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В США назвали российское оружие, успешно уничтожающее западные танки
В США назвали российское оружие, успешно уничтожающее западные танки - РИА Новости, 18.06.2023
В США назвали российское оружие, успешно уничтожающее западные танки
Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:45
2023-06-18T16:45
2023-06-18T18:05
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россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки, пишет американский журнал Military Watch."Российский "Корнет" остается грозным оружием", — говорится в статье.Легкий 28-килограммовый переносной ракетный комплекс "Корнет", поступивший на вооружение в 1998 году, уже более 20 лет успешно используется различными странами против западной бронетехники, уничтожая американские танки "Абрамс" и бронемашины "Брэдли", израильские "Меркавы" и немецкие "Леопарды", указал автор.Обозреватель назвал примечательной особенностью комплекса его боеголовку с тандемным зарядом, а также отметил, что тепловизоры "Корнета" значительно превосходят возможности западных аналогов.Ранее командир подразделения ВС России сообщал об уничтожении БМП "Брэдли" Вооруженных сил Украины российским ПТРК "Корнет".
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технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, птрк "корнет", россия
Технологии, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, ПТРК "Корнет", Россия
В США назвали российское оружие, успешно уничтожающее западные танки
Military Watch: российские "Корнеты" уже более 20 лет успешно уничтожают западные танки