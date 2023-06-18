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"Зачем нам тогда НАТО?" На Западе начали готовиться к поражению от России - РИА Новости, 18.06.2023
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02:30 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/nato-1878949707.html
"Зачем нам тогда НАТО?" На Западе начали готовиться к поражению от России
"Зачем нам тогда НАТО?" На Западе начали готовиться к поражению от России - РИА Новости, 18.06.2023
"Зачем нам тогда НАТО?" На Западе начали готовиться к поражению от России
Победа России над Украиной, поддерживаемой Западом, поставит под сомнение существование НАТО, написал обозреватель Telegraph Ричард Кемп. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T02:30
2023-06-18T02:30
в мире
россия
украина
эммануэль макрон
олаф шольц
вооруженные силы украины
нато
сша
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Победа России над Украиной, поддерживаемой Западом, поставит под сомнение существование НАТО, написал обозреватель Telegraph Ричард Кемп.По его словам, шансы на успех в конфликте на Украине складываются не в пользу Киева. У России есть преимущество: от живой силы и танков до артиллерии и воздушной мощи, отметил он."Одно можно сказать наверняка: украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отраженное в нотах предостережения из Белого дома", — заявил журналист.Кроме того, существует достаточно высокая вероятность, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц возобновят попытки подтолкнуть Киев к заключению мирного договора еще до гонца этого года, добавил Кемп. Как отметил журналист, подобная активность со стороны европейских лидеров подорвала бы позиции Байдена в конгрессе, в котором республиканцы могли бы воспользоваться ситуацией и попытаться сократить помощь Украине."Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?" — резюмировал автор статьи.Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля и пройдет в столице Литвы.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.
https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html
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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, сша, джо байден
В мире, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, НАТО, США, Джо Байден
"Зачем нам тогда НАТО?" На Западе начали готовиться к поражению от России

Telegraph: победа России над Украиной, поддерживаемой Западом, подорвет существование НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Победа России над Украиной, поддерживаемой Западом, поставит под сомнение существование НАТО, написал обозреватель Telegraph Ричард Кемп.
По его словам, шансы на успех в конфликте на Украине складываются не в пользу Киева. У России есть преимущество: от живой силы и танков до артиллерии и воздушной мощи, отметил он.
«
"Одно можно сказать наверняка: украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отраженное в нотах предостережения из Белого дома", — заявил журналист.
Кроме того, существует достаточно высокая вероятность, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц возобновят попытки подтолкнуть Киев к заключению мирного договора еще до гонца этого года, добавил Кемп. Как отметил журналист, подобная активность со стороны европейских лидеров подорвала бы позиции Байдена в конгрессе, в котором республиканцы могли бы воспользоваться ситуацией и попытаться сократить помощь Украине.
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"Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?" — резюмировал автор статьи.
Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля и пройдет в столице Литвы.
Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.
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