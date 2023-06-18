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В Госдепе рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая - РИА Новости, 18.06.2023
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18:29 18.06.2023 (обновлено: 19:36 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/peregovory-1879017356.html
В Госдепе рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая
В Госдепе рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая - РИА Новости, 18.06.2023
В Госдепе рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T18:29
2023-06-18T19:36
в мире
пекин
государственный департамент сша
мид кнр
энтони блинкен
сша
китай
цинь ган
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, заявили в госдепе."Государственный секретарь Энтони Блинкен провел сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что Блинкен на переговорах с главой МИД КНР указал на важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всему перечню вопросов.
https://ria.ru/20230618/kitay-1878961251.html
пекин
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в мире, пекин, государственный департамент сша, мид кнр, энтони блинкен, сша, китай, цинь ган
В мире, Пекин, Государственный департамент США, МИД КНР, Энтони Блинкен, США, Китай, Цинь Ган
В Госдепе рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая

Госдеп: Блинкен и глава МИД Китая Цинь Ган провели откровенные и конструктивные переговоры

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, заявили в госдепе.
«
"Государственный секретарь Энтони Блинкен провел сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Блинкен на переговорах с главой МИД КНР указал на важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всему перечню вопросов.
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В миреПекинГосударственный департамент СШАМИД КНРЭнтони БлинкенСШАКитайЦинь Ган
 
 
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