https://ria.ru/20230618/pozhar-1879005681.html
Число погибших при пожаре в Татарстане возросло до семи человек
Число погибших при пожаре в Татарстане возросло до семи человек - РИА Новости, 18.06.2023
Число погибших при пожаре в Татарстане возросло до семи человек
Тело четвертого погибшего ребенка найдено на месте пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, число жертв ЧП возросло до семи, сообщает ГУМЧС России... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:20
2023-06-18T16:20
2023-06-18T17:00
происшествия
тукаевский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Тело четвертого погибшего ребенка найдено на месте пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, число жертв ЧП возросло до семи, сообщает ГУМЧС России по республике в своем телеграм-канале. По данным ведомства, в 13.17 18 июня поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 ликвидировано открытое горение. Сообщалось о шестерых погибших, в том числе троих детях. "В 15.47 обнаружено тело седьмого погибшего (ребенок)", - говорится в сообщении. По данным МЧС, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Со слов сотрудников полиции, семья неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома.
https://ria.ru/20230615/pozhar-1878220084.html
https://ria.ru/20230607/pozhar-1876614236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тукаевский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тукаевский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при пожаре в Татарстане возросло до семи человек
На месте пожара в частном доме в Татарстане найдены семеро погибших, включая четырех детей