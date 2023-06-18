https://ria.ru/20230618/obstrely-1878998533.html

Украинские войска выпустили еще 27 снарядов по Донецку и Ясиноватой

Украинские войска выпустили еще 27 снарядов по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 18.06.2023

Украинские войска выпустили еще 27 снарядов по Донецку и Ясиноватой

Украинские войска с 13.05 по 14.20 выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T15:06

2023-06-18T15:06

2023-06-18T15:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска с 13.05 по 14.20 выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика