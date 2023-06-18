https://ria.ru/20230618/pfki-1878974841.html

Глава ПФКИ рассказал о поддержке фонда

Глава ПФКИ рассказал о поддержке фонда - РИА Новости, 18.06.2023

Глава ПФКИ рассказал о поддержке фонда

Десять миллиардов рублей в год предусмотрено на поддержку проектов президентского фонда культурных инициатив до 2025 года, но увеличение финансирования бывает,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:02

2023-06-18T11:02

2023-06-18T11:02

пмэф-2023

экономика

роман карманов

пмэф

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Десять миллиардов рублей в год предусмотрено на поддержку проектов президентского фонда культурных инициатив до 2025 года, но увеличение финансирования бывает, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов. "На текущий момент у нас есть представление до 2025 года, по 10 млрд рублей в год, включая 2025-й. Увеличение финансирования бывает", - сказал он. По его словам, в 2022 году был дополнительно выделен миллиард рублей на проведение четвертого специального конкурса, также в прошлом году фонд столкнулся с попытками отмены русской культуры, необходимостью поддержки новых регионов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230618/karmanov-1878972424.html

https://ria.ru/20230618/proekty-1878972293.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, роман карманов, пмэф, пмэф 2023