https://ria.ru/20230618/peskov-1878982764.html

Песков ответил на слова Подоляка об убийстве русских

Песков ответил на слова Подоляка об убийстве русских - РИА Новости, 18.06.2023

Песков ответил на слова Подоляка об убийстве русских

Россия будет наказывать за призывы убивать русских, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T12:26

2023-06-18T12:26

2023-06-18T14:29

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

украина

михаил подоляк

политика

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия будет наказывать за призывы убивать русских, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина."Так говорят наши враги, мы должны с ними воевать, нельзя русским угрожать убийством. Русские за это должны наказывать, и мы это будем делать", — отметил он.Так представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, заявившего, что военные планы Киева включают "максимальное убийство россиян"."Подоляк — он не является пионером в плане подобных заявлений. И руководитель военной разведки, и члены Совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. Во-первых, конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления ну хоть как-то получили оценку за рубежом", — сказал Песков.Парламентарии в этих странах должны понимать, кому они отправляют помощь, подчеркнул он."Они отправляют помощь вот таким вот <...> де-факто убийцам. То есть людям, которые декларируют свое намерение убивать", — подчеркнул он.Украинские чиновники уже не в первый раз выступают с подобными заявлениями. В начале мая глава военной разведки страны Кирилл Буданов сообщил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали".Россия в ответ распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний. Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию.При этом сам Подоляк в мае утверждал, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически".

https://ria.ru/20230615/ukraina-1878374060.html

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

украина

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, украина, михаил подоляк, политика