https://ria.ru/20230618/pogoda-1878969280.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 18.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T09:36
2023-06-18T09:36
2023-06-18T09:36
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье погода в столичном регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий летний денек с очень комфортным температурным фоном. То есть, переменная облачность, без осадков, легкий освежающий ветер 3-8 метров в секунду. В столице чуть-чуть посвежеет относительно вчерашнего дня - в городе будет плюс 24-26 градусов, в Подмосковье плюс 22-27 градусов", - сказал Тишковец. По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230617/pogoda-1878891607.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается переменная облачность и до 26 градусов