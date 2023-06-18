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У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром с 120 людьми на борту
У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром с 120 людьми на борту - РИА Новости, 18.06.2023
У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром с 120 людьми на борту
Пассажирский паром с 120 людьми на борту загорелся вблизи филиппинской провинции Бохоль, береговая охрана проводит спасательную операцию. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T09:19
2023-06-18T09:19
2023-06-18T09:19
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пассажирский паром с 120 людьми на борту загорелся вблизи филиппинской провинции Бохоль, береговая охрана проводит спасательную операцию. "Грузо-пассажирское судно MV Esperanza Star... загорелось вблизи Панглао, Бохоль... Согласно предварительному расследованию... на борту примерно 120 пассажиров и членов экипажа", - говорится в сообщении береговой охраны в соцсетях. Согласно телеканалу CNN Philippines, который ссылается на одного из командующих береговой охраной, с судна удалось спасти 55 членов экипажа и 65 пассажиров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром с 120 людьми на борту
У берегов Филиппин загорелся паром с 120 людьми на борту, проводится спасательная операция
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пассажирский паром с 120 людьми на борту загорелся вблизи филиппинской провинции Бохоль, береговая охрана проводит спасательную операцию.
"Грузо-пассажирское судно MV Esperanza Star... загорелось вблизи Панглао, Бохоль... Согласно предварительному расследованию... на борту примерно 120 пассажиров и членов экипажа", - говорится в сообщении береговой охраны в соцсетях.
Согласно телеканалу CNN Philippines
, который ссылается на одного из командующих береговой охраной, с судна удалось спасти 55 членов экипажа и 65 пассажиров.