https://ria.ru/20230618/pogoda-1878969280.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 18.06.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T09:36

2023-06-18T09:36

2023-06-18T09:36

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье погода в столичном регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий летний денек с очень комфортным температурным фоном. То есть, переменная облачность, без осадков, легкий освежающий ветер 3-8 метров в секунду. В столице чуть-чуть посвежеет относительно вчерашнего дня - в городе будет плюс 24-26 градусов, в Подмосковье плюс 22-27 градусов", - сказал Тишковец. По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230617/pogoda-1878891607.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)