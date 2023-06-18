https://ria.ru/20230618/orban-1879033459.html

Орбан снова раскритиковал план миграционной политики ЕС

Орбан снова раскритиковал план миграционной политики ЕС - РИА Новости, 18.06.2023

Орбан снова раскритиковал план миграционной политики ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова раскритиковал план миграционной политики Европейского союза, согласно которому вводятся обязательные квоты на... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T22:44

2023-06-18T22:44

2023-06-18T22:44

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венгрия

европа

чехия

петр фиала

виктор орбан

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова раскритиковал план миграционной политики Европейского союза, согласно которому вводятся обязательные квоты на расселение мигрантов, прибывающих в Европу. Главы МВД стран ЕС в начале июня согласовали общий подход к положению о предоставлении убежища и соответствующей процедуре на встрече в Люксембурге. "Брюссель снова призывает введение обязательных квот для мигрантов. Империя Сороса наносит ответный удар", - написал Орбан на своей странице в Twitter. Премьер-министр Чехии Петр Фиала в четверг заявлял, что Чехия выступает против квот на расселение в странах Европейского союза прибывающих в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока и Средиземноморья. Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС. Достигнутое соглашение открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.

https://ria.ru/20230612/migratsiya-1877698560.html

https://ria.ru/20230417/krizis-1865953590.html

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европа

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, европа, чехия, петр фиала, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия