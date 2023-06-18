Песков ответил на слова Подоляка об убийстве русских
Песков призвал наказывать за слова, подобные заявлению советника Зеленского Подоляка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия будет наказывать за призывы убивать русских, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
"Так говорят наши враги, мы должны с ними воевать, нельзя русским угрожать убийством. Русские за это должны наказывать, и мы это будем делать", — отметил он.
Так представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, заявившего, что военные планы Киева включают "максимальное убийство россиян".
"Подоляк — он не является пионером в плане подобных заявлений. И руководитель военной разведки, и члены Совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. Во-первых, конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления ну хоть как-то получили оценку за рубежом", — сказал Песков.
Парламентарии в этих странах должны понимать, кому они отправляют помощь, подчеркнул он.
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"Они отправляют помощь вот таким вот <...> де-факто убийцам. То есть людям, которые декларируют свое намерение убивать", — подчеркнул он.
Украинские чиновники уже не в первый раз выступают с подобными заявлениями. В начале мая глава военной разведки страны Кирилл Буданов сообщил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали".
Россия в ответ распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний. Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию.
При этом сам Подоляк в мае утверждал, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически".