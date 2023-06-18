https://ria.ru/20230618/pozhar-1879002871.html
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека - РИА Новости, 18.06.2023
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
Пожар произошел в частном доме на площади 100 "квадратов" в Татарстане, найдены тела троих погибших, сообщает главное управление МЧС России по республике в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:00
2023-06-18T16:00
2023-06-18T16:00
происшествия
россия
тукаевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Пожар произошел в частном доме на площади 100 "квадратов" в Татарстане, найдены тела троих погибших, сообщает главное управление МЧС России по республике в своем телеграм-канале. "В 13.17 18 июня поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара № 1БИС", - говорится в сообщении. По информации МЧС, дом бревенчатый, одноэтажный, газифицирован, электрифицирован. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.05 пожар был локализован, в 14.15 ликвидировано открытое горение. На месте пожара обнаружены тела троих погибших. К тушению были привлечены 43 человека и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20230617/pozhar-1878819373.html
https://ria.ru/20230607/pozhar-1876830966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тукаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тукаевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
При пожаре в частном доме в Татарстане в деревне Саитово погибли три человека