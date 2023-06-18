https://ria.ru/20230618/obstrel-1879024955.html

Украинские войска обстреляли Михайловку и Озеряновку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Михайловку и Озеряновку из РСЗО - РИА Новости, 18.06.2023

Украинские войска обстреляли Михайловку и Озеряновку из РСЗО

Украинские войска в 18.20 (совпадает с мск) обстреляли Михайловку и Озеряновку 20 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T19:57

2023-06-18T19:57

2023-06-18T20:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

вооруженные силы украины

сцкк

нато

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 (совпадает с мск) обстреляли Михайловку и Озеряновку 20 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям...: населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 10 ракет из РСЗО..., населенный пункт Михайловка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что ВСУ также обстреляли Ясиноватую в 17.25 и 17.45, по ней выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район Донецка был обстрелян шестью "натовскими" снарядами в 18.30. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html

донецкая народная республика

ясиноватая

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, сцкк, нато