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Украинские войска в ночь обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:12 18.06.2023 (обновлено: 03:56 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/obstrely-1878951166.html
Украинские войска в ночь обстреляли Донецк
Украинские войска в ночь обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.06.2023
Украинские войска в ночь обстреляли Донецк
Украинские войска с 1.15 по 3.05 выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T03:12
2023-06-18T03:56
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска с 1.15 по 3.05 выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 1.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Позже украинские войска обстреляли Киевский район города, в 3.05 выпустив по нему шесть снарядов того же калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878914740.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска в ночь обстреляли Донецк

Представительство ДНР: украинские войска в ночь обстреляли Донецк

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска с 1.15 по 3.05 выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 1.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Позже украинские войска обстреляли Киевский район города, в 3.05 выпустив по нему шесть снарядов того же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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