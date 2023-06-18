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Песков указал на готовность к диалогу с Киевом
Песков указал на готовность к диалогу с Киевом - РИА Новости, 18.06.2023
Песков указал на готовность к диалогу с Киевом
Россия имеет политическую волю и готовность к диалогу с Киевом, но фундамента для этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T00:37
2023-06-18T00:37
2023-06-18T00:37
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия имеет политическую волю и готовность к диалогу с Киевом, но фундамента для этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все время должны вспоминать, что режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной. То есть говорить о чем-то в этой ситуации очень сложно предметно. Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет", - сказал Песков в интервью RT Arabic.
https://ria.ru/20230618/diplomatiya-1878944013.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков указал на готовность к диалогу с Киевом
Песков: у России есть готовность к диалогу с Киевом, но фундамента для этого нет