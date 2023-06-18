https://ria.ru/20230618/pogoda-1878998928.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 18.06.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

На следующей неделе воздух в Москве вновь прогреется до плюс 29 градусов, на выходных ожидаются грозовые ливни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T15:09

2023-06-18T15:09

2023-06-18T15:09

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На следующей неделе воздух в Москве вновь прогреется до плюс 29 градусов, на выходных ожидаются грозовые ливни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Пик жары в Центральной России пройден, и уже с воскресенья началось падение температурного фона. Если в субботу в Москве было плюс 27 градусов, то в воскресенье уже не выше плюс 25 градусов. В начале недели похолодание усилится. Связано это будет с северной тягой ветров, задувающих на периферии антициклона", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в понедельник днем температура воздуха поднимется до плюс 20-25 градусов, но обойдется без существенных осадков. Во вторник столицу пересечет слабовыраженный холодный фронт, из-за чего "кое-где брызнут небольшие дожди", что понизит дневную температуру до плюс 18-23 градусов. "С середины недели и до пятницы включительно инициатива в атмосфере снова будет принадлежать скандинавскому антициклону. Днем плюс 19-24 градусов, к концу рабочей недели потеплеет до плюс 24-29 градусов", - сказал Тишковец. По словам специалиста, в субботу и воскресенье ожидается, что атмосферные фронты, связанные с североатлантическим циклоном, принесут с собой грозовые ливни. В субботу днем плюс 23-28 градусов, в воскресенье температура вернется в норму, и столбики термометров будут колебаться от плюс 20 градусов до плюс 25 градусов. Также Тишковец рассказал, что на настоящий момент в Москве выпало всего четверть осадков от месячной нормы. "С учетом ожидаемого прогноза до конца месяца в городе выпадет до 25 миллиметров, а, значит, дефицит осадков сохранится, и недобор по небесной влаге может составить 40% от положенного за весь месяц лимита", - пояснил синоптик. По его словам, по предварительным оценкам, во втором месяце лета в средних широтах Русской равнины дождей выпадет половина от средних параметров метеостатистики. "Таким засушливым июль в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет. Наиболее сухими за последние 75 лет были: 1972 год - 16 миллиметров, 1997 год - 6 миллиметров, 2002 год - 23 миллиметра и 2014 год - 4 миллиметра", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20230616/vorkuta-1878645788.html

https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html

https://ria.ru/20230616/plyazhi-1741133164.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода