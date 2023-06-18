https://ria.ru/20230618/postradavshie-1878999811.html
При обстреле села Кременец пострадали три человека
При обстреле села Кременец пострадали три человека - РИА Новости, 18.06.2023
При обстреле села Кременец пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками села Кременец в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:20
2023-06-18T15:20
2023-06-18T15:20
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками села Кременец в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале."Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики... город Донецк (Петровский район, село Кременец): по улице Набережной ранена женщина 1950 года рождения, мужчины 1942 и 1969 годов рождения", - говорится в сообщении представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле села Кременец пострадали три человека
Представительство ДНР: при обстреле ВСУ села Кременец пострадали два мужчины и женщина