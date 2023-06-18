https://ria.ru/20230618/pozhar-1879005681.html

Число погибших при пожаре в Татарстане возросло до семи человек

Число погибших при пожаре в Татарстане возросло до семи человек - РИА Новости, 18.06.2023

Число погибших при пожаре в Татарстане возросло до семи человек

Тело четвертого погибшего ребенка найдено на месте пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, число жертв ЧП возросло до семи, сообщает ГУМЧС России... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:20

2023-06-18T16:20

2023-06-18T17:00

происшествия

тукаевский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Тело четвертого погибшего ребенка найдено на месте пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, число жертв ЧП возросло до семи, сообщает ГУМЧС России по республике в своем телеграм-канале. По данным ведомства, в 13.17 18 июня поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 ликвидировано открытое горение. Сообщалось о шестерых погибших, в том числе троих детях. "В 15.47 обнаружено тело седьмого погибшего (ребенок)", - говорится в сообщении. По данным МЧС, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Со слов сотрудников полиции, семья неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома.

https://ria.ru/20230615/pozhar-1878220084.html

https://ria.ru/20230607/pozhar-1876614236.html

тукаевский район

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тукаевский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)