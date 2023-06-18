https://ria.ru/20230618/pfki-1878978059.html
Глава ПФКИ рассказал, какие проекты готовы рассматривать эксперты фонда
Глава ПФКИ рассказал, какие проекты готовы рассматривать эксперты фонда - РИА Новости, 18.06.2023
Глава ПФКИ рассказал, какие проекты готовы рассматривать эксперты фонда
Эксперты Президентского фонда культурных инициатив готовы рассмотреть любой творческий замысел, который появляется у креативных команд, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:33
2023-06-18T11:33
2023-06-18T13:38
пмэф-2023
россия
роман карманов
президентский фонд культурных инициатив
культура
пмэф
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Эксперты Президентского фонда культурных инициатив готовы рассмотреть любой творческий замысел, который появляется у креативных команд, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов. "Эксперты Фонда готовы рассмотреть любой творческий замысел, который появляется у креативных команд, независимо от того, в какой точке России они проживают", - сказал Карманов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230618/kultura-1878975662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, культура, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Россия, Роман Карманов, Президентский фонд культурных инициатив, Культура, ПМЭФ, ПМЭФ 2023
Глава ПФКИ рассказал, какие проекты готовы рассматривать эксперты фонда
Гендиректор ПФКИ Карманов: эксперты фонда готовы рассмотреть любой творческий замысел