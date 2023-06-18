https://ria.ru/20230618/oteli-1878976079.html

Посол Абхазии в России рассказал о расширении номерного фонда в стране

Посол Абхазии в России рассказал о расширении номерного фонда в стране - РИА Новости, 18.06.2023

Посол Абхазии в России рассказал о расширении номерного фонда в стране

Номерной фонд отелей в Абхазии расширяется, в республике постоянно вводят в эксплуатацию новые частные отели, заявил в интервью РИА Новости посол республики... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:15

2023-06-18T11:15

2023-06-18T11:15

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алхас квициния

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Номерной фонд отелей в Абхазии расширяется, в республике постоянно вводят в эксплуатацию новые частные отели, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа. "В республике постоянно вводятся в эксплуатацию новые частные отели – и небольшие, и крупные по номерному фонду", - сказал Квициниа. Он добавил, что для привлечения российских туристов Москва и Сухум работают над развитием транспортной инфраструктуры курортов республики. "Очевидно, что пассажироперевозки необходимо развивать и морским путем в порты Абхазии, и воздушным. Сейчас стороны интенсивно работают над проектом открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. На наш взгляд, это существенно увеличит поток людей и повысит транспортную доступность Абхазии", - заключил он. Посол посоветовал туристам, которые собираются посетить Абхазию, обратить внимание на объекты исторического наследия - древние христианские храмы, крепостные сооружения. "Абхазия – древнехристианская страна со множеством православных храмов удивительной архитектуры, крепостных развалин. Мы гордимся своим богатым историко-культурным наследием, в том числе общим с российским, и хотели бы, чтобы как можно больше россиян открыли для себя ранее неизвестное. Уверен, что это совершенно отличные от пассивного отдыха на пляже ощущения", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230608/abkhaziya-1876978084.html

https://ria.ru/20230606/sochi-1876461857.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, абхазия, россия, алхас квициния