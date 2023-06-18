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В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку - РИА Новости, 18.06.2023
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15:46 18.06.2023 (обновлено: 16:00 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/proisshestvie-1879001995.html
В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку
В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку - РИА Новости, 18.06.2023
В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку
Более пятидесяти спасателей ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:46
2023-06-18T16:00
абхазия
сухум
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СУХУМ, 18 июн - РИА Новости. Более пятидесяти спасателей ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. ЧП произошло в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником. "Четырехлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск Республики Беларусь, унесло течением реки Гега", - говорится в сообщении. Более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры ведут поиски ребёнка с вечера субботы. "На место происшествия выехал министр, генерал-лейтенант Лев Квициния", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230617/zaliv-1878907715.html
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абхазия, сухум, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Абхазия, Сухум, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку

МЧС: спасатели ищут четырехлетнего мальчика из Белоруссии, упавшего в реку в Абхазии

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики АбхазияСотрудники МЧС Абхазии со спасенным ребенком в Гагрском районе
Сотрудники МЧС Абхазии со спасенным ребенком в Гагрском районе - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия
Сотрудники МЧС Абхазии со спасенным ребенком в Гагрском районе. Архивное фото
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СУХУМ, 18 июн - РИА Новости. Более пятидесяти спасателей ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
ЧП произошло в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником.
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"Четырехлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск Республики Беларусь, унесло течением реки Гега", - говорится в сообщении.
Более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры ведут поиски ребёнка с вечера субботы. "На место происшествия выехал министр, генерал-лейтенант Лев Квициния", - уточнили в ведомстве.
 
АбхазияСухумМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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