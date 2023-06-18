https://ria.ru/20230618/pfki-1878978059.html

Глава ПФКИ рассказал, какие проекты готовы рассматривать эксперты фонда

Глава ПФКИ рассказал, какие проекты готовы рассматривать эксперты фонда - РИА Новости, 18.06.2023

Глава ПФКИ рассказал, какие проекты готовы рассматривать эксперты фонда

Эксперты Президентского фонда культурных инициатив готовы рассмотреть любой творческий замысел, который появляется у креативных команд, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:33

2023-06-18T11:33

2023-06-18T13:38

пмэф-2023

россия

роман карманов

президентский фонд культурных инициатив

культура

пмэф

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Эксперты Президентского фонда культурных инициатив готовы рассмотреть любой творческий замысел, который появляется у креативных команд, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов. "Эксперты Фонда готовы рассмотреть любой творческий замысел, который появляется у креативных команд, независимо от того, в какой точке России они проживают", - сказал Карманов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230618/kultura-1878975662.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, культура, пмэф, пмэф 2023