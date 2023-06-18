https://ria.ru/20230618/potomok-1878949323.html

В Мехико умер внук Троцкого в возрасте 97 лет

В Мехико умер внук Троцкого в возрасте 97 лет - РИА Новости, 18.06.2023

В Мехико умер внук Троцкого в возрасте 97 лет

Всеволод Волков, внук Льва Троцкого, умер в столице Мексики Мехико в возрасте 97 лет, он был последним живым свидетелем убийства советского революционера,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T02:05

2023-06-18T02:05

2023-06-18T07:38

мексика

мехико (штат)

ссср

лев троцкий

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16969/79/169697976_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_810c5c9b6a10e533678655a0d99d992b.jpg

МЕХИКО, 18 июн — РИА Новости. Всеволод Волков, внук Льва Троцкого, умер в столице Мексики Мехико в возрасте 97 лет, он был последним живым свидетелем убийства советского революционера, сообщается на сайте мексиканского Левого социалистического движения."В возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого, который сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей", — говорится в публикации.Сын старшей дочери Троцкого Зинаиды Волковой, Всеволод Волков, родился 7 марта 1926 года в СССР. Его отца казнили, а мать покончила с собой. Осиротев, он проживал с дядей Львом Седовым в Париже до его гибели. Волков вместе с дедом прибыли в Мексику в 1939 году. В 1940 году он стал свидетелем двух покушений на Троцкого, в первом из которых сам получил легкое ранение.В Мексике Волков изучал химию и участвовал в местном социалистическом движении. В 1990 году в доме своего деда и бабушки в столичном районе Койоакан он открыл Дом-музей Троцкого, который возглавлял до своей смерти.

https://ria.ru/20190608/1555384293.html

мексика

мехико (штат)

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мексика, мехико (штат), ссср, лев троцкий, в мире