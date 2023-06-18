https://ria.ru/20230618/protest-1879008692.html
В Финляндии прошел первый протест из-за программы нового правительства
В Финляндии прошел первый протест из-за программы нового правительства - РИА Новости, 18.06.2023
В Финляндии прошел первый протест из-за программы нового правительства
Первый протест против программы действий нового, 77-го правительства Финляндии, организованный представителями IT отрасли, прошел в воскресенье в финской... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:52
2023-06-18T16:52
2023-06-18T16:52
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн - РИА Новости. Первый протест против программы действий нового, 77-го правительства Финляндии, организованный представителями IT отрасли, прошел в воскресенье в финской столице, сообщает корреспондент РИА Новости. В пятницу, 16 июня, переговорная группа по формированию 77-го кабмина Финляндии представила программу действий на срок своего четырехлетнего мандата. Среди множества изменений, предлагается ужесточить миграционную политику в Финляндии. В частности, увеличить срок получения гражданства Финляндии с четырех до восьми лет, аннулировать разрешение на пребывание в стране по причине работы при отсутствии занятости в течение трех месяцев, и другие. "Работающие иммигранты против несправедливых изменений в правилах иммиграции и защиты работников", - отметил один из организаторов мероприятия Иван Ивашковский. Интерес к мероприятию в соцсети выразили более 600 пользователей. Среди плакатов протестующих были: "Мы работаем в Финляндии, мы работаем для Финляндии", "Мигранты не представляют опасности", "Мы не нелегалы", "Мы работаем в июле" (отсылка к сезону массовых отпусков в Финляндии) и другие. Ожидается, что после утверждения 77-го правительства парламентом страны, специалисты компьютерной отрасли продолжат протесты.
https://ria.ru/20230618/finlyandiya-1879004517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, хельсинки
В мире, Финляндия, Хельсинки
В Финляндии прошел первый протест из-за программы нового правительства
В Финляндии прошел протест против правительства, организованный представителями IT отрасли
ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн - РИА Новости. Первый протест против программы действий нового, 77-го правительства Финляндии, организованный представителями IT отрасли, прошел в воскресенье в финской столице, сообщает корреспондент РИА Новости.
В пятницу, 16 июня, переговорная группа по формированию 77-го кабмина Финляндии представила программу действий на срок своего четырехлетнего мандата. Среди множества изменений, предлагается ужесточить миграционную политику в Финляндии. В частности, увеличить срок получения гражданства Финляндии с четырех до восьми лет, аннулировать разрешение на пребывание в стране по причине работы при отсутствии занятости в течение трех месяцев, и другие.
"Работающие иммигранты против несправедливых изменений в правилах иммиграции и защиты работников", - отметил один из организаторов мероприятия Иван Ивашковский.
Интерес к мероприятию в соцсети выразили более 600 пользователей. Среди плакатов протестующих были: "Мы работаем в Финляндии, мы работаем для Финляндии", "Мигранты не представляют опасности", "Мы не нелегалы", "Мы работаем в июле" (отсылка к сезону массовых отпусков в Финляндии) и другие.
Ожидается, что после утверждения 77-го правительства парламентом страны, специалисты компьютерной отрасли продолжат протесты.
Названы имена будущих премьера, глав МИД и Минобороны Финляндии