https://ria.ru/20230618/nato-1878949707.html

"Зачем нам тогда НАТО?" На Западе начали готовиться к поражению от России

"Зачем нам тогда НАТО?" На Западе начали готовиться к поражению от России - РИА Новости, 18.06.2023

"Зачем нам тогда НАТО?" На Западе начали готовиться к поражению от России

Победа России над Украиной, поддерживаемой Западом, поставит под сомнение существование НАТО, написал обозреватель Telegraph Ричард Кемп. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T02:30

2023-06-18T02:30

2023-06-18T02:30

в мире

россия

украина

эммануэль макрон

олаф шольц

вооруженные силы украины

нато

сша

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Победа России над Украиной, поддерживаемой Западом, поставит под сомнение существование НАТО, написал обозреватель Telegraph Ричард Кемп.По его словам, шансы на успех в конфликте на Украине складываются не в пользу Киева. У России есть преимущество: от живой силы и танков до артиллерии и воздушной мощи, отметил он."Одно можно сказать наверняка: украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отраженное в нотах предостережения из Белого дома", — заявил журналист.Кроме того, существует достаточно высокая вероятность, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц возобновят попытки подтолкнуть Киев к заключению мирного договора еще до гонца этого года, добавил Кемп. Как отметил журналист, подобная активность со стороны европейских лидеров подорвала бы позиции Байдена в конгрессе, в котором республиканцы могли бы воспользоваться ситуацией и попытаться сократить помощь Украине."Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?" — резюмировал автор статьи.Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля и пройдет в столице Литвы.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.

https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, сша, джо байден