https://ria.ru/20230618/postradavshie-1878999811.html

При обстреле села Кременец пострадали три человека

При обстреле села Кременец пострадали три человека - РИА Новости, 18.06.2023

При обстреле села Кременец пострадали три человека

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками села Кременец в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T15:20

2023-06-18T15:20

2023-06-18T15:20

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками села Кременец в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале."Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики... город Донецк (Петровский район, село Кременец): по улице Набережной ранена женщина 1950 года рождения, мужчины 1942 и 1969 годов рождения", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html

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донецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина, вооруженные силы украины