https://ria.ru/20230618/protest-1879008692.html

В Финляндии прошел первый протест из-за программы нового правительства

В Финляндии прошел первый протест из-за программы нового правительства - РИА Новости, 18.06.2023

В Финляндии прошел первый протест из-за программы нового правительства

Первый протест против программы действий нового, 77-го правительства Финляндии, организованный представителями IT отрасли, прошел в воскресенье в финской... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:52

2023-06-18T16:52

2023-06-18T16:52

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн - РИА Новости. Первый протест против программы действий нового, 77-го правительства Финляндии, организованный представителями IT отрасли, прошел в воскресенье в финской столице, сообщает корреспондент РИА Новости. В пятницу, 16 июня, переговорная группа по формированию 77-го кабмина Финляндии представила программу действий на срок своего четырехлетнего мандата. Среди множества изменений, предлагается ужесточить миграционную политику в Финляндии. В частности, увеличить срок получения гражданства Финляндии с четырех до восьми лет, аннулировать разрешение на пребывание в стране по причине работы при отсутствии занятости в течение трех месяцев, и другие. "Работающие иммигранты против несправедливых изменений в правилах иммиграции и защиты работников", - отметил один из организаторов мероприятия Иван Ивашковский. Интерес к мероприятию в соцсети выразили более 600 пользователей. Среди плакатов протестующих были: "Мы работаем в Финляндии, мы работаем для Финляндии", "Мигранты не представляют опасности", "Мы не нелегалы", "Мы работаем в июле" (отсылка к сезону массовых отпусков в Финляндии) и другие. Ожидается, что после утверждения 77-го правительства парламентом страны, специалисты компьютерной отрасли продолжат протесты.

https://ria.ru/20230618/finlyandiya-1879004517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, хельсинки