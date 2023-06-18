Рейтинг@Mail.ru
Орбан снова раскритиковал план миграционной политики ЕС - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/orban-1879033459.html
Орбан снова раскритиковал план миграционной политики ЕС
Орбан снова раскритиковал план миграционной политики ЕС - РИА Новости, 18.06.2023
Орбан снова раскритиковал план миграционной политики ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова раскритиковал план миграционной политики Европейского союза, согласно которому вводятся обязательные квоты на... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T22:44
2023-06-18T22:44
в мире
венгрия
европа
чехия
петр фиала
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_68:185:1735:1123_1920x0_80_0_0_819acc7fdb289fbd295c1ae5b101a7aa.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова раскритиковал план миграционной политики Европейского союза, согласно которому вводятся обязательные квоты на расселение мигрантов, прибывающих в Европу. Главы МВД стран ЕС в начале июня согласовали общий подход к положению о предоставлении убежища и соответствующей процедуре на встрече в Люксембурге. "Брюссель снова призывает введение обязательных квот для мигрантов. Империя Сороса наносит ответный удар", - написал Орбан на своей странице в Twitter. Премьер-министр Чехии Петр Фиала в четверг заявлял, что Чехия выступает против квот на расселение в странах Европейского союза прибывающих в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока и Средиземноморья. Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС. Достигнутое соглашение открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.
https://ria.ru/20230612/migratsiya-1877698560.html
https://ria.ru/20230417/krizis-1865953590.html
венгрия
европа
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, европа, чехия, петр фиала, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Европа, Чехия, Петр Фиала, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
Орбан снова раскритиковал план миграционной политики ЕС

Премьер Венгрии Орбан снова раскритиковал план ЕС ввести квоты на расселение мигрантов

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова раскритиковал план миграционной политики Европейского союза, согласно которому вводятся обязательные квоты на расселение мигрантов, прибывающих в Европу.
Главы МВД стран ЕС в начале июня согласовали общий подход к положению о предоставлении убежища и соответствующей процедуре на встрече в Люксембурге.
«
"Брюссель снова призывает введение обязательных квот для мигрантов. Империя Сороса наносит ответный удар", - написал Орбан на своей странице в Twitter.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала в четверг заявлял, что Чехия выступает против квот на расселение в странах Европейского союза прибывающих в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока и Средиземноморья.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Макрон назвал план Евросоюза по миграции хорошим соглашением
12 июня, 23:55
Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов.
Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
Достигнутое соглашение открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.
Здание Европарламента - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Европарламенте предупредили о новом миграционном кризисе
17 апреля, 23:55
 
В миреВенгрияЕвропаЧехияПетр ФиалаВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала