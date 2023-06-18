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ВСУ лишили крова многодетную семью в Белгородской области

ВСУ лишили крова многодетную семью в Белгородской области - РИА Новости, 18.06.2023

ВСУ лишили крова многодетную семью в Белгородской области

Украинские войска, регулярно обстреливающие Белгородскую область, уничтожили купленный в ипотеку дом многодетной семьи, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T06:05

2023-06-18T06:05

2023-06-18T10:18

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

украина

происшествия

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БЕЛГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Украинские войска, регулярно обстреливающие Белгородскую область, уничтожили купленный в ипотеку дом многодетной семьи, сообщил корреспондент РИА Новости.Житель поселка Новая Таволжанка Михаил показал журналисту свой разрушенный украинской артиллерией дом по улице Песчаной. Сейчас мужчина с женой и тремя детьми проживает в Белгороде и приезжает в поселок, только чтобы накормить домашних животных."Вот посмотрите, что террористы сделали с моим домом. <…> Приехал налить воды животным, электричества нет, газа нет, скотину забрать в пункт временного размещения нет возможности", — рассказал Михаил.По словам собеседника агентства, ранее он работал сварщиком на заводе в Таволжанке, сейчас собственного жилья больше нет, а разрушенный дом был в ипотеке, машина также полностью уничтожена."Я видел видео, как запрещенная в нашей стране организация, <...> они стреляли из того окна (соседский дом. — Прим. ред.), предположительно, по дому напротив. У меня на глазах наворачивались слезы. Сквозь эти жуткие кадры увидел, что часть моего хозяйства и скотина осталась жива, собаку вывезли, а котов до сих пор не могу найти, я знал, что от дома ничего не осталось. Тешимся надеждами, что либо восстановят, либо дадут другое жилье", — добавил мужчина.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.Как сообщали в Минобороны, 4 июня пограничники пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки.

https://ria.ru/20230617/drg-1878872892.html

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"Слезы наворачиваются". Многодетный отец о разрушенном доме после обстрела ВСУ Украинские войска, регулярно обстреливающие Белгородскую область, уничтожили купленный в ипотеку дом многодетной семьи в Новой Таволжанке, уничтожена и машина. По словам местного жителя Михаила, он с женой и тремя детьми сейчас живет в Белгороде, а в село приезжает покормить домашний скот. 2023-06-18T06:05 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородская область, украина, происшествия