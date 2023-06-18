https://ria.ru/20230618/moskva-1878976813.html

Ефимов: производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1%

Ефимов: производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1% - РИА Новости, 18.06.2023

Ефимов: производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1%

Московские производители картонной упаковки лидируют по темпам роста среди столичных бумагопроизводителей - в январе-апреле они выпустили 38 тысяч тонн ящиков и РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T12:05

2023-06-18T12:05

2023-06-18T12:06

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московские производители картонной упаковки лидируют по темпам роста среди столичных бумагопроизводителей - в январе-апреле они выпустили 38 тысяч тонн ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона, что на 8,6% превышает аналогичные прошлогодние показатели, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Кроме того, за этот период было выпущено 9,4 тысячи тонн негофрированной упаковки - почти на 60% больше, чем годом ранее.Всего же, отметил Ефимов, рост производства бумажной продукции в столице за первые 4 месяца года вырос на 6,1% благодаря выросшему спросу и поддержке предприятий со стороны города в виде субсидий, льготных и целевых займов, налоговых преференций. По данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, в городе действуют более 40 производителей бумажных изделий. В ассортименте их продукции - одноразовая посуда, чековые ленты, самоклеящиеся материалы для этикеток, товары для печати, включая специальную фотобумагу.

https://ria.ru/20230113/vladimir-1844474012.html

https://ria.ru/20230616/podmoskove-1878763151.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)