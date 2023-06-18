https://ria.ru/20230618/proisshestvie-1879001995.html

В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку

В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку - РИА Новости, 18.06.2023

В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку

Более пятидесяти спасателей ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T15:46

2023-06-18T15:46

2023-06-18T16:00

абхазия

сухум

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СУХУМ, 18 июн - РИА Новости. Более пятидесяти спасателей ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. ЧП произошло в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником. "Четырехлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск Республики Беларусь, унесло течением реки Гега", - говорится в сообщении. Более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры ведут поиски ребёнка с вечера субботы. "На место происшествия выехал министр, генерал-лейтенант Лев Квициния", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230617/zaliv-1878907715.html

абхазия

сухум

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абхазия, сухум, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)