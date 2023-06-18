Рейтинг@Mail.ru
Сальдо сообщил об обстреле ПВР в Херсонской области - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/obstrel-1878994093.html
Сальдо сообщил об обстреле ПВР в Херсонской области
Сальдо сообщил об обстреле ПВР в Херсонской области - РИА Новости, 18.06.2023
Сальдо сообщил об обстреле ПВР в Херсонской области
Украинские силовики обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:27
2023-06-18T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874300525_0:64:2730:1600_1920x0_80_0_0_3b087c920834eb4bb4852a55c12bc42f.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. &quot;Сегодня преступный киевский режим усилил обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонщины. Кроме выпущенных за сутки десятков снарядов по населённым пунктам в 15-километровой зоне, украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) пункт временного размещения эвакуированных в пгт. Лазурное Скадовского муниципального округа и двумя ракетами (одна сбита) — жилой сектор пгт. Рыково (Партизаны) Генического муниципального округа. Повреждено здание ПВР в Лазурном и частные жилые дома в Партизанах&quot;&quot;, - написал Сальдо.Он добавил, что информация по пострадавшим уточняется. Сальдо подчеркнул, что противник прицельно выпустил два кассетных снаряда с минами-лепестками по пункту сбора для эвакуации в Голой Пристани. Он заявил, что никто не пострадал, однако движение транспорта и перемещения людей в подвергшемся обстрелу районе запрещены из-за минной опасности.
https://ria.ru/20230618/vsu-1878991066.html
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874300525_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d13c5d6740be7f0cd3387dae719bbcfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
Сальдо сообщил об обстреле ПВР в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения и жилой сектор в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
«

"Сегодня преступный киевский режим усилил обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонщины. Кроме выпущенных за сутки десятков снарядов по населённым пунктам в 15-километровой зоне, украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) пункт временного размещения эвакуированных в пгт. Лазурное Скадовского муниципального округа и двумя ракетами (одна сбита) — жилой сектор пгт. Рыково (Партизаны) Генического муниципального округа. Повреждено здание ПВР в Лазурном и частные жилые дома в Партизанах"", - написал Сальдо.

Он добавил, что информация по пострадавшим уточняется.
Сальдо подчеркнул, что противник прицельно выпустил два кассетных снаряда с минами-лепестками по пункту сбора для эвакуации в Голой Пристани. Он заявил, что никто не пострадал, однако движение транспорта и перемещения людей в подвергшемся обстрелу районе запрещены из-за минной опасности.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
Вчера, 13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала