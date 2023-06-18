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В Турции предложили направить во Францию "армию" для защиты Парижа - РИА Новости, 18.06.2023
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06:30 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/parizh-1878956658.html
В Турции предложили направить во Францию "армию" для защиты Парижа
В Турции предложили направить во Францию "армию" для защиты Парижа - РИА Новости, 18.06.2023
В Турции предложили направить во Францию "армию" для защиты Парижа
Турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши, написал обозреватель Sabah Мевлют Тезель. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T06:30
2023-06-18T06:30
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши, написал обозреватель Sabah Мевлют Тезель.Как отметил журналист, власти французской столицы "объявили крысам войну", потратив на нее значительные средства и использовав различные методы борьбы с грызунами."Городские службы каждый день выходили на охоту, но битву выиграли крысы", — заявил Мевлют Тезель.Теперь в Париже решили изменить подход и создали при мэрии рабочую группу по "сосуществованию" горожан с крысами, отметил он."Вообще-то, проблема будет решена, если мы соберем армию из собак и полосатых кошек с наших улиц и отправим их в Париж", — заявил автор статьи.Власти уже который год безуспешно пытаются бороться с миллионами крыс, обитающих в столице Франции. На ограде каждого парка и маленького сквера города красуется табличка с надписью "нет крысам" и призывом к гражданам не мусорить. Еще в 2017 году был запущен проект стоимостью 1,5 миллиона евро по уменьшению числа грызунов в столице. В него вошли такие меры, как более частый вывоз мусора и размещение отравы в местах скопления крыс. Пластиковые мусорные пакеты заменили на твердые мусорные контейнеры.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230319/frantsiya-1858547361.html
https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
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в мире, франция, париж, турция
В мире, Франция, Париж, Турция
В Турции предложили направить во Францию "армию" для защиты Парижа

Sabah: турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши, написал обозреватель Sabah Мевлют Тезель.
Как отметил журналист, власти французской столицы "объявили крысам войну", потратив на нее значительные средства и использовав различные методы борьбы с грызунами.
«
"Городские службы каждый день выходили на охоту, но битву выиграли крысы", — заявил Мевлют Тезель.
Теперь в Париже решили изменить подход и создали при мэрии рабочую группу по "сосуществованию" горожан с крысами, отметил он.
"Вообще-то, проблема будет решена, если мы соберем армию из собак и полосатых кошек с наших улиц и отправим их в Париж", — заявил автор статьи.
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Власти уже который год безуспешно пытаются бороться с миллионами крыс, обитающих в столице Франции. На ограде каждого парка и маленького сквера города красуется табличка с надписью "нет крысам" и призывом к гражданам не мусорить. Еще в 2017 году был запущен проект стоимостью 1,5 миллиона евро по уменьшению числа грызунов в столице. В него вошли такие меры, как более частый вывоз мусора и размещение отравы в местах скопления крыс. Пластиковые мусорные пакеты заменили на твердые мусорные контейнеры.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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