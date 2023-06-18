https://ria.ru/20230618/peregovory-1879017356.html
В Госдепе рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая
В Госдепе рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая - РИА Новости, 18.06.2023
В Госдепе рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T18:29
2023-06-18T18:29
2023-06-18T19:36
в мире
пекин
государственный департамент сша
мид кнр
энтони блинкен
сша
китай
цинь ган
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, заявили в госдепе."Государственный секретарь Энтони Блинкен провел сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что Блинкен на переговорах с главой МИД КНР указал на важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всему перечню вопросов.
https://ria.ru/20230618/kitay-1878961251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, государственный департамент сша, мид кнр, энтони блинкен, сша, китай, цинь ган
В мире, Пекин, Государственный департамент США, МИД КНР, Энтони Блинкен, США, Китай, Цинь Ган
В Госдепе рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая
Госдеп: Блинкен и глава МИД Китая Цинь Ган провели откровенные и конструктивные переговоры