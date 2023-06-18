https://ria.ru/20230618/proval-1878985627.html

В Киеве Зеленскому сообщили причину провала наступления ВСУ

В Киеве Зеленскому сообщили причину провала наступления ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023

В Киеве Зеленскому сообщили причину провала наступления ВСУ

Наступление ВСУ провалилось из-за серьезного просчета президента Владимира Зеленского, начавшего его без должного количества западного вооружения, заявил бывший РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T12:59

2023-06-18T12:59

2023-06-18T17:51

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875927831_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5284ef0ffe9d5c398c978207e02fccb.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Наступление ВСУ провалилось из-за серьезного просчета президента Владимира Зеленского, начавшего его без должного количества западного вооружения, заявил бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Наступление началось, и ничего не получается. <…> Наших много погибло, раненых много", — посетовал он.Как указал политолог, долгожданное контрнаступление ВСУ провалилось, поскольку Зеленский начал его без необходимого для успеха вооружения. У Украины нет достаточного количества танков, бронетранспортеров и боеприпасов, а также отсутствуют самолеты и вертолеты. Без американских бомбардировщиков F-16 украинцы пробить любые линии обороны российской армии не смогут, отметил Соскин."Нужно поменять стратегию либо вообще не наступать", — подытожил он.Ранее Соскин заявлял, что после провальной попытки ВСУ совершить контрнаступление Владимира Зеленского следует снять с поста президента.

https://ria.ru/20230618/tekhnika-1878971522.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины