танков, бронетранспортеров и боеприпасов, а также отсутствуют самолеты и вертолеты. Без американских бомбардировщиков F-16 украинцы пробить любые линии обороны российской армии не смогут, отметил Соскин."Нужно поменять стратегию либо вообще не наступать", — подытожил он.Ранее Соскин заявлял, что после провальной попытки ВСУ совершить контрнаступление Владимира Зеленского следует снять с поста президента.
https://ria.ru/20230618/tekhnika-1878971522.html
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В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
В Киеве Зеленскому сообщили причину провала наступления ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: наступление ВСУ провалилось из-за просчетов Зеленского