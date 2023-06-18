https://ria.ru/20230618/parom-1878966540.html

У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром с 120 людьми на борту

У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром с 120 людьми на борту - РИА Новости, 18.06.2023

У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром с 120 людьми на борту

Пассажирский паром с 120 людьми на борту загорелся вблизи филиппинской провинции Бохоль, береговая охрана проводит спасательную операцию. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T09:19

2023-06-18T09:19

2023-06-18T09:19

в мире

филиппины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752515599_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fbc03ba40b3a33d63fef8762fe7d1fa.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пассажирский паром с 120 людьми на борту загорелся вблизи филиппинской провинции Бохоль, береговая охрана проводит спасательную операцию. "Грузо-пассажирское судно MV Esperanza Star... загорелось вблизи Панглао, Бохоль... Согласно предварительному расследованию... на борту примерно 120 пассажиров и членов экипажа", - говорится в сообщении береговой охраны в соцсетях. Согласно телеканалу CNN Philippines, который ссылается на одного из командующих береговой охраной, с судна удалось спасти 55 членов экипажа и 65 пассажиров.

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, филиппины