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В Мехико умер внук Троцкого в возрасте 97 лет
В Мехико умер внук Троцкого в возрасте 97 лет - РИА Новости, 18.06.2023
В Мехико умер внук Троцкого в возрасте 97 лет
Всеволод Волков, внук Льва Троцкого, умер в столице Мексики Мехико в возрасте 97 лет, он был последним живым свидетелем убийства советского революционера,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T02:05
2023-06-18T02:05
2023-06-18T07:38
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МЕХИКО, 18 июн — РИА Новости. Всеволод Волков, внук Льва Троцкого, умер в столице Мексики Мехико в возрасте 97 лет, он был последним живым свидетелем убийства советского революционера, сообщается на сайте мексиканского Левого социалистического движения."В возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого, который сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей", — говорится в публикации.Сын старшей дочери Троцкого Зинаиды Волковой, Всеволод Волков, родился 7 марта 1926 года в СССР. Его отца казнили, а мать покончила с собой. Осиротев, он проживал с дядей Львом Седовым в Париже до его гибели. Волков вместе с дедом прибыли в Мексику в 1939 году. В 1940 году он стал свидетелем двух покушений на Троцкого, в первом из которых сам получил легкое ранение.В Мексике Волков изучал химию и участвовал в местном социалистическом движении. В 1990 году в доме своего деда и бабушки в столичном районе Койоакан он открыл Дом-музей Троцкого, который возглавлял до своей смерти.
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мексика, мехико (штат), ссср, лев троцкий, в мире
Мексика, Мехико (штат), СССР, Лев Троцкий, В мире
В Мехико умер внук Троцкого в возрасте 97 лет
Левое социалистическое движение Мексики: в Мехико умер внук Троцкого в возрасте 97 лет