https://ria.ru/20230618/proisshestvie-1879001995.html
В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку
В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку - РИА Новости, 18.06.2023
В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку
Более пятидесяти спасателей ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:46
2023-06-18T15:46
2023-06-18T16:00
абхазия
сухум
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740137582_0:67:851:545_1920x0_80_0_0_079305984526df03542b2c0b3b7805fe.jpg
СУХУМ, 18 июн - РИА Новости. Более пятидесяти спасателей ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. ЧП произошло в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником. "Четырехлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск Республики Беларусь, унесло течением реки Гега", - говорится в сообщении. Более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры ведут поиски ребёнка с вечера субботы. "На место происшествия выехал министр, генерал-лейтенант Лев Квициния", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230617/zaliv-1878907715.html
абхазия
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740137582_16:0:772:567_1920x0_80_0_0_f0b109aa656c5be6ffa277580298dc27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, сухум, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Абхазия, Сухум, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку
МЧС: спасатели ищут четырехлетнего мальчика из Белоруссии, упавшего в реку в Абхазии