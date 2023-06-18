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В "Ленкоме" рассказали о состоянии Панфилова - РИА Новости, 18.06.2023
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Культура
 
19:32 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/panfilov-1879022640.html
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Панфилова
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Панфилова - РИА Новости, 18.06.2023
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Панфилова
Режиссеру Глебу Панфилову становится лучше, он уже начал говорить, его перевели из реанимации в больничную палату, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:32
2023-06-18T19:32
магнитогорск
локарно
ссср
глеб панфилов
марк варшавер
инна чурикова
ленком
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Режиссеру Глебу Панфилову становится лучше, он уже начал говорить, его перевели из реанимации в больничную палату, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер все это время находится в тяжелом состоянии. "Глеб Анатольевич уже лучше, уже заговорил... Он находится в какой-то из больниц, уже в палате. Его перевели из реабилитационного центра. Главное, что он в палате, а не в реанимации", - сказал собеседник агентства. "Это уже здорово. Давайте будем надеяться на то, что скоро мы его не только услышим, но и увидим", - заключил Варшавер. Панфилову 89 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
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магнитогорск, локарно, ссср, глеб панфилов, марк варшавер, инна чурикова, ленком, ленфильм, новости культуры
Магнитогорск, Локарно, СССР, Глеб Панфилов, Марк Варшавер, Инна Чурикова, Ленком, Ленфильм, Культура, Новости культуры
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Панфилова

Директор "Ленкома" Варшавер: состояние здоровья режиссера Панфилова улучшается

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер и сценарист Глеб Панфилов
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер и сценарист Глеб Панфилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Режиссеру Глебу Панфилову становится лучше, он уже начал говорить, его перевели из реанимации в больничную палату, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер все это время находится в тяжелом состоянии.
«
"Глеб Анатольевич уже лучше, уже заговорил... Он находится в какой-то из больниц, уже в палате. Его перевели из реабилитационного центра. Главное, что он в палате, а не в реанимации", - сказал собеседник агентства.
«
"Это уже здорово. Давайте будем надеяться на то, что скоро мы его не только услышим, но и увидим", - заключил Варшавер.
Панфилову 89 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
Председатель жюри ММКФ - 2014 режиссер и сценарист Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 21.05.2019
Биография Глеба Панфилова
21 мая 2019, 00:07
 
КультураМагнитогорскЛокарноСССРГлеб ПанфиловМарк ВаршаверИнна ЧуриковаЛенкомЛенфильмНовости культуры
 
 
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