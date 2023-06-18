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Песков ответил на слова Подоляка об убийстве русских - РИА Новости, 18.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 18.06.2023 (обновлено: 14:29 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/peskov-1878982764.html
Песков ответил на слова Подоляка об убийстве русских
Песков ответил на слова Подоляка об убийстве русских - РИА Новости, 18.06.2023
Песков ответил на слова Подоляка об убийстве русских
Россия будет наказывать за призывы убивать русских, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:26
2023-06-18T14:29
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
украина
михаил подоляк
политика
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия будет наказывать за призывы убивать русских, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина."Так говорят наши враги, мы должны с ними воевать, нельзя русским угрожать убийством. Русские за это должны наказывать, и мы это будем делать", — отметил он.Так представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, заявившего, что военные планы Киева включают "максимальное убийство россиян"."Подоляк — он не является пионером в плане подобных заявлений. И руководитель военной разведки, и члены Совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. Во-первых, конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления ну хоть как-то получили оценку за рубежом", — сказал Песков.Парламентарии в этих странах должны понимать, кому они отправляют помощь, подчеркнул он.&quot;Они отправляют помощь вот таким вот &lt;...&gt; де-факто убийцам. То есть людям, которые декларируют свое намерение убивать&quot;, — подчеркнул он.Украинские чиновники уже не в первый раз выступают с подобными заявлениями. В начале мая глава военной разведки страны Кирилл Буданов сообщил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали".Россия в ответ распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний. Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию.При этом сам Подоляк в мае утверждал, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически".
https://ria.ru/20230615/ukraina-1878374060.html
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
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дмитрий песков, украина, михаил подоляк, политика
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Украина, Михаил Подоляк, Политика
Песков ответил на слова Подоляка об убийстве русских

Песков призвал наказывать за слова, подобные заявлению советника Зеленского Подоляка

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия будет наказывать за призывы убивать русских, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
"Так говорят наши враги, мы должны с ними воевать, нельзя русским угрожать убийством. Русские за это должны наказывать, и мы это будем делать", — отметил он.
Так представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, заявившего, что военные планы Киева включают "максимальное убийство россиян".
"Подоляк — он не является пионером в плане подобных заявлений. И руководитель военной разведки, и члены Совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. Во-первых, конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления ну хоть как-то получили оценку за рубежом", — сказал Песков.
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Парламентарии в этих странах должны понимать, кому они отправляют помощь, подчеркнул он.
«

"Они отправляют помощь вот таким вот <...> де-факто убийцам. То есть людям, которые декларируют свое намерение убивать", — подчеркнул он.

Украинские чиновники уже не в первый раз выступают с подобными заявлениями. В начале мая глава военной разведки страны Кирилл Буданов сообщил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали".
Россия в ответ распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний. Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию.
При этом сам Подоляк в мае утверждал, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически".
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаМихаил ПодолякПолитика
 
 
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