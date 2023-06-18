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Ефимов: производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1% - РИА Новости, 18.06.2023
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12:05 18.06.2023 (обновлено: 12:06 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/moskva-1878976813.html
Ефимов: производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1%
Ефимов: производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1% - РИА Новости, 18.06.2023
Ефимов: производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1%
Московские производители картонной упаковки лидируют по темпам роста среди столичных бумагопроизводителей - в январе-апреле они выпустили 38 тысяч тонн ящиков и РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:05
2023-06-18T12:06
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московские производители картонной упаковки лидируют по темпам роста среди столичных бумагопроизводителей - в январе-апреле они выпустили 38 тысяч тонн ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона, что на 8,6% превышает аналогичные прошлогодние показатели, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Кроме того, за этот период было выпущено 9,4 тысячи тонн негофрированной упаковки - почти на 60% больше, чем годом ранее.Всего же, отметил Ефимов, рост производства бумажной продукции в столице за первые 4 месяца года вырос на 6,1% благодаря выросшему спросу и поддержке предприятий со стороны города в виде субсидий, льготных и целевых займов, налоговых преференций. По данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, в городе действуют более 40 производителей бумажных изделий. В ассортименте их продукции - одноразовая посуда, чековые ленты, самоклеящиеся материалы для этикеток, товары для печати, включая специальную фотобумагу.
https://ria.ru/20230113/vladimir-1844474012.html
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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1%

Ефимов: производство бумажных изделий в столице за четыре месяца выросло на 6,1 процента

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московские производители картонной упаковки лидируют по темпам роста среди столичных бумагопроизводителей - в январе-апреле они выпустили 38 тысяч тонн ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона, что на 8,6% превышает аналогичные прошлогодние показатели, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Кроме того, за этот период было выпущено 9,4 тысячи тонн негофрированной упаковки - почти на 60% больше, чем годом ранее.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Владимир Ефимов: промышленное производство в Москве выросло на 9,1%
13 января, 09:14
Всего же, отметил Ефимов, рост производства бумажной продукции в столице за первые 4 месяца года вырос на 6,1% благодаря выросшему спросу и поддержке предприятий со стороны города в виде субсидий, льготных и целевых займов, налоговых преференций.
По данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, в городе действуют более 40 производителей бумажных изделий. В ассортименте их продукции - одноразовая посуда, чековые ленты, самоклеящиеся материалы для этикеток, товары для печати, включая специальную фотобумагу.
Экологичный завод по производству гофроупаковки и бумаги появится в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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ЭкономикаМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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