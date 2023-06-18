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В Киеве Зеленскому сообщили причину провала наступления ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
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12:59 18.06.2023 (обновлено: 17:51 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/proval-1878985627.html
В Киеве Зеленскому сообщили причину провала наступления ВСУ
В Киеве Зеленскому сообщили причину провала наступления ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
В Киеве Зеленскому сообщили причину провала наступления ВСУ
Наступление ВСУ провалилось из-за серьезного просчета президента Владимира Зеленского, начавшего его без должного количества западного вооружения, заявил бывший РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:59
2023-06-18T17:51
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Наступление ВСУ провалилось из-за серьезного просчета президента Владимира Зеленского, начавшего его без должного количества западного вооружения, заявил бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Наступление началось, и ничего не получается. &lt;…&gt; Наших много погибло, раненых много&quot;, — посетовал он.Как указал политолог, долгожданное контрнаступление ВСУ провалилось, поскольку Зеленский начал его без необходимого для успеха вооружения. У Украины нет достаточного количества танков, бронетранспортеров и боеприпасов, а также отсутствуют самолеты и вертолеты. Без американских бомбардировщиков F-16 украинцы пробить любые линии обороны российской армии не смогут, отметил Соскин.&quot;Нужно поменять стратегию либо вообще не наступать&quot;, — подытожил он.Ранее Соскин заявлял, что после провальной попытки ВСУ совершить контрнаступление Владимира Зеленского следует снять с поста президента.
https://ria.ru/20230618/tekhnika-1878971522.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
В Киеве Зеленскому сообщили причину провала наступления ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: наступление ВСУ провалилось из-за просчетов Зеленского

© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Наступление ВСУ провалилось из-за серьезного просчета президента Владимира Зеленского, начавшего его без должного количества западного вооружения, заявил бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Наступление началось, и ничего не получается. <…> Наших много погибло, раненых много", — посетовал он.

Как указал политолог, долгожданное контрнаступление ВСУ провалилось, поскольку Зеленский начал его без необходимого для успеха вооружения. У Украины нет достаточного количества танков, бронетранспортеров и боеприпасов, а также отсутствуют самолеты и вертолеты. Без американских бомбардировщиков F-16 украинцы пробить любые линии обороны российской армии не смогут, отметил Соскин.
«

"Нужно поменять стратегию либо вообще не наступать", — подытожил он.

Ранее Соскин заявлял, что после провальной попытки ВСУ совершить контрнаступление Владимира Зеленского следует снять с поста президента.
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