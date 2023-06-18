Орбан снова раскритиковал план миграционной политики ЕС
Премьер Венгрии Орбан снова раскритиковал план ЕС ввести квоты на расселение мигрантов
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова раскритиковал план миграционной политики Европейского союза, согласно которому вводятся обязательные квоты на расселение мигрантов, прибывающих в Европу.
Главы МВД стран ЕС в начале июня согласовали общий подход к положению о предоставлении убежища и соответствующей процедуре на встрече в Люксембурге.
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"Брюссель снова призывает введение обязательных квот для мигрантов. Империя Сороса наносит ответный удар", - написал Орбан на своей странице в Twitter.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала в четверг заявлял, что Чехия выступает против квот на расселение в странах Европейского союза прибывающих в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока и Средиземноморья.
Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов.
Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
Достигнутое соглашение открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.