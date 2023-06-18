https://ria.ru/20230618/oruzhie-1879008092.html

В США назвали российское оружие, успешно уничтожающее западные танки

В США назвали российское оружие, успешно уничтожающее западные танки - РИА Новости, 18.06.2023

В США назвали российское оружие, успешно уничтожающее западные танки

Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:45

2023-06-18T16:45

2023-06-18T18:05

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вооруженные силы украины

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птрк "корнет"

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки, пишет американский журнал Military Watch."Российский "Корнет" остается грозным оружием", — говорится в статье.Легкий 28-килограммовый переносной ракетный комплекс "Корнет", поступивший на вооружение в 1998 году, уже более 20 лет успешно используется различными странами против западной бронетехники, уничтожая американские танки "Абрамс" и бронемашины "Брэдли", израильские "Меркавы" и немецкие "Леопарды", указал автор.Обозреватель назвал примечательной особенностью комплекса его боеголовку с тандемным зарядом, а также отметил, что тепловизоры "Корнета" значительно превосходят возможности западных аналогов.Ранее командир подразделения ВС России сообщал об уничтожении БМП "Брэдли" Вооруженных сил Украины российским ПТРК "Корнет".

https://ria.ru/20230618/armata-1878973283.html

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технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, птрк "корнет", россия