https://ria.ru/20230618/peskov-1878946469.html

Песков указал на готовность к диалогу с Киевом

Песков указал на готовность к диалогу с Киевом - РИА Новости, 18.06.2023

Песков указал на готовность к диалогу с Киевом

Россия имеет политическую волю и готовность к диалогу с Киевом, но фундамента для этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T00:37

2023-06-18T00:37

2023-06-18T00:37

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934171_0:112:2956:1775_1920x0_80_0_0_f26828187054d1bcd38f29281cf0b115.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия имеет политическую волю и готовность к диалогу с Киевом, но фундамента для этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все время должны вспоминать, что режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной. То есть говорить о чем-то в этой ситуации очень сложно предметно. Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет", - сказал Песков в интервью RT Arabic.

https://ria.ru/20230618/diplomatiya-1878944013.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, украина, дмитрий песков, в мире