Украинские войска обстреляли Михайловку и Озеряновку из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Михайловке и Озеряновке 20 ракет из РСЗО
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные действия после обстрела ВСУ Михайловки
Сотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные действия после обстрела ВСУ Михайловки. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 (совпадает с мск) обстреляли Михайловку и Озеряновку 20 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям...: населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 10 ракет из РСЗО..., населенный пункт Михайловка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что ВСУ также обстреляли Ясиноватую в 17.25 и 17.45, по ней выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район Донецка был обстрелян шестью "натовскими" снарядами в 18.30.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.