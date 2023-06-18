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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 18.06.2023
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09:36 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/pogoda-1878969280.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 18.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T09:36
2023-06-18T09:36
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье погода в столичном регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий летний денек с очень комфортным температурным фоном. То есть, переменная облачность, без осадков, легкий освежающий ветер 3-8 метров в секунду. В столице чуть-чуть посвежеет относительно вчерашнего дня - в городе будет плюс 24-26 градусов, в Подмосковье плюс 22-27 градусов", - сказал Тишковец. По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается переменная облачность и до 26 градусов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМолодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтанах в ЦПКиО имени Горького в Москве
Молодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтанах в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтанах в ЦПКиО имени Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье погода в столичном регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий летний денек с очень комфортным температурным фоном. То есть, переменная облачность, без осадков, легкий освежающий ветер 3-8 метров в секунду. В столице чуть-чуть посвежеет относительно вчерашнего дня - в городе будет плюс 24-26 градусов, в Подмосковье плюс 22-27 градусов", - сказал Тишковец.
По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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