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У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром с 120 людьми на борту - РИА Новости, 18.06.2023
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09:19 18.06.2023
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У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром с 120 людьми на борту
У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром с 120 людьми на борту - РИА Новости, 18.06.2023
У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром с 120 людьми на борту
Пассажирский паром с 120 людьми на борту загорелся вблизи филиппинской провинции Бохоль, береговая охрана проводит спасательную операцию. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T09:19
2023-06-18T09:19
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пассажирский паром с 120 людьми на борту загорелся вблизи филиппинской провинции Бохоль, береговая охрана проводит спасательную операцию. "Грузо-пассажирское судно MV Esperanza Star... загорелось вблизи Панглао, Бохоль... Согласно предварительному расследованию... на борту примерно 120 пассажиров и членов экипажа", - говорится в сообщении береговой охраны в соцсетях. Согласно телеканалу CNN Philippines, который ссылается на одного из командующих береговой охраной, с судна удалось спасти 55 членов экипажа и 65 пассажиров.
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в мире, филиппины
В мире, Филиппины
У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром с 120 людьми на борту

У берегов Филиппин загорелся паром с 120 людьми на борту, проводится спасательная операция

© AP Photo / Aaron FavilaФилиппины
Филиппины - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пассажирский паром с 120 людьми на борту загорелся вблизи филиппинской провинции Бохоль, береговая охрана проводит спасательную операцию.
"Грузо-пассажирское судно MV Esperanza Star... загорелось вблизи Панглао, Бохоль... Согласно предварительному расследованию... на борту примерно 120 пассажиров и членов экипажа", - говорится в сообщении береговой охраны в соцсетях.
Согласно телеканалу CNN Philippines, который ссылается на одного из командующих береговой охраной, с судна удалось спасти 55 членов экипажа и 65 пассажиров.
 
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