https://ria.ru/20230618/obstrel-1878984125.html

ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области, заявил губернатор

ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области, заявил губернатор - РИА Новости, 18.06.2023

ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области, заявил губернатор

Украинские войска выпустили в субботу более 120 снарядов по территории Белгородской области, пострадавших не было, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T12:33

2023-06-18T12:33

2023-06-18T12:33

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу более 120 снарядов по территории Белгородской области, пострадавших не было, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 17 июня. В шести приграничных муниципалитетах, таких как Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Борисовском, Грайворонский и Шебекинский, зафиксировали обстрелы. "В Белгородском районе за прошедшие сутки 17 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Солнцевка, 11 артиллерийских снарядов – по селу Красный Хутор, 3 – по селу Наумовка, 2 – по селу Журавлевка. В селе Щетиновка противник сбросил гранату с БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона. В сообщении уточняется, что в Борисовском районе была обстреляна окраина села Богун-Городок из миномета, при этом было зафиксировано 4 прилета. В то же время в Валуйском городском округе было выпущено 3 артиллерийских снаряда по селу Вериговка, однако, как и в случае с Богун-Городоком, никто не пострадал, а разрушений не было зафиксировано. Кроме того, сообщается, что в селе Новопетровка противник сбросил 3 взрывных устройства с помощью беспилотных аппаратов, пострадавших при этом не было, но два транспортных средства были повреждены. По словам Гладкова, в Волоконовском районе из миномета и артиллерии были обстреляны хутор Старый и село Тишанка. В результате было зафиксировано 29 и 7 прилетов соответственно. В Грайворонском горокруге было выпущено три минометных снаряда по окраине села Дроновка. Рядом со селом Безымено противник бросил гранату с БПЛА, не было зарегистрировано пострадавших и разрушений. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляно село Белянка – зафиксировано 16 прилетов. Никто не пострадал. Повреждения получили 2 корпуса сельхозпредприятия – разбиты фасад, окна, ёмкости с зерном и водой. По посёлку Калининский выпущено 6 минометных снарядов, по селу Муром – 4 минометных снаряда, по хутору Панков – 4, по посёлку Ленинский – 3, по селу Новая Таволжанка – 3, по хутору Мухин – 3", - сообщил губернатор, добавив, что в результате произошедшего никто не пострадал, а также не было разрушений. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230618/obstrely-1878955991.html

https://ria.ru/20230616/pvo-1878784353.html

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков