https://ria.ru/20230618/obstrel-1878994093.html

Сальдо сообщил об обстреле ПВР в Херсонской области

Сальдо сообщил об обстреле ПВР в Херсонской области - РИА Новости, 18.06.2023

Сальдо сообщил об обстреле ПВР в Херсонской области

Украинские силовики обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:27

2023-06-18T14:27

2023-06-18T14:27

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "Сегодня преступный киевский режим усилил обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонщины. Кроме выпущенных за сутки десятков снарядов по населённым пунктам в 15-километровой зоне, украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) пункт временного размещения эвакуированных в пгт. Лазурное Скадовского муниципального округа и двумя ракетами (одна сбита) — жилой сектор пгт. Рыково (Партизаны) Генического муниципального округа. Повреждено здание ПВР в Лазурном и частные жилые дома в Партизанах"", - написал Сальдо.Он добавил, что информация по пострадавшим уточняется. Сальдо подчеркнул, что противник прицельно выпустил два кассетных снаряда с минами-лепестками по пункту сбора для эвакуации в Голой Пристани. Он заявил, что никто не пострадал, однако движение транспорта и перемещения людей в подвергшемся обстрелу районе запрещены из-за минной опасности.

https://ria.ru/20230618/vsu-1878991066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины