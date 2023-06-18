https://ria.ru/20230618/peregovory-1879017356.html

В Госдепе рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая

В Госдепе рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая - РИА Новости, 18.06.2023

В Госдепе рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T18:29

2023-06-18T18:29

2023-06-18T19:36

в мире

пекин

государственный департамент сша

мид кнр

энтони блинкен

сша

китай

цинь ган

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, заявили в госдепе."Государственный секретарь Энтони Блинкен провел сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что Блинкен на переговорах с главой МИД КНР указал на важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всему перечню вопросов.

https://ria.ru/20230618/kitay-1878961251.html

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пекин, государственный департамент сша, мид кнр, энтони блинкен, сша, китай, цинь ган