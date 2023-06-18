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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 18.06.2023
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15:09 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/pogoda-1878998928.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 18.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
На следующей неделе воздух в Москве вновь прогреется до плюс 29 градусов, на выходных ожидаются грозовые ливни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:09
2023-06-18T15:09
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На следующей неделе воздух в Москве вновь прогреется до плюс 29 градусов, на выходных ожидаются грозовые ливни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. &quot;Пик жары в Центральной России пройден, и уже с воскресенья началось падение температурного фона. Если в субботу в Москве было плюс 27 градусов, то в воскресенье уже не выше плюс 25 градусов. В начале недели похолодание усилится. Связано это будет с северной тягой ветров, задувающих на периферии антициклона&quot;, - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в понедельник днем температура воздуха поднимется до плюс 20-25 градусов, но обойдется без существенных осадков. Во вторник столицу пересечет слабовыраженный холодный фронт, из-за чего "кое-где брызнут небольшие дожди", что понизит дневную температуру до плюс 18-23 градусов. "С середины недели и до пятницы включительно инициатива в атмосфере снова будет принадлежать скандинавскому антициклону. Днем плюс 19-24 градусов, к концу рабочей недели потеплеет до плюс 24-29 градусов", - сказал Тишковец. По словам специалиста, в субботу и воскресенье ожидается, что атмосферные фронты, связанные с североатлантическим циклоном, принесут с собой грозовые ливни. В субботу днем плюс 23-28 градусов, в воскресенье температура вернется в норму, и столбики термометров будут колебаться от плюс 20 градусов до плюс 25 градусов. Также Тишковец рассказал, что на настоящий момент в Москве выпало всего четверть осадков от месячной нормы. "С учетом ожидаемого прогноза до конца месяца в городе выпадет до 25 миллиметров, а, значит, дефицит осадков сохранится, и недобор по небесной влаге может составить 40% от положенного за весь месяц лимита", - пояснил синоптик. По его словам, по предварительным оценкам, во втором месяце лета в средних широтах Русской равнины дождей выпадет половина от средних параметров метеостатистики. "Таким засушливым июль в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет. Наиболее сухими за последние 75 лет были: 1972 год - 16 миллиметров, 1997 год - 6 миллиметров, 2002 год - 23 миллиметра и 2014 год - 4 миллиметра", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20230616/vorkuta-1878645788.html
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве воздух прогреется до плюс 29 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду
Девушка у метро Новокузнецкая в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На следующей неделе воздух в Москве вновь прогреется до плюс 29 градусов, на выходных ожидаются грозовые ливни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«

"Пик жары в Центральной России пройден, и уже с воскресенья началось падение температурного фона. Если в субботу в Москве было плюс 27 градусов, то в воскресенье уже не выше плюс 25 градусов. В начале недели похолодание усилится. Связано это будет с северной тягой ветров, задувающих на периферии антициклона", - рассказал Тишковец.

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Синоптик отметил, что в понедельник днем температура воздуха поднимется до плюс 20-25 градусов, но обойдется без существенных осадков. Во вторник столицу пересечет слабовыраженный холодный фронт, из-за чего "кое-где брызнут небольшие дожди", что понизит дневную температуру до плюс 18-23 градусов.
«
"С середины недели и до пятницы включительно инициатива в атмосфере снова будет принадлежать скандинавскому антициклону. Днем плюс 19-24 градусов, к концу рабочей недели потеплеет до плюс 24-29 градусов", - сказал Тишковец.
По словам специалиста, в субботу и воскресенье ожидается, что атмосферные фронты, связанные с североатлантическим циклоном, принесут с собой грозовые ливни. В субботу днем плюс 23-28 градусов, в воскресенье температура вернется в норму, и столбики термометров будут колебаться от плюс 20 градусов до плюс 25 градусов.
Также Тишковец рассказал, что на настоящий момент в Москве выпало всего четверть осадков от месячной нормы.
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«
"С учетом ожидаемого прогноза до конца месяца в городе выпадет до 25 миллиметров, а, значит, дефицит осадков сохранится, и недобор по небесной влаге может составить 40% от положенного за весь месяц лимита", - пояснил синоптик.
По его словам, по предварительным оценкам, во втором месяце лета в средних широтах Русской равнины дождей выпадет половина от средних параметров метеостатистики.
«
"Таким засушливым июль в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет. Наиболее сухими за последние 75 лет были: 1972 год - 16 миллиметров, 1997 год - 6 миллиметров, 2002 год - 23 миллиметра и 2014 год - 4 миллиметра", - сказал Тишковец.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"Погода
 
 
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