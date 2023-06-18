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Песков указал на готовность к диалогу с Киевом - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/peskov-1878946469.html
Песков указал на готовность к диалогу с Киевом
Песков указал на готовность к диалогу с Киевом - РИА Новости, 18.06.2023
Песков указал на готовность к диалогу с Киевом
Россия имеет политическую волю и готовность к диалогу с Киевом, но фундамента для этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T00:37
2023-06-18T00:37
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия имеет политическую волю и готовность к диалогу с Киевом, но фундамента для этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все время должны вспоминать, что режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной. То есть говорить о чем-то в этой ситуации очень сложно предметно. Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет", - сказал Песков в интервью RT Arabic.
https://ria.ru/20230618/diplomatiya-1878944013.html
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киев, россия, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков указал на готовность к диалогу с Киевом

Песков: у России есть готовность к диалогу с Киевом, но фундамента для этого нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия имеет политическую волю и готовность к диалогу с Киевом, но фундамента для этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы все время должны вспоминать, что режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной. То есть говорить о чем-то в этой ситуации очень сложно предметно. Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет", - сказал Песков в интервью RT Arabic.
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