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При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека - РИА Новости, 18.06.2023
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16:00 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/pozhar-1879002871.html
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека - РИА Новости, 18.06.2023
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
Пожар произошел в частном доме на площади 100 "квадратов" в Татарстане, найдены тела троих погибших, сообщает главное управление МЧС России по республике в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:00
2023-06-18T16:00
происшествия
россия
тукаевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Пожар произошел в частном доме на площади 100 "квадратов" в Татарстане, найдены тела троих погибших, сообщает главное управление МЧС России по республике в своем телеграм-канале. "В 13.17 18 июня поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара № 1БИС", - говорится в сообщении. По информации МЧС, дом бревенчатый, одноэтажный, газифицирован, электрифицирован. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.05 пожар был локализован, в 14.15 ликвидировано открытое горение. На месте пожара обнаружены тела троих погибших. К тушению были привлечены 43 человека и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20230617/pozhar-1878819373.html
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россия
тукаевский район
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происшествия, россия, тукаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тукаевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека

При пожаре в частном доме в Татарстане в деревне Саитово погибли три человека

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Тушение пожара. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Пожар произошел в частном доме на площади 100 "квадратов" в Татарстане, найдены тела троих погибших, сообщает главное управление МЧС России по республике в своем телеграм-канале.
"В 13.17 18 июня поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара № 1БИС", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Пожар в многоэтажке в центре Белгорода ликвидировали
17 июня, 01:56
По информации МЧС, дом бревенчатый, одноэтажный, газифицирован, электрифицирован.
Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.05 пожар был локализован, в 14.15 ликвидировано открытое горение.
На месте пожара обнаружены тела троих погибших.
К тушению были привлечены 43 человека и 17 единиц техники.
Последствия пожара на проспекте Вернадского в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В Москве человек погиб при пожаре на проспекте Вернадского
7 июня, 22:54
 
ПроисшествияРоссияТукаевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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