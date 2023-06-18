https://ria.ru/20230618/obstrel-1878994093.html
Сальдо сообщил об обстреле ПВР в Херсонской области
Сальдо сообщил об обстреле ПВР в Херсонской области - РИА Новости, 18.06.2023
Сальдо сообщил об обстреле ПВР в Херсонской области
Украинские силовики обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:27
2023-06-18T14:27
2023-06-18T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "Сегодня преступный киевский режим усилил обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонщины. Кроме выпущенных за сутки десятков снарядов по населённым пунктам в 15-километровой зоне, украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) пункт временного размещения эвакуированных в пгт. Лазурное Скадовского муниципального округа и двумя ракетами (одна сбита) — жилой сектор пгт. Рыково (Партизаны) Генического муниципального округа. Повреждено здание ПВР в Лазурном и частные жилые дома в Партизанах"", - написал Сальдо.Он добавил, что информация по пострадавшим уточняется. Сальдо подчеркнул, что противник прицельно выпустил два кассетных снаряда с минами-лепестками по пункту сбора для эвакуации в Голой Пристани. Он заявил, что никто не пострадал, однако движение транспорта и перемещения людей в подвергшемся обстрелу районе запрещены из-за минной опасности.
https://ria.ru/20230618/vsu-1878991066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
Сальдо сообщил об обстреле ПВР в Херсонской области
Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения и жилой сектор в Херсонской области