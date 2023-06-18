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В США назвали российское оружие, успешно уничтожающее западные танки - РИА Новости, 18.06.2023
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16:45 18.06.2023 (обновлено: 18:05 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/oruzhie-1879008092.html
В США назвали российское оружие, успешно уничтожающее западные танки
В США назвали российское оружие, успешно уничтожающее западные танки - РИА Новости, 18.06.2023
В США назвали российское оружие, успешно уничтожающее западные танки
Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:45
2023-06-18T18:05
технологии
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
птрк "корнет"
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки, пишет американский журнал Military Watch.&quot;Российский &quot;Корнет&quot; остается грозным оружием&quot;, — говорится в статье.Легкий 28-килограммовый переносной ракетный комплекс "Корнет", поступивший на вооружение в 1998 году, уже более 20 лет успешно используется различными странами против западной бронетехники, уничтожая американские танки "Абрамс" и бронемашины "Брэдли", израильские "Меркавы" и немецкие "Леопарды", указал автор.Обозреватель назвал примечательной особенностью комплекса его боеголовку с тандемным зарядом, а также отметил, что тепловизоры "Корнета" значительно превосходят возможности западных аналогов.Ранее командир подразделения ВС России сообщал об уничтожении БМП "Брэдли" Вооруженных сил Украины российским ПТРК "Корнет".
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технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, птрк "корнет", россия
Технологии, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, ПТРК "Корнет", Россия
В США назвали российское оружие, успешно уничтожающее западные танки

Military Watch: российские "Корнеты" уже более 20 лет успешно уничтожают западные танки

© РИА НовостиВоеннослужащий десантной противотанковой батареи ВДВ управляет с боевой машины десанта противотанковой ракетой "Корнет"
Военнослужащий десантной противотанковой батареи ВДВ управляет с боевой машины десанта противотанковой ракетой Корнет - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости
Военнослужащий десантной противотанковой батареи ВДВ управляет с боевой машины десанта противотанковой ракетой "Корнет". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки, пишет американский журнал Military Watch.
«

"Российский "Корнет" остается грозным оружием", — говорится в статье.

Легкий 28-килограммовый переносной ракетный комплекс "Корнет", поступивший на вооружение в 1998 году, уже более 20 лет успешно используется различными странами против западной бронетехники, уничтожая американские танки "Абрамс" и бронемашины "Брэдли", израильские "Меркавы" и немецкие "Леопарды", указал автор.
Обозреватель назвал примечательной особенностью комплекса его боеголовку с тандемным зарядом, а также отметил, что тепловизоры "Корнета" значительно превосходят возможности западных аналогов.
Ранее командир подразделения ВС России сообщал об уничтожении БМП "Брэдли" Вооруженных сил Украины российским ПТРК "Корнет".
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ТехнологииВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреПТРК "Корнет"Россия
 
 
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