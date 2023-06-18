https://ria.ru/20230618/panfilov-1879022640.html

В "Ленкоме" рассказали о состоянии Панфилова

В "Ленкоме" рассказали о состоянии Панфилова - РИА Новости, 18.06.2023

В "Ленкоме" рассказали о состоянии Панфилова

Режиссеру Глебу Панфилову становится лучше, он уже начал говорить, его перевели из реанимации в больничную палату, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T19:32

2023-06-18T19:32

2023-06-18T19:32

магнитогорск

локарно

ссср

глеб панфилов

марк варшавер

инна чурикова

ленком

ленфильм

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Режиссеру Глебу Панфилову становится лучше, он уже начал говорить, его перевели из реанимации в больничную палату, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер все это время находится в тяжелом состоянии. "Глеб Анатольевич уже лучше, уже заговорил... Он находится в какой-то из больниц, уже в палате. Его перевели из реабилитационного центра. Главное, что он в палате, а не в реанимации", - сказал собеседник агентства. "Это уже здорово. Давайте будем надеяться на то, что скоро мы его не только услышим, но и увидим", - заключил Варшавер. Панфилову 89 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20190521/1553637552.html

магнитогорск

локарно

ссср

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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