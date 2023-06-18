https://ria.ru/20230618/poteri-1878994800.html

ВСУ потеряли более 30 человек на Херсонском направлении

ВСУ потеряли более 30 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.06.2023

ВСУ потеряли более 30 человек на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинские - "Мста-Б" и... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:29

2023-06-18T14:29

2023-06-18T14:29

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинские - "Мста-Б" и "Гиацинт-Б", а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили более 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также орудие "Гиацинт-Б". В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html

херсонская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область