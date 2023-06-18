В Турции предложили направить во Францию "армию" для защиты Парижа
Sabah: турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши, написал обозреватель Sabah Мевлют Тезель.
Как отметил журналист, власти французской столицы "объявили крысам войну", потратив на нее значительные средства и использовав различные методы борьбы с грызунами.
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"Городские службы каждый день выходили на охоту, но битву выиграли крысы", — заявил Мевлют Тезель.
Теперь в Париже решили изменить подход и создали при мэрии рабочую группу по "сосуществованию" горожан с крысами, отметил он.
"Вообще-то, проблема будет решена, если мы соберем армию из собак и полосатых кошек с наших улиц и отправим их в Париж", — заявил автор статьи.
Власти уже который год безуспешно пытаются бороться с миллионами крыс, обитающих в столице Франции. На ограде каждого парка и маленького сквера города красуется табличка с надписью "нет крысам" и призывом к гражданам не мусорить. Еще в 2017 году был запущен проект стоимостью 1,5 миллиона евро по уменьшению числа грызунов в столице. В него вошли такие меры, как более частый вывоз мусора и размещение отравы в местах скопления крыс. Пластиковые мусорные пакеты заменили на твердые мусорные контейнеры.
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