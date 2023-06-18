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Число погибших при пожаре в Татарстане возросло до семи человек - РИА Новости, 18.06.2023
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16:20 18.06.2023 (обновлено: 17:00 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/pozhar-1879005681.html
Число погибших при пожаре в Татарстане возросло до семи человек
Число погибших при пожаре в Татарстане возросло до семи человек - РИА Новости, 18.06.2023
Число погибших при пожаре в Татарстане возросло до семи человек
Тело четвертого погибшего ребенка найдено на месте пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, число жертв ЧП возросло до семи, сообщает ГУМЧС России... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:20
2023-06-18T17:00
происшествия
тукаевский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Тело четвертого погибшего ребенка найдено на месте пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, число жертв ЧП возросло до семи, сообщает ГУМЧС России по республике в своем телеграм-канале. По данным ведомства, в 13.17 18 июня поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 ликвидировано открытое горение. Сообщалось о шестерых погибших, в том числе троих детях. "В 15.47 обнаружено тело седьмого погибшего (ребенок)", - говорится в сообщении. По данным МЧС, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Со слов сотрудников полиции, семья неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома.
https://ria.ru/20230615/pozhar-1878220084.html
https://ria.ru/20230607/pozhar-1876614236.html
тукаевский район
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4.7
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происшествия, тукаевский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тукаевский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при пожаре в Татарстане возросло до семи человек

На месте пожара в частном доме в Татарстане найдены семеро погибших, включая четырех детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Тело четвертого погибшего ребенка найдено на месте пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, число жертв ЧП возросло до семи, сообщает ГУМЧС России по республике в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, в 13.17 18 июня поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 ликвидировано открытое горение. Сообщалось о шестерых погибших, в том числе троих детях.
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"В 15.47 обнаружено тело седьмого погибшего (ребенок)", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Со слов сотрудников полиции, семья неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома.
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ПроисшествияТукаевский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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