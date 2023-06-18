https://ria.ru/20230618/poteri-1878994800.html
ВСУ потеряли более 30 человек на Херсонском направлении
ВСУ потеряли более 30 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.06.2023
ВСУ потеряли более 30 человек на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинские - "Мста-Б" и... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:29
2023-06-18T14:29
2023-06-18T14:29
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинские - "Мста-Б" и "Гиацинт-Б", а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили более 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также орудие "Гиацинт-Б". В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ потеряли более 30 человек на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 30 человек и склад боеприпасов на Херсонском направлении
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинские - "Мста-Б" и "Гиацинт-Б", а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили более 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также орудие "Гиацинт-Б". В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.
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