https://ria.ru/20230618/moskva-1878976813.html
Ефимов: производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1%
Ефимов: производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1% - РИА Новости, 18.06.2023
Ефимов: производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1%
Московские производители картонной упаковки лидируют по темпам роста среди столичных бумагопроизводителей - в январе-апреле они выпустили 38 тысяч тонн ящиков и РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:05
2023-06-18T12:05
2023-06-18T12:06
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московские производители картонной упаковки лидируют по темпам роста среди столичных бумагопроизводителей - в январе-апреле они выпустили 38 тысяч тонн ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона, что на 8,6% превышает аналогичные прошлогодние показатели, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Кроме того, за этот период было выпущено 9,4 тысячи тонн негофрированной упаковки - почти на 60% больше, чем годом ранее.Всего же, отметил Ефимов, рост производства бумажной продукции в столице за первые 4 месяца года вырос на 6,1% благодаря выросшему спросу и поддержке предприятий со стороны города в виде субсидий, льготных и целевых займов, налоговых преференций. По данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, в городе действуют более 40 производителей бумажных изделий. В ассортименте их продукции - одноразовая посуда, чековые ленты, самоклеящиеся материалы для этикеток, товары для печати, включая специальную фотобумагу.
https://ria.ru/20230113/vladimir-1844474012.html
https://ria.ru/20230616/podmoskove-1878763151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1%
Ефимов: производство бумажных изделий в столице за четыре месяца выросло на 6,1 процента
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московские производители картонной упаковки лидируют по темпам роста среди столичных бумагопроизводителей - в январе-апреле они выпустили 38 тысяч тонн ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона, что на 8,6% превышает аналогичные прошлогодние показатели, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Кроме того, за этот период было выпущено 9,4 тысячи тонн негофрированной упаковки - почти на 60% больше, чем годом ранее.
Владимир Ефимов: промышленное производство в Москве выросло на 9,1%
Всего же, отметил Ефимов, рост производства бумажной продукции в столице за первые 4 месяца года вырос на 6,1% благодаря выросшему спросу и поддержке предприятий со стороны города в виде субсидий, льготных и целевых займов, налоговых преференций.
По данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, в городе действуют более 40 производителей бумажных изделий. В ассортименте их продукции - одноразовая посуда, чековые ленты, самоклеящиеся материалы для этикеток, товары для печати, включая специальную фотобумагу.
Воробьев: экозавод по производству гофроупаковки и бумаги появится в МО