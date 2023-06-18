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Глава ПФКИ рассказал о поддержке фонда - РИА Новости, 18.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:02 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/pfki-1878974841.html
Глава ПФКИ рассказал о поддержке фонда
Глава ПФКИ рассказал о поддержке фонда - РИА Новости, 18.06.2023
Глава ПФКИ рассказал о поддержке фонда
Десять миллиардов рублей в год предусмотрено на поддержку проектов президентского фонда культурных инициатив до 2025 года, но увеличение финансирования бывает,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:02
2023-06-18T11:02
пмэф-2023
экономика
роман карманов
пмэф
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Десять миллиардов рублей в год предусмотрено на поддержку проектов президентского фонда культурных инициатив до 2025 года, но увеличение финансирования бывает, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов. "На текущий момент у нас есть представление до 2025 года, по 10 млрд рублей в год, включая 2025-й. Увеличение финансирования бывает", - сказал он. По его словам, в 2022 году был дополнительно выделен миллиард рублей на проведение четвертого специального конкурса, также в прошлом году фонд столкнулся с попытками отмены русской культуры, необходимостью поддержки новых регионов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230618/karmanov-1878972424.html
https://ria.ru/20230618/proekty-1878972293.html
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экономика, роман карманов, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Экономика, Роман Карманов, ПМЭФ, ПМЭФ 2023
Глава ПФКИ рассказал о поддержке фонда

Глава ПФКИ Карманов: на поддержку проектов фонда выделили десять миллиардов рублей в год

© Григорий СысоевГенеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
© Григорий Сысоев
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Десять миллиардов рублей в год предусмотрено на поддержку проектов президентского фонда культурных инициатив до 2025 года, но увеличение финансирования бывает, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов.
"На текущий момент у нас есть представление до 2025 года, по 10 млрд рублей в год, включая 2025-й. Увеличение финансирования бывает", - сказал он.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на ПМЭФ-2023
Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов
Вчера, 10:24
По его словам, в 2022 году был дополнительно выделен миллиард рублей на проведение четвертого специального конкурса, также в прошлом году фонд столкнулся с попытками отмены русской культуры, необходимостью поддержки новых регионов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на ПМЭФ-2023
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда
Вчера, 10:19
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоман КармановПМЭФПМЭФ 2023
 
 
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