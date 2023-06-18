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ВСУ лишили крова многодетную семью в Белгородской области
ВСУ лишили крова многодетную семью в Белгородской области - РИА Новости, 18.06.2023
ВСУ лишили крова многодетную семью в Белгородской области
Украинские войска, регулярно обстреливающие Белгородскую область, уничтожили купленный в ипотеку дом многодетной семьи, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T06:05
2023-06-18T06:05
2023-06-18T10:18
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белгородская область
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БЕЛГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Украинские войска, регулярно обстреливающие Белгородскую область, уничтожили купленный в ипотеку дом многодетной семьи, сообщил корреспондент РИА Новости.Житель поселка Новая Таволжанка Михаил показал журналисту свой разрушенный украинской артиллерией дом по улице Песчаной. Сейчас мужчина с женой и тремя детьми проживает в Белгороде и приезжает в поселок, только чтобы накормить домашних животных."Вот посмотрите, что террористы сделали с моим домом. <…> Приехал налить воды животным, электричества нет, газа нет, скотину забрать в пункт временного размещения нет возможности", — рассказал Михаил.По словам собеседника агентства, ранее он работал сварщиком на заводе в Таволжанке, сейчас собственного жилья больше нет, а разрушенный дом был в ипотеке, машина также полностью уничтожена."Я видел видео, как запрещенная в нашей стране организация, <...> они стреляли из того окна (соседский дом. — Прим. ред.), предположительно, по дому напротив. У меня на глазах наворачивались слезы. Сквозь эти жуткие кадры увидел, что часть моего хозяйства и скотина осталась жива, собаку вывезли, а котов до сих пор не могу найти, я знал, что от дома ничего не осталось. Тешимся надеждами, что либо восстановят, либо дадут другое жилье", — добавил мужчина.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.Как сообщали в Минобороны, 4 июня пограничники пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки.
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"Слезы наворачиваются". Многодетный отец о разрушенном доме после обстрела ВСУ
Украинские войска, регулярно обстреливающие Белгородскую область, уничтожили купленный в ипотеку дом многодетной семьи в Новой Таволжанке, уничтожена и машина. По словам местного жителя Михаила, он с женой и тремя детьми сейчас живет в Белгороде, а в село приезжает покормить домашний скот.
2023-06-18T06:05
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белгород, белгородская область, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Украина, Происшествия
ВСУ лишили крова многодетную семью в Белгородской области
ВСУ лишили крова многодетную семью из Новой Таволжинки в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Украинские войска, регулярно обстреливающие Белгородскую область, уничтожили купленный в ипотеку дом многодетной семьи, сообщил корреспондент РИА Новости.
Житель поселка Новая Таволжанка Михаил показал журналисту свой разрушенный украинской артиллерией дом по улице Песчаной. Сейчас мужчина с женой и тремя детьми проживает в Белгороде
и приезжает в поселок, только чтобы накормить домашних животных.
"Вот посмотрите, что террористы сделали с моим домом. <…> Приехал налить воды животным, электричества нет, газа нет, скотину забрать в пункт временного размещения нет возможности", — рассказал Михаил.
По словам собеседника агентства, ранее он работал сварщиком на заводе в Таволжанке, сейчас собственного жилья больше нет, а разрушенный дом был в ипотеке, машина также полностью уничтожена.
«
"Я видел видео, как запрещенная в нашей стране организация, <...> они стреляли из того окна (соседский дом. — Прим. ред.), предположительно, по дому напротив. У меня на глазах наворачивались слезы. Сквозь эти жуткие кадры увидел, что часть моего хозяйства и скотина осталась жива, собаку вывезли, а котов до сих пор не могу найти, я знал, что от дома ничего не осталось. Тешимся надеждами, что либо восстановят, либо дадут другое жилье", — добавил мужчина.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
Как сообщали в Минобороны, 4 июня пограничники пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки.
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