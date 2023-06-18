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Украинские войска обстреляли Михайловку и Озеряновку из РСЗО - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 18.06.2023 (обновлено: 20:07 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/obstrel-1879024955.html
Украинские войска обстреляли Михайловку и Озеряновку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Михайловку и Озеряновку из РСЗО - РИА Новости, 18.06.2023
Украинские войска обстреляли Михайловку и Озеряновку из РСЗО
Украинские войска в 18.20 (совпадает с мск) обстреляли Михайловку и Озеряновку 20 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:57
2023-06-18T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
сцкк
нато
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 (совпадает с мск) обстреляли Михайловку и Озеряновку 20 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям...: населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 10 ракет из РСЗО..., населенный пункт Михайловка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что ВСУ также обстреляли Ясиноватую в 17.25 и 17.45, по ней выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район Донецка был обстрелян шестью "натовскими" снарядами в 18.30. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Михайловку и Озеряновку из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Михайловке и Озеряновке 20 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные действия после обстрела ВСУ Михайловки
Сотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные действия после обстрела ВСУ Михайловки - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные действия после обстрела ВСУ Михайловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 (совпадает с мск) обстреляли Михайловку и Озеряновку 20 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям...: населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 10 ракет из РСЗО..., населенный пункт Михайловка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что ВСУ также обстреляли Ясиноватую в 17.25 и 17.45, по ней выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район Донецка был обстрелян шестью "натовскими" снарядами в 18.30.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Запад хочет триллион долларов, чтобы не восстанавливать Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныСЦККНАТО
 
 
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