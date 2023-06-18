https://ria.ru/20230618/oteli-1878976079.html
Посол Абхазии в России рассказал о расширении номерного фонда в стране
Посол Абхазии в России рассказал о расширении номерного фонда в стране - РИА Новости, 18.06.2023
Посол Абхазии в России рассказал о расширении номерного фонда в стране
Номерной фонд отелей в Абхазии расширяется, в республике постоянно вводят в эксплуатацию новые частные отели, заявил в интервью РИА Новости посол республики... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:15
2023-06-18T11:15
2023-06-18T11:15
туризм
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абхазия
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алхас квициния
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Номерной фонд отелей в Абхазии расширяется, в республике постоянно вводят в эксплуатацию новые частные отели, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа. "В республике постоянно вводятся в эксплуатацию новые частные отели – и небольшие, и крупные по номерному фонду", - сказал Квициниа. Он добавил, что для привлечения российских туристов Москва и Сухум работают над развитием транспортной инфраструктуры курортов республики. "Очевидно, что пассажироперевозки необходимо развивать и морским путем в порты Абхазии, и воздушным. Сейчас стороны интенсивно работают над проектом открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. На наш взгляд, это существенно увеличит поток людей и повысит транспортную доступность Абхазии", - заключил он. Посол посоветовал туристам, которые собираются посетить Абхазию, обратить внимание на объекты исторического наследия - древние христианские храмы, крепостные сооружения. "Абхазия – древнехристианская страна со множеством православных храмов удивительной архитектуры, крепостных развалин. Мы гордимся своим богатым историко-культурным наследием, в том числе общим с российским, и хотели бы, чтобы как можно больше россиян открыли для себя ранее неизвестное. Уверен, что это совершенно отличные от пассивного отдыха на пляже ощущения", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230608/abkhaziya-1876978084.html
https://ria.ru/20230606/sochi-1876461857.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, абхазия, россия, алхас квициния
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Россия, Алхас Квициния
Посол Абхазии в России рассказал о расширении номерного фонда в стране
Посол Абхазии в России Квициниа: в республике открывается много новых частных отелей
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Номерной фонд отелей в Абхазии расширяется, в республике постоянно вводят в эксплуатацию новые частные отели, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа.
"В республике постоянно вводятся в эксплуатацию новые частные отели – и небольшие, и крупные по номерному фонду", - сказал Квициниа.
Он добавил, что для привлечения российских туристов Москва
и Сухум
работают над развитием транспортной инфраструктуры курортов республики.
"Очевидно, что пассажироперевозки необходимо развивать и морским путем в порты Абхазии, и воздушным. Сейчас стороны интенсивно работают над проектом открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. На наш взгляд, это существенно увеличит поток людей и повысит транспортную доступность Абхазии", - заключил он.
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Посол посоветовал туристам, которые собираются посетить Абхазию, обратить внимание на объекты исторического наследия - древние христианские храмы, крепостные сооружения.
"Абхазия – древнехристианская страна со множеством православных храмов удивительной архитектуры, крепостных развалин. Мы гордимся своим богатым историко-культурным наследием, в том числе общим с российским, и хотели бы, чтобы как можно больше россиян открыли для себя ранее неизвестное. Уверен, что это совершенно отличные от пассивного отдыха на пляже ощущения", - подчеркнул он.
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