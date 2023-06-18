Рейтинг@Mail.ru
Глава ПФКИ рассказал, какие проекты готовы рассматривать эксперты фонда - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
11:33 18.06.2023 (обновлено: 13:38 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/pfki-1878978059.html
Глава ПФКИ рассказал, какие проекты готовы рассматривать эксперты фонда
Глава ПФКИ рассказал, какие проекты готовы рассматривать эксперты фонда - РИА Новости, 18.06.2023
Глава ПФКИ рассказал, какие проекты готовы рассматривать эксперты фонда
Эксперты Президентского фонда культурных инициатив готовы рассмотреть любой творческий замысел, который появляется у креативных команд, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:33
2023-06-18T13:38
пмэф-2023
россия
роман карманов
президентский фонд культурных инициатив
культура
пмэф
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878989018_0:195:3293:2047_1920x0_80_0_0_d4423bd0f55139709d371cfb6a6f4b0f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Эксперты Президентского фонда культурных инициатив готовы рассмотреть любой творческий замысел, который появляется у креативных команд, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов. "Эксперты Фонда готовы рассмотреть любой творческий замысел, который появляется у креативных команд, независимо от того, в какой точке России они проживают", - сказал Карманов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230618/kultura-1878975662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878989018_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7ee115e722152910fc1c62fc375d1c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, культура, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Россия, Роман Карманов, Президентский фонд культурных инициатив, Культура, ПМЭФ, ПМЭФ 2023
Глава ПФКИ рассказал, какие проекты готовы рассматривать эксперты фонда

Гендиректор ПФКИ Карманов: эксперты фонда готовы рассмотреть любой творческий замысел

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на ПМЭФ-2023
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Эксперты Президентского фонда культурных инициатив готовы рассмотреть любой творческий замысел, который появляется у креативных команд, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов.
"Эксперты Фонда готовы рассмотреть любой творческий замысел, который появляется у креативных команд, независимо от того, в какой точке России они проживают", - сказал Карманов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Глава ПФКИ рассказал об открытии новых сценаристов, актеров и певцов
Вчера, 11:10
 
ПМЭФ-2023РоссияРоман КармановПрезидентский фонд культурных инициативКультураПМЭФПМЭФ 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала