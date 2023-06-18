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ВСУ потеряли более 30 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/poteri-1878994800.html
ВСУ потеряли более 30 человек на Херсонском направлении
ВСУ потеряли более 30 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.06.2023
ВСУ потеряли более 30 человек на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинские - "Мста-Б" и... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:29
2023-06-18T14:29
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинские - "Мста-Б" и "Гиацинт-Б", а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили более 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также орудие "Гиацинт-Б". В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
херсонская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ потеряли более 30 человек на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 30 человек и склад боеприпасов на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинские - "Мста-Б" и "Гиацинт-Б", а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили более 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также орудие "Гиацинт-Б". В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Запад хочет триллион долларов, чтобы не восстанавливать Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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