"Зачем нам тогда НАТО?" На Западе начали готовиться к поражению от России
Telegraph: победа России над Украиной, поддерживаемой Западом, подорвет существование НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Победа России над Украиной, поддерживаемой Западом, поставит под сомнение существование НАТО, написал обозреватель Telegraph Ричард Кемп.
По его словам, шансы на успех в конфликте на Украине складываются не в пользу Киева. У России есть преимущество: от живой силы и танков до артиллерии и воздушной мощи, отметил он.
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"Одно можно сказать наверняка: украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отраженное в нотах предостережения из Белого дома", — заявил журналист.
Кроме того, существует достаточно высокая вероятность, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц возобновят попытки подтолкнуть Киев к заключению мирного договора еще до гонца этого года, добавил Кемп. Как отметил журналист, подобная активность со стороны европейских лидеров подорвала бы позиции Байдена в конгрессе, в котором республиканцы могли бы воспользоваться ситуацией и попытаться сократить помощь Украине.
"Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?" — резюмировал автор статьи.
Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля и пройдет в столице Литвы.
Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.