Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области, заявил губернатор - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/obstrel-1878984125.html
ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области, заявил губернатор
ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области, заявил губернатор - РИА Новости, 18.06.2023
ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области, заявил губернатор
Украинские войска выпустили в субботу более 120 снарядов по территории Белгородской области, пострадавших не было, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:33
2023-06-18T12:33
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874559406_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_59e256bac356e1cf4d647c5c85589319.jpg
БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу более 120 снарядов по территории Белгородской области, пострадавших не было, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 17 июня. В шести приграничных муниципалитетах, таких как Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Борисовском, Грайворонский и Шебекинский, зафиксировали обстрелы. "В Белгородском районе за прошедшие сутки 17 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Солнцевка, 11 артиллерийских снарядов – по селу Красный Хутор, 3 – по селу Наумовка, 2 – по селу Журавлевка. В селе Щетиновка противник сбросил гранату с БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона. В сообщении уточняется, что в Борисовском районе была обстреляна окраина села Богун-Городок из миномета, при этом было зафиксировано 4 прилета. В то же время в Валуйском городском округе было выпущено 3 артиллерийских снаряда по селу Вериговка, однако, как и в случае с Богун-Городоком, никто не пострадал, а разрушений не было зафиксировано. Кроме того, сообщается, что в селе Новопетровка противник сбросил 3 взрывных устройства с помощью беспилотных аппаратов, пострадавших при этом не было, но два транспортных средства были повреждены. По словам Гладкова, в Волоконовском районе из миномета и артиллерии были обстреляны хутор Старый и село Тишанка. В результате было зафиксировано 29 и 7 прилетов соответственно. В Грайворонском горокруге было выпущено три минометных снаряда по окраине села Дроновка. Рядом со селом Безымено противник бросил гранату с БПЛА, не было зарегистрировано пострадавших и разрушений. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляно село Белянка – зафиксировано 16 прилетов. Никто не пострадал. Повреждения получили 2 корпуса сельхозпредприятия – разбиты фасад, окна, ёмкости с зерном и водой. По посёлку Калининский выпущено 6 минометных снарядов, по селу Муром – 4 минометных снаряда, по хутору Панков – 4, по посёлку Ленинский – 3, по селу Новая Таволжанка – 3, по хутору Мухин – 3", - сообщил губернатор, добавив, что в результате произошедшего никто не пострадал, а также не было разрушений. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230618/obstrely-1878955991.html
https://ria.ru/20230616/pvo-1878784353.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874559406_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_af2d7104f2bac171ba1e004237bfe0ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области, заявил губернатор

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили по региону более 120 снарядов

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу более 120 снарядов по территории Белгородской области, пострадавших не было, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 17 июня. В шести приграничных муниципалитетах, таких как Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Борисовском, Грайворонский и Шебекинский, зафиксировали обстрелы.
Слезы наворачиваются. Многодетный отец о разрушенном доме после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
ВСУ лишили крова многодетную семью в Белгородской области
Вчера, 06:05
Белгородском районе за прошедшие сутки 17 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Солнцевка, 11 артиллерийских снарядов – по селу Красный Хутор, 3 – по селу Наумовка, 2 – по селу Журавлевка. В селе Щетиновка противник сбросил гранату с БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.
В сообщении уточняется, что в Борисовском районе была обстреляна окраина села Богун-Городок из миномета, при этом было зафиксировано 4 прилета. В то же время в Валуйском городском округе было выпущено 3 артиллерийских снаряда по селу Вериговка, однако, как и в случае с Богун-Городоком, никто не пострадал, а разрушений не было зафиксировано. Кроме того, сообщается, что в селе Новопетровка противник сбросил 3 взрывных устройства с помощью беспилотных аппаратов, пострадавших при этом не было, но два транспортных средства были повреждены.
По словам Гладкова, в Волоконовском районе из миномета и артиллерии были обстреляны хутор Старый и село Тишанка. В результате было зафиксировано 29 и 7 прилетов соответственно. В Грайворонском горокруге было выпущено три минометных снаряда по окраине села Дроновка. Рядом со селом Безымено противник бросил гранату с БПЛА, не было зарегистрировано пострадавших и разрушений.
"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляно село Белянка – зафиксировано 16 прилетов. Никто не пострадал. Повреждения получили 2 корпуса сельхозпредприятия – разбиты фасад, окна, ёмкости с зерном и водой. По посёлку Калининский выпущено 6 минометных снарядов, по селу Муром – 4 минометных снаряда, по хутору Панков – 4, по посёлку Ленинский – 3, по селу Новая Таволжанка – 3, по хутору Мухин – 3", - сообщил губернатор, добавив, что в результате произошедшего никто не пострадал, а также не было разрушений.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
В Белгородской области сработала система ПВО
16 июня, 20:08
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала