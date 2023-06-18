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Украинские войска выпустили еще 27 снарядов по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/obstrely-1878998533.html
Украинские войска выпустили еще 27 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще 27 снарядов по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 18.06.2023
Украинские войска выпустили еще 27 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска с 13.05 по 14.20 выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:06
2023-06-18T15:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска с 13.05 по 14.20 выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили еще 27 снарядов по Донецку и Ясиноватой

ВСУ выпустили еще 27 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска с 13.05 по 14.20 выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Запад хочет триллион долларов, чтобы не восстанавливать Украину
Вчера, 08:00
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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